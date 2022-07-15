拜登對外拉攏韓國加入「晶片四方聯盟」，對內力拚國會7月底晶片法案過關
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近日韓國媒體報導指出，韓國坐在美中經濟戰的十字路口，韓國正被迫加入，一個由美國主導，包含台灣和日本在內的晶片四方聯盟（Chip 4），藉此對抗中國。
儘管全球正受到通貨膨脹干擾，經濟開始降溫，但是大國檯面下的角力仍未平息。美國總統拜登（Joe Biden）對外正積極組建包含台灣在內的晶片四方聯盟（Chip 4），對內則力拚於今（2022）年7月底通過晶片法案（CHIPS Act for America）。
美國組建晶片四方聯盟對抗中國
韓國媒體《The Korea Herald》報導指出，坐在美中經濟戰的十字路口，韓國正被迫加入，一個由美國主導，包含台灣和日本在內的Chip 4。
報導稱，美國於今年3月首次提出Chip 4的構想並定於8月再舉行一次會議，屆時美方會透過外交途徑要求韓國在會議前決定是否要加入聯盟。
針對該事件，韓國總統辦公室人士14日表示，韓美正透過多種管道加強半導體供應鏈合作之溝通。此外，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）回應保守僅，目前仍無更多情勢透露，並補充說明韓國半導體正和各界合作。
今年5月，拜登開始了為期3天的韓國之行，首站就到了三星的半導體工廠，突顯了美國正尋求強化供應鏈並重振美國的製造業。
拜登當時這麼說：「這些小晶片是下世代技術的關鍵⋯⋯我們兩國攜手合作的造世界上最好、最先進的技術，這個工廠就是例證，」他繼續補充，美國應加強與韓國等盟友的商業聯繫，以對抗「與我們價值觀不同的國家」。
韓國三星半導體（Samsung）在晶圓代工具有重要地位，牽動了科技產業的發展。日前，他們已經宣佈是全球首家，大規模生產最先進的3納米（N3）晶片製程的半導體公司。
三星強調，N3製程也是首次採用採用環繞閘極技術（gate-all-around，GAA）技術。閘極能夠接觸電晶體的4個側面，有別於目前的鰭式場效電晶體（FinFET）僅能接觸電晶體三個側面，該結構可比FinFET製程更精準控制電流。
美國力拚今年7月通過晶片法案
美國除了積極對外拉幫結派外，在國內也力求通過晶片法案。拜登政府向與民主黨議員警告，倘若國會不在今年7月底通過該法案，這將造成嚴重經濟與國安後果。
反對晶片法案的參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）日前強調，如果民主黨要推動晶片法案，就不會有另一個美創新及競爭法案（USICA），兩案只能擇其一推動，藉以換取其他議題協商的空間。
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對此向反對法案人士呼籲，韓日法德國以及新加坡等國，均提供優渥的獎勵，吸引半導體廠商赴當地設廠，美國的步調已經相對緩慢必須加快行動。
《美聯社》引述雷蒙多還說：「倘若國會在7月未通過晶片法案，就會帶來非常真實而且具毀滅性的後果。」他補充，這不僅僅是失去更多就業機會，還有可能過度倚賴他國供應半導體，導致汽車、手機還有科技武器被把持。
至於，相關半導體技術是否被竊取的問題。《路透社》引述拜登政府工業和安全的商務部副部長Alan Estevez稱，目前允許向中國供應的最敏感的半導體製造設備有一條紅線。外界預測半導體先進製程設備將持續禁止出口到中國，甚至管制面向擴大到成熟製程設備。
實際詢問經濟部指出，台灣半導體在全球具有優勢，而美國亦是重要的夥伴，政府樂見半導體產業和各國供應鏈合作，也持續延續如EPPD及TTIC等機制，還有美國與歐盟的跨大西洋合作委員會的架構（TTC）協議，均能強化供應鏈的韌性。不過對Chip 4的傳聞則不予置評。
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核稿編輯：翁世航
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹