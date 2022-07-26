《透過正向教養，讓「容易放棄的孩子」變成「堅持到底的孩子」》：你是「解決問題型」還是「追究原因型」的家長？

文：岡崎大輔

堅持到底的孩子會找出解決問題的手段，半途而廢的孩子則是立刻找藉口開脫。

國中時代，做什麼都不順利因而失去自信的我，為了保護自己而想出了一個好方法。那就是找盡各種「藉口」。

「是對手太強才會輸」、

「老師的教法不好才害我答錯」、

「因為帶傷上陣才無法發揮實力」。

當結果不理想時，我總是立刻搬出「藉口」，歸咎於周遭其他人或環境問題。內心對自己喊話千百次「怎麼可能是我不好。根本不是我的錯」。長久下來，甚至令我不再認真以對，全力以赴。這樣我才能獲得「又沒認真投入，怎可能會進步」的最強「藉口」。

這麼做雖能保住自信，但是在這種想法影響下，根本不會有所成長。到最後，我總推託「這不適合我」，羅列新的「藉口」，不管做什麼都中途就放手。記得當時就是反覆上演這樣的戲碼。

如同從前的我那般，「半途而廢的孩子」會為了保護自己而找藉口。諸如「老師出太多作業害我沒時間練習」、「同學說很想打電動，所以我才跟著打」等等，強調一切並非一己之過。

我明白家長聽到這番說詞時的惱火心情，但懇請大家原諒這樣的孩子。畢竟對這樣的孩子而言，找藉口是保護自己的唯一方法。

當有問題發生時，希望讀者們能以解決問題型的方式來與孩子溝通，而非以追究原因型的方式相逼。

追究原因型指的是，追問「為什麼？」、「怎麼會這樣？」來找出事情發生原因的手法。此方式會讓孩子覺得被責怪，急於逃避責任而編藉口或說謊保身。

解決問題型則是詢問「該怎麼做才能順利解決呢？」、「你想怎麼做？」藉此找出解決對策的手法。此方式不會讓孩子感到被責罵，而能靜下心來思考後續狀況。

接下來將以三項步驟來為讀者們解說具體應對方式。

步驟1：詢問狀況

當問題發生時，請冷靜地詢問孩子「怎麼了？」、「發生什麼事？」按捺住想責備孩子的情緒，心平氣和地提出疑問乃重點所在。當家人情緒過於激動時，孩子為避免內心受傷，就會想找藉口搪塞。如此一來便無助於解決問題。

步驟2：接納孩子所說的藉口

即便聽到孩子說出「因為弟弟先動手，我才跟他打起來」的藉口，也先別否定這番話，以接納的態度表示「所以是弟弟先動手，你才打他對吧」。接著在心裡分析「可能是因為不爽弟弟動粗才這樣吧」理解孩子動手不動口行為背後的情緒是很重要的。這麼做，便能保護孩子的自我肯定感。

步驟3：詢問孩子解決對策

來到此階段，正式進入主題，詢問孩子未來的解決方案「該怎麼做你們才不會再打架呢？」有時孩子的回答可能是請身邊的人做出行動，像是「弟弟不要亂打我，我就不會打他」、「媽媽妳去罵弟弟不就好了」等等，因此不妨用「以後為了不要跟弟弟打起來，你覺得自己可以做些什麼呢？」的問法，將焦點放在孩子本身所能採取的行動上。

當孩子想出方法，提出「就算弟弟打我，也先跟他好好說一下」的主張時，做出正面回應「謝謝你說出意見，感覺應該有辦法做到？」藉此確認孩子的感受，並給予鼓勵「那就試試看吧。媽媽相信你可以的」。

當孩子確實遵守了這項約定時，請打鐵趁熱地把握機會，立刻誇獎一番。如此一來，孩子便會養成思考解決對策的習慣，而非學會找藉口。

書籍介紹

本文摘錄自《透過正向教養，讓「容易放棄的孩子」變成「堅持到底的孩子」》，台灣東販出版

作者：岡崎大輔

譯者：陳姵君

「想要教養出有毅力、堅強又幸福的孩子！」這是每位父母的願望，然而在教育的路上，這條路卻異常的困難及充滿荊棘。

為什麼我的孩子總是半途而廢？為什麼我的孩子總是軟弱、被欺負了只會哭泣？為什麼我的孩子總是愁眉苦臉？為什麼我的孩子總是無法獨立？

有這些煩惱的家長們比比皆是，而這多半是因為，他們尚未接觸到「非認知能力」這項教育模式。非認知能力又稱為「社會情緒技能」，是評估孩子們的解決問題、自制力、恆毅力、樂觀、好奇、自信等性格特質，被視為影響未來成功的重要能力。

如果父母學會了運用「非認知能力」(=社會情緒技能)來教養孩童，從小就開始鍛鍊、強化孩子的天賦能力，即使再軟弱的孩子，只要好好地運用「非認知能力」的教育方針進行指導，孩子也能回饋這份期待，轉變為充滿自信及幸福感的孩子。

本書透過50個「非認知能力」的教育技巧教導不知該從何下手教育的父母們，不管您和您的孩童幾歲，相信彼此都能透過「非認知能力」的教育互相磨合、改變，成為彼此最好、最親密的朋友！

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航