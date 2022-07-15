2022/07/15,
商業

拜登對外拉攏韓國加入「晶片四方聯盟」，對內力拚國會7月底晶片法案過關

拜登對外拉攏韓國加入「晶片四方聯盟」，對內力拚國會7月底晶片法案過關
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近日韓國媒體報導指出，韓國坐在美中經濟戰的十字路口，韓國正被迫加入，一個由美國主導，包含台灣和日本在內的晶片四方聯盟（Chip 4），藉此對抗中國。

儘管全球正受到通貨膨脹干擾，經濟開始降溫，但是大國檯面下的角力仍未平息。美國總統拜登（Joe Biden）對外正積極組建包含台灣在內的晶片四方聯盟（Chip 4），對內則力拚於今（2022）年7月底通過晶片法案（CHIPS Act for America）。

美國組建晶片四方聯盟對抗中國

韓國媒體《The Korea Herald》報導指出，坐在美中經濟戰的十字路口，韓國正被迫加入，一個由美國主導，包含台灣和日本在內的Chip 4。

報導稱，美國於今年3月首次提出Chip 4的構想並定於8月再舉行一次會議，屆時美方會透過外交途徑要求韓國在會議前決定是否要加入聯盟。

針對該事件，韓國總統辦公室人士14日表示，韓美正透過多種管道加強半導體供應鏈合作之溝通。此外，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）回應保守僅，目前仍無更多情勢透露，並補充說明韓國半導體正和各界合作。

今年5月，拜登開始了為期3天的韓國之行，首站就到了三星的半導體工廠，突顯了美國正尋求強化供應鏈並重振美國的製造業。

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Photo Credit: AP/達志影像

今年5月韓國總統尹錫悅和美國總統拜登一同參訪在韓國平澤的三星電子平澤科技園區。

拜登當時這麼說：「這些小晶片是下世代技術的關鍵⋯⋯我們兩國攜手合作的造世界上最好、最先進的技術，這個工廠就是例證，」他繼續補充，美國應加強與韓國等盟友的商業聯繫，以對抗「與我們價值觀不同的國家」。

韓國三星半導體（Samsung）在晶圓代工具有重要地位，牽動了科技產業的發展。日前，他們已經宣佈是全球首家，大規模生產最先進的3納米（N3）晶片製程的半導體公司。

三星強調，N3製程也是首次採用採用環繞閘極技術（gate-all-around，GAA）技術。閘極能夠接觸電晶體的4個側面，有別於目前的鰭式場效電晶體（FinFET）僅能接觸電晶體三個側面，該結構可比FinFET製程更精準控制電流。

美國力拚今年7月通過晶片法案

美國除了積極對外拉幫結派外，在國內也力求通過晶片法案。拜登政府向與民主黨議員警告，倘若國會不在今年7月底通過該法案，這將造成嚴重經濟與國安後果。

反對晶片法案的參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）日前強調，如果民主黨要推動晶片法案，就不會有另一個美創新及競爭法案（USICA），兩案只能擇其一推動，藉以換取其他議題協商的空間。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對此向反對法案人士呼籲，韓日法德國以及新加坡等國，均提供優渥的獎勵，吸引半導體廠商赴當地設廠，美國的步調已經相對緩慢必須加快行動。

《美聯社》引述雷蒙多還說：「倘若國會在7月未通過晶片法案，就會帶來非常真實而且具毀滅性的後果。」他補充，這不僅僅是失去更多就業機會，還有可能過度倚賴他國供應半導體，導致汽車、手機還有科技武器被把持。

至於，相關半導體技術是否被竊取的問題。《路透社》引述拜登政府工業和安全的商務部副部長Alan Estevez稱，目前允許向中國供應的最敏感的半導體製造設備有一條紅線。外界預測半導體先進製程設備將持續禁止出口到中國，甚至管制面向擴大到成熟製程設備。

實際詢問經濟部指出，台灣半導體在全球具有優勢，而美國亦是重要的夥伴，政府樂見半導體產業和各國供應鏈合作，也持續延續如EPPD及TTIC等機制，還有美國與歐盟的跨大西洋合作委員會的架構（TTC）協議，均能強化供應鏈的韌性。不過對Chip 4的傳聞則不予置評。

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核稿編輯：翁世航


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2022/07/13,
醫療

【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！

【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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我們想讓你知道的是

若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！

台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。

本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。

收聽連結：

認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處

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本集《享受人生》邀請萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師分享。

萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」

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即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」

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實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉

有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」

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去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病

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本集《享受人生》主持人李逸涵。

目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。

  • 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
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  • 08:01 胰島素的種類

劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」

  • 17:16 注射胰島素時機的介紹

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