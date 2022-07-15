翻轉不順，就從改變面相開始吧！TEOXANE緹奧希隱形玻尿酸助你一＂面＂之力，顏值運勢 Level Up！

面相決定你的顏值和運勢，常常聽到許多人如此說道，但你有想過其實命運是可以靠點小改變被扭轉的嗎？無論想改變臉形輪廓還是想要微調五官，只要妥善進行玻尿酸填充，自然能夠把顏值和運勢提升至另一層次，來個人生運勢大翻轉，而且也不用擔心會出現任何後期加工的「人工感」！

在讀文章的你可能正處於各種人生樣態，或多或少可能遇到了些許挫折，其實這些問題都可以藉由改善面容去調整喔！讓我們來一探究竟！

「美麗境界診所」專業判斷、精準治療，專精多年的「美」才是你我真正所需！

美麗境界診所為台北少見的全台大皮膚科團隊，為的就是要達到診所設立目標「安全、專業、貼心」，秉持這三項信念原則，誠心面對每位顧客。將這些專業的知識運用於肌膚治療，加上豐富的經驗，與對於各式儀器及注射劑的熟悉度，更能給予求診者適切的治療，並運用台大皮膚專科醫師的獨具專業，將皮膚科專業及醫美療程進行完美結合，讓美麗達到新的境界。

選對專業的醫師，注射部位、劑量都是成敗關鍵！

安 全：每項療程皆以安全為基準，美麗不該與風險並存。

專 業：全台大皮膚專科團隊，專業成就由內而外的美麗。

貼 心：用心聆聽顧客需求，符合顧客所需才是真正美麗。

一直以來的這三大信念，讓顧客都能親身感受到美麗境界的專業及對顧客的用心。為了精準治療不同的部位，醫師會將在意的問題進行區分，進而分配出適合的劑量及判斷出精準的注射部位。

Photo Credit：美麗境界診所

婚姻關係觸礁－夫妻宮塌陷、額頭凹凸不平？

面相學中，天庭是主宰命宮的部位，因此與命運的關係密不可分！而夫妻宮塌陷、天庭凹凸不平或不飽滿的話，除了髮型受限，也會出現一些運勢問題，導致財運不佳、官運平平，因此與富貴面相可說是還有一段距離！

改善方法：玻尿酸豐額 額頭澎潤盡顯貴氣

想改善額頭、夫妻宮的塌陷問題，可以選擇玻尿酸豐額。不過，進行填充前，必須先由醫師進行評估，了解一下凹凸不平的原來是由眉骨突出還是額頭凹陷所導致，再運用玻尿酸進行針對性填充！

如果決定進行豐額填充，就可以使用擁有延伸性的隱形玻尿酸，除了可以隨著肌肉組職延伸和內聚之外，還可以降低額頭產生團塊的機率！



職場發揮不順－臉頰凹陷，天生一副「苦瓜臉」？

中臉凹陷的話，不但看起來消瘦疲憊，而且會讓「視覺年齡」暴增十年！此外，如果雙頰長得比較凹陷的話，很容易會給予別人一種愁眉苦臉的感覺；而從相學的角度來看，臉頰兩側凹陷也有可能代表著嫉妒心較強，而且運勢比較平平，需要更加刻苦勞動累才能達到目標！

改善方法：中臉精雕 重現減齡蘋果肌

想改善臉頰凹陷的問題，可以選擇以玻尿酸填充來重塑中臉，以增加中臉、蘋果肌等位置的豐潤度，並且提升輪廓的立體感！

此外，透過玻尿酸填充，除了能改善臉部鬆弛下垂問題外，也可以同時改善淚溝、瞼頰溝等問題。只要把鬆垮的組織仔細填補起來，就可以撫平臉上的凹陷和歲月痕跡了！