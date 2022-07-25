朱家安：為什麼要保障宗教自由，就必須先保障墮胎自由？
我們想讓你知道的是
各宗教的教義或許有衝突，但只要它們能把世俗人類的基本權利當成彼此尊重的最大公約數，一起過活就不會有問題。美國基督徒操弄聯邦政府對美國憲法的詮釋，讓州政府能干預女性中止懷孕的權利，是將那個多文化的國度往宗教衝突的臨界點又推了一把。
文：朱家安
有些人認為，美國現在不由憲法規定女人有權中止懷孕，而是由各州自己決定，這是宗教自由的展現：每個州的人民可以自己決定是否要依據某些宗教的教義來生活。
這種想法是錯的，而且若考慮宗教自由，應該得到相反的結論。
宗教自由的意涵是「政府不能為了排擠特定宗教而施政，也不能依據特定宗教的教義施政，以致於人們必須照該宗教的方式過活」，在這意義上，宗教自由跟政教分離是一體兩面，人要不要做齋戒、吃素、禱告，這應該讓人自己決定，不是由法律規定和政府執行。
換句話說，若「尊重宗教教義，因此不墮胎」是一種宗教行動，一個保護宗教自由的政府不會強迫你進行這種行動，也不會阻止你進行這種行動，你自己決定，因為這是你的宗教自由。
美國現在不由憲法保障女人有權中止懷孕，是由各州自己決定，然而prolife最大的力量來自保守基督教會，這現實上的意思反而是：如果一個州的保守基督教會夠力，就可以讓這個州的女人，不管信仰什麼宗教，都無法中止懷孕。而這個事情已經發生了。
在大法官推翻「羅訴韋德案」之後，美國人的宗教自由其實是變少而不是變多。如果有什麼東西變多了，那就是保守基督教會「干預別人的宗教自由」的自由。
在有宗教自由的社會，人人可以照自己的宗教去過活，意思是別人不能逼你照他的宗教過活，而政府會保證大家有這些自主的空間。但保守的教會一向不願意遵守這個規則，他們不滿意只有自己的教友不跟同性結婚，而是希望所有人都這樣做，他們不滿意只有自己的教友不避孕和中止懷孕，而是希望所有人都這樣做。
若美國最高法院這次的決定保護了什麼宗教自由，這裡「宗教自由」的意思只能是「特定的教會干預其他人的生活」的自由。而實際上，這種不恰當的干預也已經引起宗教衝突，有個猶太教的拉比控告佛羅里達政府，這位拉比說猶太教支持在孕婦健康堪憂時中止懷孕，因此佛羅里達禁止中止懷孕，侵害了猶太教的宗教自由。
「政教分離」會使得無神論成為「國教」嗎？
有些人認為，上述「宗教自由」看似中立，但其實是獨尊無神論的做法：當政府不能為了排擠特定宗教而施政，也不能依照特定宗教的教義施政，那這個政府不就是個沒信仰的無神論政府嗎？
其實並不。當歐洲國家立基督教為國教時，不信神的人是會被當成異教徒處死的，若比照處理，「無神論政府」會動用公權力禁止國民進行宗教活動。而現行的宗教自由與上述做法都不同，它要求政府不能這樣對待有信仰的人，讓國民自由選擇信仰。
往另一方向想，其實要促成一個國家的政教分離，根本不需要有無神論者的參與。光是國內存在不同信仰，而其成員做出明智的選擇，自然就會形成看似世俗的政府。
就以這次美國的中止懷孕爭議為例，有些宗教不准自己的教友墮胎，有些宗教認為在特定情況下應該墮胎，秉持不同的行動準則，這些宗教的信徒如何可能在同一個社會共同生活呢？最簡單的答案就是：他們必須一起同意宗教信仰是自己的事情，不能拿來要求別人。所以上述衝突的解決方案不會是政府立法規定不許墮胎，也不會是政府立法規定在某情況下必須墮胎，而是政府保障人有充分的中止懷孕的自由，而人可以依照自己的信仰做出良心的選擇。
這就是為什麼宗教理由不該成為立法或施政的理由，因為只有這樣，不同宗教信仰的人才能在同一個社會裡過活，不會互相殘殺。只要一個宗教能同意自己的教義只管束自己的教友，而這種管束不至於侵犯人的自主（這是宗教和邪教中間那條線），社會就接納這個宗教的信徒成為一份子。
世俗規則是宗教衝突下的最大公約數
在《人權不是舶來品》裡，哲學家陳瑤華整理了《世界人權宣言》草擬的過程，當中有段介紹當初起草法案的委員會如何討論《宣言》第一條裡對人的描述（p.62）：
他們皆賦有理性與良心
They are endowed with reason and conscience
這段文字曾經有個版本是：
他們皆被自然賦予理性與良心
They are endowed by nature with reason and conscience
然而「自然」是什麼呢？是無意義的代稱，還是上帝或者其他宗教的神祇？許多委員代表有宗教背景的國家，無法取得共識，最後就把這詞刪掉，變成現在的樣子。
最終版本的「世界人權宣言」裡少有宗教元素，但這並不是因為當初起草者們多半是無神論者，正好相反，這個減少了宗教意涵的宣言，是一堆宗教國家妥協出來的結果。同樣的道理，政府的世俗化，並不見得需要無神論者掌權，當然也不代表無神論者掌權，只要持有不同宗教信仰的人決定用殺人之外的方式解決問題，自然就會建立世俗的政府。
世俗的政府保障人做各種俗事庶務的自由，不管你有無信仰，你都可以到處移動、唱歌，在一定情況下可以中止懷孕。這看起來跟保障宗教自由沒有直接關係，但這只是看起來。人的宗教自由，最終還是建立在各種俗事庶務的自由上。若政府不准你移動，你要怎麼上教堂？若政府不准你唱歌，你要怎麼念經？若政府不准你中止懷孕，你要怎麼依循教義，在恰當的時候中止懷孕？
當然，世俗的政府保障人做各種俗事庶務的自由，最終並不是要替特定的哪個宗教服務，而是因為這些自由本來就是人的權利。就算沒有任何宗教把唱歌當成重要活動，人也一樣有權唱歌。各宗教的教義或許有衝突，但只要它們能把世俗人類的基本權利當成彼此尊重的最大公約數，一起過活就不會有問題。美國基督徒操弄聯邦政府對美國憲法的詮釋，讓州政府能干預女性中止懷孕的權利，是將那個多文化的國度往宗教衝突的臨界點又推了一把。
Tags：
【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
蔬果全篩檢、健康零風險，無毒農給您最安心的食安保證
無毒農是全台唯一投資質譜儀快篩技術，真正可以做到利用最新農藥檢測進行全產品檢驗的農產電商平台，每天為消費者的食安把關。選擇無毒農，不必再擔心蔬果農藥過量殘留問題，讓飲食生活更健康也更心安。