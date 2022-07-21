高科技企業如何打造韌性供應鏈，提升企業應變能力

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疫情、戰爭和微妙的國際關係為供應鏈帶來了大規模、全球性的中斷。企業需要關於需求、訂單、庫存、發貨和供應商的能見度，以及建立假設（what-if）情境和應對方式的能力。在價值網路中建立更高的透明度、並建立允許靈活敏捷運營商業模式的需求，成為當務之急。

在供應鏈圈，i2是個家喻戶曉、耳熟能詳的名片。被Blue Yonder收購後，i2原有的供應鏈性能有了巨大提升，尤其是隨著AI/ML技術的發展，更是讓供應鏈計劃能力如虎添翼。

數位轉型案例一：美光科技建立韌性供應鏈

身為全球第四大半導體製造商的美光科技，現為創新記憶體解決方案的世界領導前鋒，徹底改變世界使用資訊的方式。美光科技一面解決疫情所衍生的挑戰，一面著眼於轉型其全球供應鏈的野心勃勃之途，有效地創造出能同時對應其業務及營運策略之數位分身。透過本次專題分享，了解美光如何運用Blue Yonder的Luminate Planning解決方案，在建立供應鏈韌性的同時一併推動顧客服務。

主講人：美光科技全球供應鏈副總裁

數位轉型案例二：亞德諾半導體控管供應鏈成長

亞德諾半導體公司為業界領先的半導體製造商，打造高效能的半導體及混合訊號積體裝置，推動數位革命，並以有機收購擴展的方式持續快速成長。COVID-19疫情危機所擴增的需求及產品組合的成長，使全球供應鏈越趨複雜。瞭解亞德諾半導體如何藉由應用創新分段式供應鏈準則管理要求，以及重新思考約束因素，從一名從業者的角度使用Blue Yonder的解決方案控管供應及其分布，以達成管理其業務轉型的目標。

主講人：亞德諾半導體中央規劃供應鏈經理 / 亞德諾半導體中央規劃協理

歡迎加入我們的客戶分享專題，聆聽半導體行業領導企業如何打造韌性供應鏈，助力企業解決疫情所衍生的挑戰。

本文章內容由「Blue Yonder」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。