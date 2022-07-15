拜登對外拉攏韓國加入「晶片四方聯盟」，對內力拚國會7月底晶片法案過關

儘管全球正受到通貨膨脹干擾，經濟開始降溫，但是大國檯面下的角力仍未平息。美國總統拜登（Joe Biden）對外正積極組建包含台灣在內的晶片四方聯盟（Chip 4），對內則力拚於今（2022）年7月底通過晶片法案（CHIPS Act for America）。

美國組建晶片四方聯盟對抗中國

韓國媒體《The Korea Herald》報導指出，坐在美中經濟戰的十字路口，韓國正被迫加入，一個由美國主導，包含台灣和日本在內的Chip 4。

報導稱，美國於今年3月首次提出Chip 4的構想並定於8月再舉行一次會議，屆時美方會透過外交途徑要求韓國在會議前決定是否要加入聯盟。

針對該事件，韓國總統辦公室人士14日表示，韓美正透過多種管道加強半導體供應鏈合作之溝通。此外，韓國總統尹錫悅（Yoon Suk-yeol）回應保守僅，目前仍無更多情勢透露，並補充說明韓國半導體正和各界合作。

今年5月，拜登開始了為期3天的韓國之行，首站就到了三星的半導體工廠，突顯了美國正尋求強化供應鏈並重振美國的製造業。

Photo Credit: AP/達志影像 今年5月韓國總統尹錫悅和美國總統拜登一同參訪在韓國平澤的三星電子平澤科技園區。

拜登當時這麼說：「這些小晶片是下世代技術的關鍵⋯⋯我們兩國攜手合作的造世界上最好、最先進的技術，這個工廠就是例證，」他繼續補充，美國應加強與韓國等盟友的商業聯繫，以對抗「與我們價值觀不同的國家」。

韓國三星半導體（Samsung）在晶圓代工具有重要地位，牽動了科技產業的發展。日前，他們已經宣佈是全球首家，大規模生產最先進的3納米（N3）晶片製程的半導體公司。

三星強調，N3製程也是首次採用採用環繞閘極技術（gate-all-around，GAA）技術。閘極能夠接觸電晶體的4個側面，有別於目前的鰭式場效電晶體（FinFET）僅能接觸電晶體三個側面，該結構可比FinFET製程更精準控制電流。

美國力拚今年7月通過晶片法案

美國除了積極對外拉幫結派外，在國內也力求通過晶片法案。拜登政府向與民主黨議員警告，倘若國會不在今年7月底通過該法案，這將造成嚴重經濟與國安後果。

反對晶片法案的參議院共和黨領袖麥康納（Mitch McConnell）日前強調，如果民主黨要推動晶片法案，就不會有另一個美創新及競爭法案（USICA），兩案只能擇其一推動，藉以換取其他議題協商的空間。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對此向反對法案人士呼籲，韓日法德國以及新加坡等國，均提供優渥的獎勵，吸引半導體廠商赴當地設廠，美國的步調已經相對緩慢必須加快行動。

《美聯社》引述雷蒙多還說：「倘若國會在7月未通過晶片法案，就會帶來非常真實而且具毀滅性的後果。」他補充，這不僅僅是失去更多就業機會，還有可能過度倚賴他國供應半導體，導致汽車、手機還有科技武器被把持。

至於，相關半導體技術是否被竊取的問題。《路透社》引述拜登政府工業和安全的商務部副部長Alan Estevez稱，目前允許向中國供應的最敏感的半導體製造設備有一條紅線。外界預測半導體先進製程設備將持續禁止出口到中國，甚至管制面向擴大到成熟製程設備。

實際詢問經濟部指出，台灣半導體在全球具有優勢，而美國亦是重要的夥伴，政府樂見半導體產業和各國供應鏈合作，也持續延續如EPPD及TTIC等機制，還有美國與歐盟的跨大西洋合作委員會的架構（TTC）協議，均能強化供應鏈的韌性。不過對Chip 4的傳聞則不予置評。

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核稿編輯：翁世航