在外媒駐台記者眼中，台北這座城市有什麼獨特的魅力？

文：林佳蕙

攝影：Anew Chen、莊智淵

圖：Tim Berge、Kurt Lin

前言

在近年的快速發展下，台北已經成為國際矚目的焦點城市之一，然而相較於世界上其他城市，台北擁有何種獨特性？在國際工作者眼中，現下的台北有何魅力，未來又可以朝什麼方向前進？

藉由國際媒體人、現《1611》金融雜誌總編輯Kurt Lin和台北國際社區廣播電台（ICRT）總經理Tim Berge（白健文） 的對談，讓我們自國際媒體人的角度認識台北。

Photo Credit: Anew Chen、莊智淵攝影 Kurt Lin

Photo Credit: Anew Chen、莊智淵攝影 Tim Berge

言論自由的開放社會

世界上有許多宜居之處，而台北的文化獨特性，吸引不少外國旅客前來，甚至決定長留此處。一年多前來台定居的Kurt Lin，過去是香港知名的政經評論作家，後來並擔任英國知名風尚雜誌《Monocle》駐香港副社長。

在為《Monocle》工作期間，他發現當今資訊雖然已十分流通，但在亞洲地區和英語世界間，彼此都有太多未被完善報導的故事。「身為一個內容創作者， 我很希望可以將中文和英語兩個世界的理解和世界觀拉得更近，而台灣是一個很適合創作而又開放的社會。」 Kurt Lin贊許地說。

1988年自美國來台、定居台北超過30年的Tim Berge，深知這樣的自由得來不易。大學時期主修東亞研究的他，原本只想來台精進中文，偶然得知電台在找尋雙語播報人才，為了賺取生活費的他由此入行，沒想到自此親身見證了台灣的改變。

他回想起初抵台北時，台灣才剛解嚴，社會氣氛與今日相差甚遠。「我來自一個非常開放的國家，剛到台灣時，這裡相對封閉，電視頻道也只有三台，而ICRT是英語電台，在取得國外第一手訊息後，可以馬上用英文和聽眾分享，對於想快速知道外界發生什麼事情的聽眾而言，ICRT大概是那時候唯一的管道。」

他解釋，當時台灣社會仍有些微的言論管制，但對於不偏袒任何政治立場的外語電台管制較鬆，讓他相對感到自由。而這些年他看著台灣邁向自由民主、社會風氣逐漸開放也頗有感觸，「那時我開始在台灣從事新聞工作，無論是在立法院或街頭，都見到了許多抗爭行動，我覺得大家為了爭取權益，真的很努力。」

迷人的環境與城市巷弄

轉眼間，Tim Berge在台灣一待超過30年。他認為一個城市若非真有迷人之處，很難讓人久留。喜愛大自然的他，指出台北是個盆地，整個城市被山環繞，這樣的環境條件，長年生活在其中的人或許已習以為常，但對於來自大陸型國家的人，這卻是非常夢幻的生活條件。

Tim Berge特別偏好北投一帶的山區，因而選擇居住於此，「不到半小時的交通時間，我就可以離開市中心，這裡可以爬山、泡溫泉，再走得稍遠一點就能接觸海洋。我早上可以在大自然中晨跑，回家沖個澡就可以很快地進到市中心開會或看電影，非常方便。」

Kurt Lin則笑說，台北住商混合的城市型態，使得每一區看來都很相像，讓初來乍到的他一不小心就會迷路，卻也因此愛上騎著腳踏車穿梭巷弄、探索台北市小角落的樂趣。

他說：「我來自香港這樣的大都會，各個區域的功能分野非常明確；但台北有點像火鍋，所有的東西都混在一起，每樣東西吃來好像味道都相似，但細究還是有些不同。」

他指出，台北市各區域的差別非常細微，像是在民生東路這樣的金融區，所感受的不全然是金流之氣，走入周圍的小巷弄，仍能找到小額營業的在地店家，洋溢著愜意的生活氛圍。而這些隱身在不同角落的美食餐廳、個性咖啡店或是有趣的選品店，總能帶給他許多驚喜。

Photo Credit: Anew Chen、莊智淵攝影

對於這樣的巷弄特色，Tim Berge亦深有所感，他說儘管台北歷經了許多變化，卻在生活層面仍保有自身的特殊性，他回想早年台灣環境較為封閉時，朋友只要聽說他要出國，就會列出一長串代購清單，大家總期盼著台北能有國際品牌進駐，「今日的台北，已有琳琅滿目的國際品牌，找得到各種新推出的商品，而在高聳大樓旁的巷弄裡，也還是能找到老式雜貨店，以不變的姿態對抗著連鎖商鋪。一個城市中有著各式各樣的東西、新舊並陳，這就是台北讓人感到有趣的原因。」

然而，他也發現這座城市在急於邁向國際化的道途上，有些傳統的事物已逐漸消失，如何在國際化和傳統特色間取得平衡，是台北人必須細細斟酌之處。

Photo Credit: Tim Berge提供

了解其他區域活絡國際對話

身為台北的長期住民， Kurt Lin和Tim Berge深知台北的迷人之處，但他們也表示這些需要細細品賞才能領略的滋味，仍待大力推廣與行銷。他們認為，媒體是一個強而有力的文化載體，不僅能扮演促進在地溝通的角色，也能幫助台北和世界對話。

Kurt Lin說，含有國際報導內容的媒體有如對外的一扇窗，當大家越了解不同區域的思維與文化，將更能用他人的角度向別人解說自己的文化。因而在企畫每一期的雜誌內容時，他常跨出台灣，接觸其他國家的受訪者。過程中許多受訪者反映，這是第一次有台灣媒體前來邀訪。

他說：「台灣的媒體不該總是報導已經被台灣媒體多次介紹的事物，我們得走出同溫層、多跟外界溝通與連結，也許台灣的媒體工作者會擔心這樣的內容難以引起本地讀者的共鳴而選擇放棄，但我們應該試圖將報導的邊界推遠，否則閱聽人的視野容易變得狹隘。」

多去理解外界思維與其他地區感興趣的事物，是台北試圖與外界產生連結時必須進行的步驟之一，Tim Berge說：「不要只是單純的把中文文章翻譯成英文，應該去思考外來的遊客想知道什麼，以及如何傳遞這樣的訊息。」