安倍槍擊案事發地奈良的獻花現場觀察：我們可以像東京電視台一樣照常播放節目，掩飾成平常日子嗎？

文：王若凡

最近，全日本大概除了東京電視台以外，各大媒體、社群都在鋪天蓋地報導前首相安倍晉三遭槍擊意外逝世的消息。

我在2014年從台灣來到日本，八年的時間不長也不短，但足夠我在日本從留學身份到展開職涯生活，而這些日子在日本也經歷過大大小小的事件，例如調漲消費稅、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的爆發、延期的東京奧運等等，至於安倍晉三的離世，對我、對在日本的台灣人、對日本人、甚至對全世界而言，確實是難以置信且巨大的政治傷害。

此事是國家級別的大事件，這段期間，台灣、美國等國相繼降半旗弔念安倍；而我們這些小人物，雖力量有限，但也試圖在安倍晉三逝世的洪流浪潮中，至上一份敬意。

7月10日週日中午，我前往槍擊事發地點奈良獻花致意，本以為大部分的日本人都對政治冷感，並不會有太多人到現場，沒想到，來到現場獻花的人不分男女老少、不分國籍人種，都紛紛擁至獻花弔念。這樣的影響力，某程度而言，或許就是安倍晉三的歷史定位。

而此篇文章，也嘗試透過在日本工作的台灣人視角，看看事發當時，日本媒體的狀況以及獻花現場的觀察。

Photo Credit: 作者提供 槍擊現場在斑馬線中間，左邊時鐘下的白色遮雨棚就是特設獻花台。

安倍槍擊案事發後，日本媒體的反應

事發當天正值週五中午，就算收到第一時間的新聞快訊，工作狀態中的我們，辦公室也像沒發生什麼事，一切如往常，專注於工作。

很快地，來到第二則新聞快訊，這次和第一則差了20分鐘左右，也是簡短的內容，這樣寫道：「安倍晉三中槍送醫搶救，有生命危險。 」雖之後沒再有新的快訊，但是在日的台灣人社團開始陸續出現討論貼文，頓時八卦滿天飛，而在最新的消息出來以前，大家也只能等待。

到了傍晚，安倍晉三不治身亡的消息就傳遍了全世界，網路充斥大量的相關報導，查詢很容易。下班回到家，打開電視也都是這些消息，而日本大部分的電視台取消原訂的節目表，開始播放臨時整理的特別報導，包含事發現場、來龍去脈等等。手腳快一些的媒體，便挖出兇手的背景資料、檢討維安是否失職等等，一系列的專題報導就怕閱聽眾錯過。

但是，在這麼多電視頻道中，唯有東京電視台仍像往常，照著原定節目表播放。只有在節目中插入字幕快訊，到了深夜也僅在中間穿插10至20分鐘左右的特別報導，接著又把時間還給原本的節目。

相較於其他家電視台長時間重複不間斷地推送這則令人震驚的新聞，網路上對東京電視台的作法感到欣慰的留言不少：「看到東京電視台像平常一樣在放動畫就安心了，有種被拯救的感覺」「在首都圈的居民，如果不想看特別整理報導的話，不是把電視關掉，就是轉去東京電視台吧」。

而隨著越來越多事發當時被群眾拍下的影片在推特被轉發到全世界，日本國民的情緒也逐漸高漲，網路檢討失職人員、責備奈良縣警署、謾罵兇手的言論也爆發而出，不過，更多的是對已故的安倍晉三的不捨和追思。

就算平常不瞭解政壇或是政治人物，但安倍晉三對於我們這些在日的外國人一定不陌生。兩年前，COVID-19剛在日本大爆發，日本嚴重缺乏口罩和衛生紙，整個日本社會惴惴不安，一大早就要去藥妝店排隊搶口罩，甚至要和朋友借衛生紙來用。

當時為了安穩民心和阻止疫情繼續擴大，日本政府第一步就是緊急大量生產和派送口罩。讓居住在日本的所有人，不分國籍、年齡，至少都有口罩可以應急。在安倍晉三的執政下，生產了「安倍口罩」。兩片的紗布製口罩，不需要申請或辦手續，就像廣告傳單，直接投遞到全日本的所有信箱。

當初對於日本政府的應變反應太慢、生產的是紗布材質而非不織布材質口罩的時候，輿論吵得沸沸揚揚，評價褒貶不一。每天都能從電視看到安倍晉三接受媒體和議會諮詢，才短短半年，安倍晉三就已日漸消瘦、面露疲態。

不過，看到疲憊不堪的安倍晉三，還是堅持在公開活動戴著「安倍口罩」的模樣，至今印象仍非常深刻。關於防疫的對策、今後的方針、疫苗的進口等等，媒體和全日本國民催促的聲音，讓日本政府在抗疫承受極大的壓力。最終，安倍晉三在壓力、舊疾復發以及政壇角力多變的情勢下，辭退首相一職。

而回到槍擊事件隔天，剛好是周末。在各大電視台、社群媒體持續不斷地轉發和報導，日本國民的情緒來到最高點，從周五晚間就已經有民眾前往事故現場獻花，向安倍晉三做最後的道別。

Photo Credit: 作者提供 我也收到大部分人都能收到的「安倍口罩」，至今還沒用過。

事故現場的獻花致意

其實，在往生者的事故現場獻花，是我來日本之後注意到的一種行為模式。日本從什麼時候開始有這種獻花的行為，已經有點不可考，但只要遇到重大傷亡或震驚整個社會的事件，有所感觸的人民就會自動到事發現場獻花和默禱，希望往生者能安息。

周日中午，我也到獻花的地點：奈良近鐵大和西大寺站。若是要到奈良主要的觀光地點東大寺，不論是從神戶、大阪或京都，這都是必經的車站，有很多條線路匯集於此，人流很多，但是下了車並沒有覺得特別擁擠或吵雜。

Photo Credit: 作者提供 下車後馬上能看到拿著花的人，大概也是要去獻花致意。

接著，出了站跟著大部分人群的方向，就能看到事發現場和獻花台。立刻就能看到工作人員負責維持秩序、整理花束和指揮交通。本以為到了現場放下花就可以了，但沒想到獻花的隊伍排到沒有盡頭。隊伍中不分男女老少，有各年齡層的人，也有看到歐美長相的「另一種外國人」。雖然天氣炎熱，但沒有人表現疲累或不耐煩，大家都遵守秩序默默地排隊，呈現靜肅的氛圍。