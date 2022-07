朱家安：為什麼要保障宗教自由，就必須先保障墮胎自由？

文:朱家安

有些人認為,美國現在不由憲法規定女人有權中止懷孕,而是由各州自己決定,這是宗教自由的展現:每個州的人民可以自己決定是否要依據某些宗教的教義來生活。

這種想法是錯的,而且若考慮宗教自由,應該得到相反的結論。

宗教自由的意涵是「政府不能為了排擠特定宗教而施政,也不能依據特定宗教的教義施政,以致於人們必須照該宗教的方式過活」,在這意義上,宗教自由跟政教分離是一體兩面,人要不要做齋戒、吃素、禱告,這應該讓人自己決定,不是由法律規定和政府執行。

換句話說,若「尊重宗教教義,因此不墮胎」是一種宗教行動,一個保護宗教自由的政府不會強迫你進行這種行動,也不會阻止你進行這種行動,你自己決定,因為這是你的宗教自由。

美國現在不由憲法保障女人有權中止懷孕,是由各州自己決定,然而prolife最大的力量來自保守基督教會,這現實上的意思反而是:如果一個州的保守基督教會夠力,就可以讓這個州的女人,不管信仰什麼宗教,都無法中止懷孕。而這個事情已經發生了。

在大法官推翻「羅訴韋德案」之後,美國人的宗教自由其實是變少而不是變多。如果有什麼東西變多了,那就是保守基督教會「干預別人的宗教自由」的自由。

在有宗教自由的社會,人人可以照自己的宗教去過活,意思是別人不能逼你照他的宗教過活,而政府會保證大家有這些自主的空間。但保守的教會一向不願意遵守這個規則,他們不滿意只有自己的教友不跟同性結婚,而是希望所有人都這樣做,他們不滿意只有自己的教友不避孕和中止懷孕,而是希望所有人都這樣做。

若美國最高法院這次的決定保護了什麼宗教自由,這裡「宗教自由」的意思只能是「特定的教會干預其他人的生活」的自由。而實際上,這種不恰當的干預也已經引起宗教衝突,有個猶太教的拉比控告佛羅里達政府,這位拉比說猶太教支持在孕婦健康堪憂時中止懷孕,因此佛羅里達禁止中止懷孕,侵害了猶太教的宗教自由。

有些人認為,上述「宗教自由」看似中立,但其實是獨尊無神論的做法:當政府不能為了排擠特定宗教而施政,也不能依照特定宗教的教義施政,那這個政府不就是個沒信仰的無神論政府嗎?

其實並不。當歐洲國家立基督教為國教時,不信神的人是會被當成異教徒處死的,若比照處理,「無神論政府」會動用公權力禁止國民進行宗教活動。而現行的宗教自由與上述做法都不同,它要求政府不能這樣對待有信仰的人,讓國民自由選擇信仰。

往另一方向想,其實要促成一個國家的政教分離,根本不需要有無神論者的參與。光是國內存在不同信仰,而其成員做出明智的選擇,自然就會形成看似世俗的政府。

就以這次美國的中止懷孕爭議為例,有些宗教不准自己的教友墮胎,有些宗教認為在特定情況下應該墮胎,秉持不同的行動準則,這些宗教的信徒如何可能在同一個社會共同生活呢?最簡單的答案就是:他們必須一起同意宗教信仰是自己的事情,不能拿來要求別人。所以上述衝突的解決方案不會是政府立法規定不許墮胎,也不會是政府立法規定在某情況下必須墮胎,而是政府保障人有充分的中止懷孕的自由,而人可以依照自己的信仰做出良心的選擇。

這就是為什麼宗教理由不該成為立法或施政的理由,因為只有這樣,不同宗教信仰的人才能在同一個社會裡過活,不會互相殘殺。只要一個宗教能同意自己的教義只管束自己的教友,而這種管束不至於侵犯人的自主(這是宗教和邪教中間那條線),社會就接納這個宗教的信徒成為一份子。

在《人權不是舶來品》裡,哲學家陳瑤華整理了《世界人權宣言》草擬的過程,當中有段介紹當初起草法案的委員會如何討論《宣言》第一條裡對人的描述(p.62):

他們皆賦有理性與良心 They are endowed with reason and conscience

這段文字曾經有個版本是:

他們皆被自然賦予理性與良心

They are endowed by nature with reason and conscience