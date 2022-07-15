王偉雄、劉創馥《都付哲談中》：世界在變好還是變壞？
我們想讓你知道的是
我們通常較重視知識所帶來的好處，強調知識的工具價值（instrumental value），但即使沒有任何用處，認識世界和獲取知識本身已有自足價值（intrinsic value）。
對不少人來說，「世界變得越來越好」是不爭的事實，尤其是當我們比較的不是一個短時期而是人類的長遠發展，尤其是當我們著眼於近幾百年的知識膨脹與科技猛進。然而，問題並不是那麼簡單，應該從三個不同的層面去看：首先是個人生活的層面，第二個層面是人類的集體世界，而第三個層面是世界整體，即地球及其上的一切。無論從哪一個層面看，「世界變得越來越好」都不是顯而易見的，其中涉及各種因素，不是全都指向同一結論；這些因素孰輕孰重，都值得深入思考，而不同的人可以有不同的判斷，而且都有理據。
王偉雄（王）：我們相識而成為好朋友，已經好幾年了，雖然合著過一本書，討論過有關的哲學問題，但其實有很多其他哲學問題我是渴望和你一起探討的。根據過往的經驗，我覺得我們兩人討論哲學時，都很能敞開心懷、暢所欲言地交流切磋，那是十分難得的；而我從中獲益良多，那經驗因而更堪回味。找到像你那麼投契的哲友，是我的幸運。最近我想，要好好珍惜跟你討論哲學的機會，打算提出一些我很有興趣、而相信你也同樣有興趣的問題，深入地討論。如果我們對這些問題的立場不同，那就更有意思了！你看怎樣？
劉創馥（劉）：當然是求之不得啊！你說的那種投契的感覺，我同樣有，也同樣珍惜跟你討論哲學的機會。我們這就開始吧，你打算討論甚麼問題？
王：第一個討論的題目，以前跟你略為談過，所以我知道我們的看法可能分別頗大。我記得你認為世界是變得越來越好，不如你先講一下你的看法好嗎？
知識增長和科技進步
劉：對，是可以這樣說的。不過，這幾年世界各地發生很多事情，有不少恐怖的天災人禍，某些地區的政治和社會狀況都在倒退中。我並非要否認這些事實，但若我們觀察歷史發展的大趨勢，我認為在很多方面，世界都是變得越來越好，都在不斷進步。有些方面應該沒有甚麼爭議，例如各種知識的增長和科技的進步都是難以否認的。我認為知識的增長和科技的進步本身就是好事，因此可以說世界在這兩方面不斷變好。
我們通常較重視知識所帶來的好處，強調知識的工具價值（instrumental value），但即使沒有任何用處，認識世界和獲取知識本身已有自足價值（intrinsic value）。試想像兩個基本上一樣的 世界，但其中一個世界在抽象而完全沒有用處的數學研究上（假設這些研究最終真的沒有任何應用）進步得多，我還是會認為這個世界價值更高，是一個較好的世界。科技的進步本身也是一種知識的增長，因為每項科技的進步都等於我們明白多了世界是如何運作的，甚至能由此作出相應的預測和操作。所以，科技的進步也有自足價值，只不過科技的工具價值一般而言是重要得多。倘若其他條件相同（other things being equal），知識和科技較進步的世界是較好和較理想的世界。
王：我當然不會否認人類知識的增長和科技的進步，但我認為世界未必是變得越來越好。即使世界在某些方面有進步，甚至是不斷進步，那也不表示世界整體而言在變好；正如我做健身，肌肉練得越來越紮實，那是身體某一方面的進步，但我的身體整體來說不一定是更好，因為我可以同時有隱疾。
我同意不少知識和科技有工具價值，尤其是科技，因為科技大多是為了解決實際問題而發明的。可是，我不認為所有知識與科技都有自足價值。你說知識本身已有自足價值，並舉了「完全沒有用處的數學研究」做例子；也許這種無用的知識真的有自足價值，也許我們只是直覺上感到它有自足價值，但無論如何，我可以舉其他例子，而這些例子給我們的印象很可能是「那是完全沒有價值的知識」。我就舉兩個例子吧。例子一：知道我家前院的草地今天早上有114,262根草；例子二：知道現任美國總統5分鐘前在白宮的洗手間廁格內放了個臭屁。你認為這兩個例子裏的知識有自足價值嗎？
知識的價值
劉：我的確認為，即使是最微不足道的知識也有自足價值；我本來以為你不會質疑這一點，誰知是個誤會！
我不否認知識的價值有高低之別，例如知道哥德巴赫猜想（Goldbach’s conjecture）之真假[1]，當然比知道美國總統有否放屁價值高得多，但能找出真相、判別真假總是有價值的。即使是美國總統放屁的例子，若從另一個角度看，可能也有些重要性，因為知道美國總統三分鐘前在白宮的洗手間內放了個臭屁，可能就等於知道那個奇臭無比的屁，原來不是來自正在白宮訪問的俄羅斯總統，大家之前還誤會了他好一會兒；而知道你家前院的草地今天早上有114,262根草，就等於知道那裏不是多一根或少一根草。114,262根草還可能反映了大自然某些奧秘，例如我們知道某些花的花瓣數目和好些自然現象是符合費波那契數列（Fibonacci numbers）的，[2]或許你家前院草地上的草數目也暗藏某些重要的數學或自然規律呢！
知識是互有關連的，知道A就可能讓我們更容易發現B；任何表面看來微不足道的事情都可能內有乾坤，可能是揭示某些重要自然規律的一道狹縫。除非我們完全了解世界，否則不可能確定哪些知識真的毫無重要性；而我的立場是，即使最終確定你家前院草地上的草數目背後沒有任何重要的數學或自然規律，知道那個數字本身就已經有價值。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
我們想讓你知道的是
因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
1保險業辦理電子商務應注意事項
2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放