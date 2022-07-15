為何2017年拍的黑洞照片，要等2022年才公布？
我們想讓你知道的是
由於每次拍下的Sgr A*照片都不同，我們只能像盲人摸象般看到局部的真實。
文：臨狼（在藝術中尋找天文蹤跡）
對於許多人來說，M87和Sgr A*（Sagittarius A*）的黑洞照片，看起來都差不多，兩者都是在2017年觀測的，為甚麼Sgr A*的照片要2022年才才公佈？Sgr A*的相片有甚麼特別？
一：觀測難度更大
Sgr A*位於銀河系中心，距離地球約26,000光年[1]；M87則是室女座的巨型橢圓星系，距離地球約5,500萬光年。雖然Sgr A*比M87距離地球近得多，但相比下觀測Sgr A*卻更困難。
從上面的立體示意圖可見，觀測SgrA*時需向銀河系內看，光已經過了銀河系盤面，受較高密度的星際物質影響；而觀測M87時向銀河系外／上看，路徑直接穿出銀河系盤面，光只經過了星際間較低密度的星際物質。
當光穿過星際物質時，會發生散射（Scattering）的現象。光會受到離化粒子（如電子）影響偏離它原有軌跡，「一點光」會因而變為「一團光」。觀測Sgr A*就好像是在拍攝霓虹燈前的螢火蟲，背景過多的雜訊使主體亦難以被看見。科學家需要把收集的數據除去散射的影響後，才能還原真實的黑洞樣貌，但過程中難免會有失真。
二：成像難度更大
M87跟Sgr A*都是會旋轉的黑洞。當黑洞旋轉時，其外沿的結構會隨時間改變。而我們稱需察覺其改變的時間為變異時間尺度（Variability timescales） ，數值界於4 π tg至～29.4 π tg之間（ tg ≡ GM/c³）。
M87的重量為65億M☉[2]，而Sgr A*的重量則為400萬M☉，比M87輕多於1,500倍。代入算式可得出M87的變異時間尺度為約5日至1個月，而Sgr A*則只有約4至30分鐘。M87較長的時間尺度確保了它在每次拍攝中都是不變的，但Sgr A*卻會在拍攝期間不斷變動，以致拍攝到的每張照片都不同。
由於每次拍下的Sgr A*照片都不同，我們只能像盲人摸象般看到局部的真實。為了解決這個問題，科學家用了很長時間來製作計算模型，以類似「求平均值」的方式，製成最終代表性的圖像。
以拍攝雪山為例，為了減低環境對照片的影響，我們可以選擇在不同條件下(例如不同時間、天氣等)都為其拍下一張照片，以合適的比例合成為一張照片。在保留共通點及褪走相異後，影像即更為接近真實。
使用EHT觀測黑洞，就像是在辨識一首使用缺鍵的鋼琴彈奏的歌曲，在缺漏處能存在無數可能性。如何才能正確地填滿缺失，便成為了一個難題。EHT的團隊則把收集回來的觀測數據，以不同演算方式模擬出儘量多的影像，然後按照其特徵分類。當中三類的相片都呈現了環狀的結構，僅極少的影像沒有出現非常清晰的環狀，很大程度上確定了Sgr A*的環狀外型。
然而，「平均化」這個方案亦不是天衣無縫的，最大的壞處就是會模糊了影像。例如，按照都卜勒效應（Doppler effect），吸積盤發出的光子接近地球時，我們觀測到的波長會變短、亮度會變光，反之亦言。我們可以在M87上清晰地看到向地球方向旋轉的半條亮環，而在Sgr A*上卻只能看到三個光點，難以只依靠最終相片分辨Sgr A*的旋轉方向。
三：進一步驗證廣義相對論
不論是較輕的Sgr A*還是較重的M87，不同質量的黑洞都共同展現了環狀的結構，它們的特徵極度符合廣義相對論對克爾度規（Kerr metric，一種會旋轉的黑洞）的描述。例如上面提到，Sgr A*黑洞「看起來」約為52μas。而影像中光環的角直徑則為51.8 ± 2.3 μas ，極為接近理論值，再次驗證廣義相對論在描述引力方面的有效性。
四：與世人有何關係？
印證廣義相對論的確不像耶倫發表的言論般，會突然重大影響經濟市場；亦未必像藝術品般長久觸動人心。許多人甚至沒有聽過廣義相對論，然而它卻應用在我們每天都會用到的全球定位系統。隨着EHT的精進及其他技術的發展，未來必定能讓大家一睹黑洞的真貌。更清晰的相片亦有助科學家去進一步驗證廣義相對論，又或可以將理論推而廣之，尋找到那描述宇宙的終極理論，推進人類社會的發展。
注釋：
- 光行走一年的距離，約為9.46兆公里。
- M☉ 為一個太陽質量，約為2×1⁰³⁰ 公斤。
參考論文：
- First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole in the Center of the Milky Way
- First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. III. Imaging of the Galactic Center Supermassive Black Hole
- First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. V. Testing Astrophysical Models of the Galactic Center Black Hole
- First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VI. Testing the Black Hole Metric
- First M87 Event Horizon Telescope Results. V. Physical Origin of the Asymmetric Ring
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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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