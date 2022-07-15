義大利總理辭職：聯合政府瀕瓦解，內外因素一次看
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外媒認為義大利聯合內閣關鍵政黨「五星運動」對交付武器給烏克蘭、補貼義大利各家戶應對通膨額度等重大問題，與內閣其他黨派不合宣布無法支持聯合政府，最終致使義大利總理德拉吉請辭。德拉吉執政聯盟垮台反映義大利政治人物在反覆無常選舉環境的投機性，也凸顯義國內政和外交政策的實質分歧。
（中央社羅馬14日綜合外電報導）在聯合內閣就如何因應俄烏戰爭延燒的歧見難以化解下，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今（15）天請辭，但不為義國總統所接受。歐元區第3大經濟體義大利陷入政治混沌，勢必牽動歐盟整體。
軍援烏克蘭+通膨，聯合內閣生隙
「華爾街日報」指出，義大利聯合內閣的關鍵政黨「五星運動」（The 5 Star Movement）對是否交付武器給烏克蘭、補貼義大利各家戶應對通膨的額度等，與內閣其他黨派不合並宣布無法支持聯合政府，隨後德拉吉表態請辭。
義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）14日晚間表示不接受德拉吉請辭，增加義國政治的不確定性。內閣一些其他黨派要求德拉吉續留並重組新的聯合內閣，但此舉早先已被德拉吉所拒，聯合政府接下來的命運得等德拉吉下週向國會發表談話才會明朗。
義大利內閣涵蓋幾乎國內所有主要政黨，德拉吉必須在聯合政府內調和鼎鼐，但儼然已成內閣裡頭號異議者的「五星運動」今天在社福法案信任投票拒絕支持，引發聯合政府瓦解危機。德拉吉執政聯盟垮台反映義大利政治人物在反覆無常選舉環境的投機性，也凸顯義國內政和外交政策的實質分歧。
「五星運動」黨為何引發政府瓦解危機
一度是義大利最強大反建制政黨的「五星運動」，過去4年加入聯合政府後沒能建立起自身品牌認同而流失大量選民，黨內領袖尋求明年大選時重新擦亮民粹招牌，以致他們與內閣裡多數的中間派分道揚鑣。
「五星運動」黨魁孔蒂（Giuseppe Conte）對政府向烏克蘭運送武器的政策開砲，認為這不力外交手段解決戰爭。但孔蒂的立場在自家黨內也有雜音，外長迪馬尤（Luigi Di Maio）就率黨內一個大派系脫黨並宣布支持德拉吉應對俄烏戰爭的親西方路線。
目前的「五星運動」訴求政府為飽受能源價格飆漲之苦的義大利家庭提供更有力的援助，盼吸引低收入選民，尤其在義國較貧窮的南部，當地曾是五星運動票倉。
總理仍有組閣空間，明春大選提前今秋可能不高
在國會尚能掌握相對多數，讓德拉吉若決定重組新內閣仍有迴旋餘地。儘管「五星運動」是引發這次政治危機的主角，黨內仍有些議員可能繼續支持德拉吉。
若德拉吉堅持走人，義大利總統就得徵詢其他政黨領袖願否共體時艱出面組閣，撐到明春的全國大選；若無人響應，則義大利恐得今秋提前改選。但許多分析家認為提前改選的可能性不高，因為自二戰後成為共和體制以來，義大利從未在秋季舉行過大選，且國會都是在秋天審批政府年度預算。
俄烏戰爭衝擊法義國內凝聚，義大利恐拖累歐盟
義大利的政治危機凸顯俄烏戰爭與能源價格飛漲、生活費用爆增等複合因素嚴重衝擊部分歐洲國家內部凝聚，拉高各國組成施政穩定多數的難度。
法國總統馬克宏月前也因通膨惡化在國會選舉失掉多數，英國首相強生上週雖因連串醜聞辭職，執政的保守黨擔心政府應對高通膨的挑戰加劇。
俄國2月24日入侵烏克蘭後，德拉吉始終是力挺經濟制裁俄國及運交武器援烏的歐洲領袖之一，他也竭力支持烏克蘭成為歐盟成員候選國，立場比德、法更積極。
新聞來源
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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