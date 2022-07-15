黑松沙士提倡「活出自己的樣子」 推薦全台10間「夢想上路特約店」，紀錄最有種的築夢精神 「夢想上路特展」即日起熱血開展！

人生不是單選題，生活不會有標準答案，即便偶爾迷惘，但只要持續追尋喜愛與熱忱的事物，便能找到心之所向。黑松沙士今年提出全新倡議「活出自己的樣子」，串聯全台10間年輕創業店家，以他們的夢想故事，鼓勵大家做想做的事、過想要的生活！集結所有店家的築夢精神，「夢想上路特展」即日起於宜蘭「蔥澡」熱血開展。黑松沙士也歡迎民眾踩點「夢想上路特約店」，一起看故事，免費喝沙士！

黑松沙士攜手插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧為特約店設計出風格插畫。Photo Credit：黑松沙士

活出自己的白水豆花、越挫越勇的魚刺人雞蛋糕 10間「夢想上路特約店」暢談人生

黑松沙士一直支持年輕人朝目標奮力實踐，今年串聯遍布全台北中南東與外島10間「夢想上路特約店」，將年輕創業家從無到有的築夢過程與面臨的挑戰，以紀實的方式展現於店舖及「夢想上路特展」。希望讓更多人看見特約店主理人們對夢想的熱忱與堅持。黑松沙士品牌經理王欣怡：「這次與年輕創業店家合作，他們勇於實踐理想的故事很值得分享，希望藉由這些創業精神鼓勵大家「活出自己的樣子」，即使不被看好，也能堅持去做，朝設定的目標勇往直前。」

這10間特色店家包括台北白水豆花、桃園雙口呂文化廚房、新竹日遲 DIDcoffee 、台中魚刺人雞蛋糕、南投日日春油飯、台南島入冰店、澎湖小島家、墾丁迷路小章魚餐酒館、台東 BIKE De Koffie 米貝果、宜蘭蔥澡。黑松沙士這次也攜手台灣插畫家「紙上行旅」創辦人鄧彧，為特約店設計出風格插畫，簡而有力的視覺表現，勾勒出創業店家實踐夢想的認真模樣。

每日開店、磨豆、做豆花，台北白水豆花主理人成益雖然生活忙碌，卻感到開心滿足。Photo Credit：黑松沙士

「我已經活在夢想裡了！」每日開店、磨豆、做豆花，台北白水豆花主理人成益雖然生活忙碌，卻感到開心滿足。當初為了茹素的母親尋找營養餐點，讓他意外發現最棒的食材就在自己的家鄉－東部海岸，義無反顧的勇氣和堅持，也為他帶來一碗不凡的豆花。桃園雙口呂文化廚房主理人黃騰威及周佩儀認為米食是臺灣人的根本，希望將這個飲食文化持續傳承並推廣。當初在創業的道路上也經歷過一番掙扎，最終妻子周佩儀一句：「如果現在不做，之後就沒機會了。」為陷入泥沼的兩人重新帶來動力，最終創立料理教室，提供製粿教學課程，讓大眾能更全面地理解與體驗。宜蘭蔥澡主理人廖繼傑攜手新銳藝術家手繪壁畫，打造出一間獨特的新世代澡堂，他認為「泡湯之於生活，就像是一個充電站，逐夢過程即使跌跌撞撞，沖個澡就能重獲新能量。」

南投日日春油飯主理人蕭義霖（左二）與妻子黃琳惠（右一）傳承父親的手藝，延續記憶裡的古早味油飯。Photo Credit：黑松沙士

台中魚刺人雞蛋糕主理人巫玠茗總是開朗的笑著，鮮少流露創業時遇到的挫折與艱辛，但其實曾經歷一整年入不敷出的狀況，24歲那一年以家鄉南投魚池諧音創立「魚刺人雞蛋糕」，希望帶著以家鄉為名的精神，讓更多人看見自己正在做的事情，目前全台共6家分店，未來最想實踐在家鄉南投魚池鄉開店。南投日日春油飯是由蕭義霖與妻子黃琳惠共創，起初在市集擺攤，遇到懷抱不同理想的攤友，在創業道路上給予許多共鳴，他們認為「創業的人沒有一個是容易的」。聊到理想，蕭義霖笑說現在還在為心目中的生活而努力，不追求繁華奢侈，只希望能衣食飽足，讓孩子勇於追逐自己想做的事。

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黑松沙士「夢想上路特展」熱血開展，左起台中魚刺人雞蛋糕主理人巫玠茗、南投日日春油飯主理人蕭義霖、黑松沙士品牌經理王欣怡、桃園雙口呂文化廚房主理人黃騰威、宜蘭蔥澡主理人廖繼傑以及台北白水豆花主理人成益。Photo Credit：黑松沙士

提倡「活出自己的樣子」 黑松沙士「夢想上路特展」熱血登場

黑松沙士持續透過多元的方式鼓勵年輕人在夢想路上勇敢前行，從2018年、2019年邀請年輕人前往西班牙、葡萄牙完成「有種上路 - 朝聖之路」限時挑戰，集結這些過往的紀錄與今年10間熱血店家的故事，黑松沙士以「夢想上路特約店」起點站宜蘭「蔥澡」開設「夢想上路特展」，透過插畫家鄧彧生動筆觸勾勒出創業店家實踐夢想的認真模樣，搭配各店家的夢想語錄以及「有種上路故事牆」的冒險紀實，希望燃起大家心中對於夢想的熱血！

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