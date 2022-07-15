王偉雄、劉創馥《都付哲談中》：世界在變好還是變壞？

對不少人來說，「世界變得越來越好」是不爭的事實，尤其是當我們比較的不是一個短時期而是人類的長遠發展，尤其是當我們著眼於近幾百年的知識膨脹與科技猛進。然而，問題並不是那麼簡單，應該從三個不同的層面去看：首先是個人生活的層面，第二個層面是人類的集體世界，而第三個層面是世界整體，即地球及其上的一切。無論從哪一個層面看，「世界變得越來越好」都不是顯而易見的，其中涉及各種因素，不是全都指向同一結論；這些因素孰輕孰重，都值得深入思考，而不同的人可以有不同的判斷，而且都有理據。

王偉雄（王）：我們相識而成為好朋友，已經好幾年了，雖然合著過一本書，討論過有關的哲學問題，但其實有很多其他哲學問題我是渴望和你一起探討的。根據過往的經驗，我覺得我們兩人討論哲學時，都很能敞開心懷、暢所欲言地交流切磋，那是十分難得的；而我從中獲益良多，那經驗因而更堪回味。找到像你那麼投契的哲友，是我的幸運。最近我想，要好好珍惜跟你討論哲學的機會，打算提出一些我很有興趣、而相信你也同樣有興趣的問題，深入地討論。如果我們對這些問題的立場不同，那就更有意思了！你看怎樣？

劉創馥（劉）：當然是求之不得啊！你說的那種投契的感覺，我同樣有，也同樣珍惜跟你討論哲學的機會。我們這就開始吧，你打算討論甚麼問題？

王：第一個討論的題目，以前跟你略為談過，所以我知道我們的看法可能分別頗大。我記得你認為世界是變得越來越好，不如你先講一下你的看法好嗎？

知識增長和科技進步

劉：對，是可以這樣說的。不過，這幾年世界各地發生很多事情，有不少恐怖的天災人禍，某些地區的政治和社會狀況都在倒退中。我並非要否認這些事實，但若我們觀察歷史發展的大趨勢，我認為在很多方面，世界都是變得越來越好，都在不斷進步。有些方面應該沒有甚麼爭議，例如各種知識的增長和科技的進步都是難以否認的。我認為知識的增長和科技的進步本身就是好事，因此可以說世界在這兩方面不斷變好。

我們通常較重視知識所帶來的好處，強調知識的工具價值（instrumental value），但即使沒有任何用處，認識世界和獲取知識本身已有自足價值（intrinsic value）。試想像兩個基本上一樣的 世界，但其中一個世界在抽象而完全沒有用處的數學研究上（假設這些研究最終真的沒有任何應用）進步得多，我還是會認為這個世界價值更高，是一個較好的世界。科技的進步本身也是一種知識的增長，因為每項科技的進步都等於我們明白多了世界是如何運作的，甚至能由此作出相應的預測和操作。所以，科技的進步也有自足價值，只不過科技的工具價值一般而言是重要得多。倘若其他條件相同（other things being equal），知識和科技較進步的世界是較好和較理想的世界。

王：我當然不會否認人類知識的增長和科技的進步，但我認為世界未必是變得越來越好。即使世界在某些方面有進步，甚至是不斷進步，那也不表示世界整體而言在變好；正如我做健身，肌肉練得越來越紮實，那是身體某一方面的進步，但我的身體整體來說不一定是更好，因為我可以同時有隱疾。

我同意不少知識和科技有工具價值，尤其是科技，因為科技大多是為了解決實際問題而發明的。可是，我不認為所有知識與科技都有自足價值。你說知識本身已有自足價值，並舉了「完全沒有用處的數學研究」做例子；也許這種無用的知識真的有自足價值，也許我們只是直覺上感到它有自足價值，但無論如何，我可以舉其他例子，而這些例子給我們的印象很可能是「那是完全沒有價值的知識」。我就舉兩個例子吧。例子一：知道我家前院的草地今天早上有114,262根草；例子二：知道現任美國總統5分鐘前在白宮的洗手間廁格內放了個臭屁。你認為這兩個例子裏的知識有自足價值嗎？

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知識的價值

劉：我的確認為，即使是最微不足道的知識也有自足價值；我本來以為你不會質疑這一點，誰知是個誤會！

我不否認知識的價值有高低之別，例如知道哥德巴赫猜想（Goldbach’s conjecture）之真假[1]，當然比知道美國總統有否放屁價值高得多，但能找出真相、判別真假總是有價值的。即使是美國總統放屁的例子，若從另一個角度看，可能也有些重要性，因為知道美國總統三分鐘前在白宮的洗手間內放了個臭屁，可能就等於知道那個奇臭無比的屁，原來不是來自正在白宮訪問的俄羅斯總統，大家之前還誤會了他好一會兒；而知道你家前院的草地今天早上有114,262根草，就等於知道那裏不是多一根或少一根草。114,262根草還可能反映了大自然某些奧秘，例如我們知道某些花的花瓣數目和好些自然現象是符合費波那契數列（Fibonacci numbers）的，[2]或許你家前院草地上的草數目也暗藏某些重要的數學或自然規律呢！

知識是互有關連的，知道A就可能讓我們更容易發現B；任何表面看來微不足道的事情都可能內有乾坤，可能是揭示某些重要自然規律的一道狹縫。除非我們完全了解世界，否則不可能確定哪些知識真的毫無重要性；而我的立場是，即使最終確定你家前院草地上的草數目背後沒有任何重要的數學或自然規律，知道那個數字本身就已經有價值。