台南、新竹海水淡化廠環評過關：未來每日產水30萬噸，漁民憂高鹽度鹵水影響養殖捕撈

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

因應氣候變遷，為了防範下一次旱象到來，水利署規劃興建本島海水淡化廠。環保署於7月13日舉辦第423次環評大會，審查「台南海水淡化廠興建計畫」及「新竹海水淡化廠興建計畫」，兩案皆決議通過。未來兩座海淡廠營運，合計產水量最多可達30萬CMD（噸／每日），但每年也將用掉3.84億度電。

近年供水不穩，水利署：興建海淡廠增加供水韌性

近年大旱頻傳，區域供水吃緊問題浮上檯面。台南雖有曾文及南化水庫，但受豐枯水期影響大，過去十年內，就有七年因降雨偏少，實施民生、產業或灌溉用水減供；新竹則是因為寶一、寶二水庫容量較小，長期須調度桃園石門、苗栗永和山水庫水源。

為了降低缺水風險，經濟部水利署規劃在台南將軍、新竹南寮沿海國有地興建海水淡化廠。昨日環評大會上，水利署表示，除了台灣，世界各地也出現破紀錄旱象，台灣四面環海，興建海淡廠有助於提高供水韌性。

由水利署南區水資源局、北區水資源局分別規劃的台南海水淡化廠、新竹海水淡化廠，昨日在環評大會上接續過關。新竹廠占地10公頃，產水量10萬CMD；台南廠占地則有17公頃，將分兩期建置，第一期產水量10萬CMD，營運五年後增設第二期，產水量增加到20萬CMD，屆時將成為全台規模最大海淡廠。

擷取自台南海淡廠環評線上會議 環保署審查「台南海水淡化廠興建計畫」及「新竹海水淡化廠興建計畫」，兩案皆決議通過

海水淡化技術耗能，水利署提豐水期降載50%

不過，海水淡化機組以逆滲透法產水，過程十分耗能，每產水1公噸，需耗4.25度電。根據兩案環評書件，台南海淡廠一期、新竹海水淡化廠年總用電度數為1.28億度，契約容量約18.3MW；台南海淡廠二期年總用電度數更高達2.56億度，契約容量36.6MW。

在初審階段，環委曾質疑兩案高耗能產水的必要性，認為應優先開發鄰近地區伏流水、地下水資源，並加強水庫清淤、水資源管理。水利署則指出，其他方案易受降雨影響，為達供水穩定，海淡廠仍有開發必要。

因應高耗能問題，開發單位北水局、南水局都提出降載規劃，在每年6至9月雨量豐沛、且全國用電需求較高的時期會減產50%，避免不必要的能源耗損。此外，兩案皆會建置契約容量10%的太陽光電系統，或在無法設置足量綠能設備時購買綠電憑證。

擷取自環評書件 水利署表示，因應海水淡化高耗能問題，將在豐水期採取降載措施，也會增設能源回收裝置、光電設備

北水局進一步表示，新竹海淡廠還規劃容量六萬噸的清水池，若遇上台電備轉容量低、有緊急需求時，就會配合降載，初步估計降載期間仍可穩定供水14小時。

高鹽度鹵水流入海，台南漁民要求監測養殖業影響

高耗能之外，高鹽度的鹵水將排放入海，也在初審階段引起環委關注。水利署曾表示，鹵水製鹽可行性低，昨日也無提出新方案，但表示國外已有學者研究將鹵水轉化為可用物質，只是目前技術尚未成熟，未來將和科技部、工研院，以及其他國內研究單位合作，開發相關技術。

開發單位強調，兩案都是以最劣情境模擬放流影響，結果顯示，周遭鹽度最多增加約4%，影響並不顯著。北水局則進一步強調，新竹海淡廠排水點設置在海溝上方水流較快處，並分四個排水口排出，能提升鹵水擴散效率，鹽度增量會更低。

擷取自環評書件 新竹海淡廠位於新竹市北區南寮漁港附近，面積約10公頃，產水量約10萬CMD，排水點設在海溝上方，並分四個排水口排出

對於鹵水排放，仍有民眾表達疑慮。南縣區漁會代表指出，台南海淡廠排水口靠近漁民養殖、捕撈區域，地方十分擔心將對產業造成衝擊，多持反對開發意見。南水局應將台南海淡廠對於仔稚魚、鰻苗、牡蠣養殖的影響，納入定期監測計畫，並向漁民回報結果；未來各開發階段，也應加強與地方溝通。

擷取自環評書件 台南海淡廠位於台南市將軍區沿海，將成為全台最大海淡廠，但地方民眾憂心鹵水排放對漁業造成衝擊

環委要求多做海龜調查，未再提耗能、鹵水問題

昨日大會上，環評委員並未針對耗能及鹵水問題再提意見，僅要求開發單位修改部分環說書內容。環委張學文表示，兩案環說書中，「避免使用」毒性化學藥劑、「避免引進」外來種植物等用詞，仍有模糊空間。

環委李培芬則指出，兩案環說書針對海洋爬蟲類，都提到要在每年春、秋兩季進行調查，但季節劃分卻採用陸域調查規範，要求改以「海洋生態評估技術規範」的季節為準（2~4月為春季、8~10月為秋季）。此外，也應在海龜會出現的夏季，每年執行至少一次海洋爬蟲類調查。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航