安倍槍擊案事發地奈良的獻花現場觀察：我們可以像東京電視台一樣照常播放節目，掩飾成平常日子嗎？
我們想讓你知道的是
7月10日週日中午，我前往槍擊事發地點奈良獻花致意，本以為大部分的日本人都對政治冷感，並不會有太多人到現場，沒想到，來到現場獻花的人不分男女老少、不分國籍人種，都紛紛擁至獻花弔念，這樣的影響力，或許就是安倍晉三的歷史定位。此篇文章嘗試透過在日本工作的台灣人視角，看看事發當時，日本媒體的狀況以及獻花現場的觀察。
文：王若凡
最近，全日本大概除了東京電視台以外，各大媒體、社群都在鋪天蓋地報導前首相安倍晉三遭槍擊意外逝世的消息。
我在2014年從台灣來到日本，八年的時間不長也不短，但足夠我在日本從留學身份到展開職涯生活，而這些日子在日本也經歷過大大小小的事件，例如調漲消費稅、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的爆發、延期的東京奧運等等，至於安倍晉三的離世，對我、對在日本的台灣人、對日本人、甚至對全世界而言，確實是難以置信且巨大的政治傷害。
此事是國家級別的大事件，這段期間，台灣、美國等國相繼降半旗弔念安倍；而我們這些小人物，雖力量有限，但也試圖在安倍晉三逝世的洪流浪潮中，至上一份敬意。
7月10日週日中午，我前往槍擊事發地點奈良獻花致意，本以為大部分的日本人都對政治冷感，並不會有太多人到現場，沒想到，來到現場獻花的人不分男女老少、不分國籍人種，都紛紛擁至獻花弔念。這樣的影響力，某程度而言，或許就是安倍晉三的歷史定位。
而此篇文章，也嘗試透過在日本工作的台灣人視角，看看事發當時，日本媒體的狀況以及獻花現場的觀察。
安倍槍擊案事發後，日本媒體的反應
事發當天正值週五中午，就算收到第一時間的新聞快訊，工作狀態中的我們，辦公室也像沒發生什麼事，一切如往常，專注於工作。
很快地，來到第二則新聞快訊，這次和第一則差了20分鐘左右，也是簡短的內容，這樣寫道：「安倍晉三中槍送醫搶救，有生命危險。 」雖之後沒再有新的快訊，但是在日的台灣人社團開始陸續出現討論貼文，頓時八卦滿天飛，而在最新的消息出來以前，大家也只能等待。
到了傍晚，安倍晉三不治身亡的消息就傳遍了全世界，網路充斥大量的相關報導，查詢很容易。下班回到家，打開電視也都是這些消息，而日本大部分的電視台取消原訂的節目表，開始播放臨時整理的特別報導，包含事發現場、來龍去脈等等。手腳快一些的媒體，便挖出兇手的背景資料、檢討維安是否失職等等，一系列的專題報導就怕閱聽眾錯過。
但是，在這麼多電視頻道中，唯有東京電視台仍像往常，照著原定節目表播放。只有在節目中插入字幕快訊，到了深夜也僅在中間穿插10至20分鐘左右的特別報導，接著又把時間還給原本的節目。
相較於其他家電視台長時間重複不間斷地推送這則令人震驚的新聞，網路上對東京電視台的作法感到欣慰的留言不少：「看到東京電視台像平常一樣在放動畫就安心了，有種被拯救的感覺」「在首都圈的居民，如果不想看特別整理報導的話，不是把電視關掉，就是轉去東京電視台吧」。
而隨著越來越多事發當時被群眾拍下的影片在推特被轉發到全世界，日本國民的情緒也逐漸高漲，網路檢討失職人員、責備奈良縣警署、謾罵兇手的言論也爆發而出，不過，更多的是對已故的安倍晉三的不捨和追思。
就算平常不瞭解政壇或是政治人物，但安倍晉三對於我們這些在日的外國人一定不陌生。兩年前，COVID-19剛在日本大爆發，日本嚴重缺乏口罩和衛生紙，整個日本社會惴惴不安，一大早就要去藥妝店排隊搶口罩，甚至要和朋友借衛生紙來用。
當時為了安穩民心和阻止疫情繼續擴大，日本政府第一步就是緊急大量生產和派送口罩。讓居住在日本的所有人，不分國籍、年齡，至少都有口罩可以應急。在安倍晉三的執政下，生產了「安倍口罩」。兩片的紗布製口罩，不需要申請或辦手續，就像廣告傳單，直接投遞到全日本的所有信箱。
當初對於日本政府的應變反應太慢、生產的是紗布材質而非不織布材質口罩的時候，輿論吵得沸沸揚揚，評價褒貶不一。每天都能從電視看到安倍晉三接受媒體和議會諮詢，才短短半年，安倍晉三就已日漸消瘦、面露疲態。
不過，看到疲憊不堪的安倍晉三，還是堅持在公開活動戴著「安倍口罩」的模樣，至今印象仍非常深刻。關於防疫的對策、今後的方針、疫苗的進口等等，媒體和全日本國民催促的聲音，讓日本政府在抗疫承受極大的壓力。最終，安倍晉三在壓力、舊疾復發以及政壇角力多變的情勢下，辭退首相一職。
而回到槍擊事件隔天，剛好是周末。在各大電視台、社群媒體持續不斷地轉發和報導，日本國民的情緒來到最高點，從周五晚間就已經有民眾前往事故現場獻花，向安倍晉三做最後的道別。
事故現場的獻花致意
其實，在往生者的事故現場獻花，是我來日本之後注意到的一種行為模式。日本從什麼時候開始有這種獻花的行為，已經有點不可考，但只要遇到重大傷亡或震驚整個社會的事件，有所感觸的人民就會自動到事發現場獻花和默禱，希望往生者能安息。
周日中午，我也到獻花的地點：奈良近鐵大和西大寺站。若是要到奈良主要的觀光地點東大寺，不論是從神戶、大阪或京都，這都是必經的車站，有很多條線路匯集於此，人流很多，但是下了車並沒有覺得特別擁擠或吵雜。
接著，出了站跟著大部分人群的方向，就能看到事發現場和獻花台。立刻就能看到工作人員負責維持秩序、整理花束和指揮交通。本以為到了現場放下花就可以了，但沒想到獻花的隊伍排到沒有盡頭。隊伍中不分男女老少，有各年齡層的人，也有看到歐美長相的「另一種外國人」。雖然天氣炎熱，但沒有人表現疲累或不耐煩，大家都遵守秩序默默地排隊，呈現靜肅的氛圍。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
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凝視真實：全球難民現況與兒童困境
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其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
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數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
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立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。