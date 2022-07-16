蘇丹女子觸犯通姦罪遭判處「石刑」，人權團體痛批酷刑違反國際法

文：梅緣緣

一名蘇丹女子因觸犯通姦罪而遭到判處「石刑」，為該國近十年來再度出現以此方式行刑的判決。此判刑一出遭到人權律師及和平倡議等團體抨擊，目前仍在上訴中。

雖然蘇丹在2020年時已廢除女性割禮（FGM）、取消改教等規定，但在伊斯蘭教的刑事犯罪法規定與宗教影響下，如截肢、鞭刑及死刑等刑罰依然存在。另外，隨著去（2021）年蘇丹國內經歷大規模政治動盪並改由軍方統治，人權反而開倒車的狀況在未來很有可能會發生。

亂石打人，蘇丹人權開倒車

蘇丹一名20歲女子提亞拉布（Maryam Alsyed Tiyrab）上個月遭白尼羅州（White Nile）當地警方以通姦罪名逮捕，並遭判石刑。英國《每日郵報》（Daily Mail）指出，蘇丹先前最後一次有人遭石刑方式處死是在2013年位於南部的南科爾多凡州（South Kordofan）內，截至最近提亞拉布再遭判處以此刑已經相隔了快10年。

對此，有倡議者就擔憂這樣的判刑結果，再加上去年10月爆發的「蘇丹政變」造成超過56人死傷後，人權及婦女權益很有可能會開始出現不小的倒退。

據《衛報》（The Guardian）報導，位於非洲烏干達的「非洲正義與和平研究中心」（ACJPS）就指出，蘇丹法院判決提亞拉布石刑的判決，恐已經違反蘇丹國內及國際相關人權法，並要求「立刻無條件釋放提亞拉布」。非洲正義與和平研究中心同時也表示，提亞拉布要求申請律師遭拒，並沒有被告知自己在被警政機關詢問時的內容，可能會讓她在法庭上處於不利地位。

屬酷刑之一的石刑是什麼？

石刑，顧名思義是以石頭作為行刑工具的處決方式，常見於伊斯蘭國家。透過在地上挖鑿坑洞，將遭判刑者以下半身埋入、露出上半身，並將其以白布套頭，再由周邊圍觀者等人拿著不同大小的石塊朝其亂砸，使遭判刑者頭破血流致死的一種刑罰。