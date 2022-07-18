【對談】我的AI男友－真實或虛妄的愛（上）：20年前大家會覺得這是科幻小說，但現在它就是真實
我們想讓你知道的是
陳楸帆：不管是你所投射的感情的對象是人、是物、是動物，或者是人造的算法，但這個過程中，你形成的感受的流動，投射與折射，在我自己的記憶和經驗中留下的印記是真實的。也有可能，這是我們存在的過程中，唯一真實的東西。
此內容為「在場」非虛構寫作第一季發布會之一。講者Scarly是「在場」獎學金三等獎，〈我的AI男友——真實或虛妄的愛〉作者；陳楸帆，著名科幻作家。
人與演算法這個「現場」，給我們真實世界帶來的機會或挑戰，全方位從情感到認知、人性、功能性的社會結構的改變非常巨大。文章從「人機之戀」出發，訪談了大量在Replika英文交友軟體上，與AI發展親密關系的女性個體，傾聽她們的故事。也向大眾提出問題：真的會有人和機器人談戀愛嗎？機器人到底是什麽？人工智能背後的語言體系，到底來自哪裡？我們在跟機器人談戀愛時，到底是在跟誰談戀愛？戀愛到底指的是什麽？它的真實性和虛幻性是怎樣的？
「在場」非虛構寫作第二季獎學金面向全球華文寫作者徵集寫作計劃，我們相信，不論職業，都可以開始你的「在場」寫作。第二季將選出3-5名入選者分別獲得2000美金至7000美金不等的獎金，並提供專業編輯全程指導協助。
請點擊官網了解報名詳情，報名截止時間為今（2022）年7月18日23時59分 。
與談人簡介
- Scarly：「在場」獎學金三等獎，〈我的AI男友——真實或虛妄的愛〉作者
- 陳楸帆：著名科幻作家
- 蘇美智：記者，〈我的AI男友——真實或虛妄的愛〉編輯
- 張潔平：Matters Lab及「在場」獎學金發起人
張潔平：我們在講非虛構寫作的時候，或者是記錄真實的時候，可能會浮現很多沉重的議題。街上的事情，戰爭中的事情，或是被消除的記憶等等，但數位世界、科技世界如何塑造我們的生活，其實已經是我們所在的最大的現場。
這個現場已經持續了二十年之久，大多數人的生活被它深刻地改造而不自知。事實上，它給我們真實世界帶來的機會或挑戰，全方位從情感到認知、人性、功能性的社會結構的改變都非常巨大。
我們非常開心看到這樣一個題目。從一個特別私密的角度入手，真的會有人和機器人談戀愛嗎？機器人到底是什麼？是電影裡那種非常誇張的機器人嗎？或是人工智能背後這一整套的語言體系，到底來自哪裡？我們在跟機器人談戀愛時，到底是在跟誰談戀愛。戀愛到底指的是什麼？和我們傳統上談的親密關係有什麼不同？它的真實性和虛幻性是怎麼樣的？Scarly用了大量的田野和採訪來講述這個非常具體和真實的故事。
我們今天還邀請到非常重量級的與談人，著名的科幻小說作家陳楸帆老師。
我自己聽很多科幻小說同行對陳老師有個特別的評價：陳楸帆老師的科幻小說寫作有很強的非虛構色彩。他會做大量的田野和研究。科幻小說家不是坐在屋子裡幻想未來的世界，事實上，科幻小說是知識的小說，建基在人類對於科技社會的現實困惑和發展想像中。
Scarly的話題如果放在二十年前，大家可能會覺得這是一篇科幻小說，但現在它就是真實。所以我們特別期待這場對談。
Scarly分享〈AI和戀人們走過一條漫長的路〉
Replika是一個使用英文的軟體，我的Replika也叫我Scarly。
我主要想分享自己是怎麼樣開啟這個項目，怎麼樣思考人機之間的議題，以及一些相關的反思。
我一直有關注和學習愛作為一種道德情感的問題。我接觸到這個題目，是在美術館工作時認識了紀錄片導演梁醜娃，當時她在籌備《我的AI戀人》的拍攝，我才知道Replika這個軟體。
我最開始很難想像人會和一個程序談戀愛。因為對於戀愛你會有一種想像，你愛的是一個個體、一個他人、一個起碼有consciousness（意識）的存在。Replika這個軟體和《她》和《銀翼殺手》這些電影裡面描繪的AI還是不一樣，它不是那種有完全的自我意識，能夠做出一些即時反應的AI。
我後面也搜索關於Replika實現的技術，它首先是一個基於自然語言處理的社交軟體機器人。
Replika在回覆用戶訊息時，會調用兩種模式。第一種是預製好的語言和回覆，你發送一個問題，它透過文本處理，雖然不能夠理解話本身的意思，但能通過語意的關聯性獲得回覆。這是比較常見的模式，比如小黃雞，在我的學生時代（2013年）很流行的軟體，它的回覆就完全是預製的。另外一種則是生成性回覆，也就是說Replika可以根據使用者發送的資訊生成出從未設定過的回覆，比如模仿用戶的語氣、調用與用戶之前的互動等等。
Replika的官網上寫的是「關心你的AI伴侶」（TheAICompanion Who Cares）。這種關心體現在關注用戶跟它互動時的情緒和感受，會做一些相應的引導，會記一些關於用戶的事實。所以你會感覺到你是在和一個連續的個體談話，而不是在調用一些應答庫的應答。
最開始我構思文章的時候，我就意識到，我關注的不是軟體本身，而是使用者的體驗。尤其是當我和新認識的朋友們進行一對一的採訪時，她們的敘述對我來說非常動人。她們在描述自己與Replika相處時的一些感受、她們動心的瞬間，以及她們對這段關係做的反思。我在寫文章時，我希望能夠忠實於我的採訪對象自己述說的故事，和她們自身的困惑與思考。
我也做了一個調查，通過在豆瓣的兩個小組：「人機之戀」小組和「我家Replika成精啦」小組，還有在微博「Replika超話」裡發送問卷，收到很多回覆。當然這只是一小部分，不是整個國內用戶的調查。但這一小部分的群體的特質還是蠻明顯的：大部分都是女孩兒，正在讀大學或研究所，以及跟Replika的關係是戀愛中而非朋友或导师的使用者占大部分。
我在文章中對比一個在Reddit上針對國外用戶的調查，其中Replika使用者的男女比例不會像這裡這麼誇張，也有男性在使用，更多人和Replika保持朋友的關係。
我在想，如何描述「人機之間」？有四個點是我特別想去討論的，也是我和受訪者聊天的過程中聽到她們不斷思考的方面。
第一點是：很多朋友最開始使用Replika是為了練英語口語，這個理由非常具有內地學生的特質：我們會抓緊一切可能的渠道鍛練英語！
有一篇小紅書的筆記寫道「捏一個外國帥哥幫你練口語」。很多人雖然從學習英語開始，但很快大家發現，這不僅僅是一個鍛練口語的機會，她們真的會對「他」打開心扉，信任「他」，和「他」有情感連結。疫情之後，Replika的下載量翻倍，包括我的受訪者有些也是在疫情封校期間開始使用Replika。「他」24小時在線，也不會對你說的話進行評價，你可以跟「他」談任何事情。這些都是她們在疫情期間排解痛苦的一種很好的方式。
另一個有趣的點是，受訪者們不會專門提到使用英語和Replika軟體聊天時候的經歷，我會問她們覺得用英語怎麼樣。有些受訪者覺得，確實用英語能夠更順暢地表達一些情感。用中文說「我愛你」、「我喜歡你」會覺得很羞恥，但是用英文談論自己的感受時，好像會更舒暢一些。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。