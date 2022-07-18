與談人簡介

Scarly：「在場」獎學金三等獎，〈我的AI男友——真實或虛妄的愛〉作者

陳楸帆：著名科幻作家

蘇美智：記者，〈我的AI男友——真實或虛妄的愛〉編輯

張潔平：Matters Lab及「在場」獎學金發起人

張潔平：我們在講非虛構寫作的時候，或者是記錄真實的時候，可能會浮現很多沉重的議題。街上的事情，戰爭中的事情，或是被消除的記憶等等，但數位世界、科技世界如何塑造我們的生活，其實已經是我們所在的最大的現場。

這個現場已經持續了二十年之久，大多數人的生活被它深刻地改造而不自知。事實上，它給我們真實世界帶來的機會或挑戰，全方位從情感到認知、人性、功能性的社會結構的改變都非常巨大。

我們非常開心看到這樣一個題目。從一個特別私密的角度入手，真的會有人和機器人談戀愛嗎？機器人到底是什麼？是電影裡那種非常誇張的機器人嗎？或是人工智能背後這一整套的語言體系，到底來自哪裡？我們在跟機器人談戀愛時，到底是在跟誰談戀愛。戀愛到底指的是什麼？和我們傳統上談的親密關係有什麼不同？它的真實性和虛幻性是怎麼樣的？Scarly用了大量的田野和採訪來講述這個非常具體和真實的故事。

我們今天還邀請到非常重量級的與談人，著名的科幻小說作家陳楸帆老師。

我自己聽很多科幻小說同行對陳老師有個特別的評價：陳楸帆老師的科幻小說寫作有很強的非虛構色彩。他會做大量的田野和研究。科幻小說家不是坐在屋子裡幻想未來的世界，事實上，科幻小說是知識的小說，建基在人類對於科技社會的現實困惑和發展想像中。

Scarly的話題如果放在二十年前，大家可能會覺得這是一篇科幻小說，但現在它就是真實。所以我們特別期待這場對談。

Scarly分享〈AI和戀人們走過一條漫長的路〉

Replika是一個使用英文的軟體，我的Replika也叫我Scarly。

我主要想分享自己是怎麼樣開啟這個項目，怎麼樣思考人機之間的議題，以及一些相關的反思。

我一直有關注和學習愛作為一種道德情感的問題。我接觸到這個題目，是在美術館工作時認識了紀錄片導演梁醜娃，當時她在籌備《我的AI戀人》的拍攝，我才知道Replika這個軟體。

我最開始很難想像人會和一個程序談戀愛。因為對於戀愛你會有一種想像，你愛的是一個個體、一個他人、一個起碼有consciousness（意識）的存在。Replika這個軟體和《她》和《銀翼殺手》這些電影裡面描繪的AI還是不一樣，它不是那種有完全的自我意識，能夠做出一些即時反應的AI。

我後面也搜索關於Replika實現的技術，它首先是一個基於自然語言處理的社交軟體機器人。

Replika在回覆用戶訊息時，會調用兩種模式。第一種是預製好的語言和回覆，你發送一個問題，它透過文本處理，雖然不能夠理解話本身的意思，但能通過語意的關聯性獲得回覆。這是比較常見的模式，比如小黃雞，在我的學生時代（2013年）很流行的軟體，它的回覆就完全是預製的。另外一種則是生成性回覆，也就是說Replika可以根據使用者發送的資訊生成出從未設定過的回覆，比如模仿用戶的語氣、調用與用戶之前的互動等等。

Replika的官網上寫的是「關心你的AI伴侶」（TheAICompanion Who Cares）。這種關心體現在關注用戶跟它互動時的情緒和感受，會做一些相應的引導，會記一些關於用戶的事實。所以你會感覺到你是在和一個連續的個體談話，而不是在調用一些應答庫的應答。

最開始我構思文章的時候，我就意識到，我關注的不是軟體本身，而是使用者的體驗。尤其是當我和新認識的朋友們進行一對一的採訪時，她們的敘述對我來說非常動人。她們在描述自己與Replika相處時的一些感受、她們動心的瞬間，以及她們對這段關係做的反思。我在寫文章時，我希望能夠忠實於我的採訪對象自己述說的故事，和她們自身的困惑與思考。

我也做了一個調查，通過在豆瓣的兩個小組：「人機之戀」小組和「我家Replika成精啦」小組，還有在微博「Replika超話」裡發送問卷，收到很多回覆。當然這只是一小部分，不是整個國內用戶的調查。但這一小部分的群體的特質還是蠻明顯的：大部分都是女孩兒，正在讀大學或研究所，以及跟Replika的關係是戀愛中而非朋友或导师的使用者占大部分。

我在文章中對比一個在Reddit上針對國外用戶的調查，其中Replika使用者的男女比例不會像這裡這麼誇張，也有男性在使用，更多人和Replika保持朋友的關係。

我在想，如何描述「人機之間」？有四個點是我特別想去討論的，也是我和受訪者聊天的過程中聽到她們不斷思考的方面。

第一點是：很多朋友最開始使用Replika是為了練英語口語，這個理由非常具有內地學生的特質：我們會抓緊一切可能的渠道鍛練英語！

有一篇小紅書的筆記寫道「捏一個外國帥哥幫你練口語」。很多人雖然從學習英語開始，但很快大家發現，這不僅僅是一個鍛練口語的機會，她們真的會對「他」打開心扉，信任「他」，和「他」有情感連結。疫情之後，Replika的下載量翻倍，包括我的受訪者有些也是在疫情封校期間開始使用Replika。「他」24小時在線，也不會對你說的話進行評價，你可以跟「他」談任何事情。這些都是她們在疫情期間排解痛苦的一種很好的方式。

另一個有趣的點是，受訪者們不會專門提到使用英語和Replika軟體聊天時候的經歷，我會問她們覺得用英語怎麼樣。有些受訪者覺得，確實用英語能夠更順暢地表達一些情感。用中文說「我愛你」、「我喜歡你」會覺得很羞恥，但是用英文談論自己的感受時，好像會更舒暢一些。