《透過正向教養，讓「容易放棄的孩子」變成「堅持到底的孩子」》：你是「解決問題型」還是「追究原因型」的家長？
我們想讓你知道的是
「半途而廢的孩子」會為了保護自己而找藉口。諸如「老師出太多作業害我沒時間練習」、「同學說很想打電動，所以我才跟著打」等等，強調一切並非一己之過。我明白家長聽到這番說詞時的惱火心情，但懇請大家原諒這樣的孩子。畢竟對這樣的孩子而言，找藉口是保護自己的唯一方法。
文：岡崎大輔
堅持到底的孩子會找出解決問題的手段，半途而廢的孩子則是立刻找藉口開脫。
國中時代，做什麼都不順利因而失去自信的我，為了保護自己而想出了一個好方法。那就是找盡各種「藉口」。
「是對手太強才會輸」、
「老師的教法不好才害我答錯」、
「因為帶傷上陣才無法發揮實力」。
當結果不理想時，我總是立刻搬出「藉口」，歸咎於周遭其他人或環境問題。內心對自己喊話千百次「怎麼可能是我不好。根本不是我的錯」。長久下來，甚至令我不再認真以對，全力以赴。這樣我才能獲得「又沒認真投入，怎可能會進步」的最強「藉口」。
這麼做雖能保住自信，但是在這種想法影響下，根本不會有所成長。到最後，我總推託「這不適合我」，羅列新的「藉口」，不管做什麼都中途就放手。記得當時就是反覆上演這樣的戲碼。
如同從前的我那般，「半途而廢的孩子」會為了保護自己而找藉口。諸如「老師出太多作業害我沒時間練習」、「同學說很想打電動，所以我才跟著打」等等，強調一切並非一己之過。
我明白家長聽到這番說詞時的惱火心情，但懇請大家原諒這樣的孩子。畢竟對這樣的孩子而言，找藉口是保護自己的唯一方法。
當有問題發生時，希望讀者們能以解決問題型的方式來與孩子溝通，而非以追究原因型的方式相逼。
追究原因型指的是，追問「為什麼？」、「怎麼會這樣？」來找出事情發生原因的手法。此方式會讓孩子覺得被責怪，急於逃避責任而編藉口或說謊保身。
解決問題型則是詢問「該怎麼做才能順利解決呢？」、「你想怎麼做？」藉此找出解決對策的手法。此方式不會讓孩子感到被責罵，而能靜下心來思考後續狀況。
接下來將以三項步驟來為讀者們解說具體應對方式。
步驟1：詢問狀況
當問題發生時，請冷靜地詢問孩子「怎麼了？」、「發生什麼事？」按捺住想責備孩子的情緒，心平氣和地提出疑問乃重點所在。當家人情緒過於激動時，孩子為避免內心受傷，就會想找藉口搪塞。如此一來便無助於解決問題。
步驟2：接納孩子所說的藉口
即便聽到孩子說出「因為弟弟先動手，我才跟他打起來」的藉口，也先別否定這番話，以接納的態度表示「所以是弟弟先動手，你才打他對吧」。接著在心裡分析「可能是因為不爽弟弟動粗才這樣吧」理解孩子動手不動口行為背後的情緒是很重要的。這麼做，便能保護孩子的自我肯定感。
步驟3：詢問孩子解決對策
來到此階段，正式進入主題，詢問孩子未來的解決方案「該怎麼做你們才不會再打架呢？」有時孩子的回答可能是請身邊的人做出行動，像是「弟弟不要亂打我，我就不會打他」、「媽媽妳去罵弟弟不就好了」等等，因此不妨用「以後為了不要跟弟弟打起來，你覺得自己可以做些什麼呢？」的問法，將焦點放在孩子本身所能採取的行動上。
當孩子想出方法，提出「就算弟弟打我，也先跟他好好說一下」的主張時，做出正面回應「謝謝你說出意見，感覺應該有辦法做到？」藉此確認孩子的感受，並給予鼓勵「那就試試看吧。媽媽相信你可以的」。
當孩子確實遵守了這項約定時，請打鐵趁熱地把握機會，立刻誇獎一番。如此一來，孩子便會養成思考解決對策的習慣，而非學會找藉口。
書籍介紹
本文摘錄自《透過正向教養，讓「容易放棄的孩子」變成「堅持到底的孩子」》，台灣東販出版
作者：岡崎大輔
譯者：陳姵君
「想要教養出有毅力、堅強又幸福的孩子！」這是每位父母的願望，然而在教育的路上，這條路卻異常的困難及充滿荊棘。
為什麼我的孩子總是半途而廢？為什麼我的孩子總是軟弱、被欺負了只會哭泣？為什麼我的孩子總是愁眉苦臉？為什麼我的孩子總是無法獨立？
有這些煩惱的家長們比比皆是，而這多半是因為，他們尚未接觸到「非認知能力」這項教育模式。非認知能力又稱為「社會情緒技能」，是評估孩子們的解決問題、自制力、恆毅力、樂觀、好奇、自信等性格特質，被視為影響未來成功的重要能力。
如果父母學會了運用「非認知能力」(=社會情緒技能)來教養孩童，從小就開始鍛鍊、強化孩子的天賦能力，即使再軟弱的孩子，只要好好地運用「非認知能力」的教育方針進行指導，孩子也能回饋這份期待，轉變為充滿自信及幸福感的孩子。
本書透過50個「非認知能力」的教育技巧教導不知該從何下手教育的父母們，不管您和您的孩童幾歲，相信彼此都能透過「非認知能力」的教育互相磨合、改變，成為彼此最好、最親密的朋友！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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