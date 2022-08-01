《反疫苗戰爭》：一篇偽科學論文成為百年來傷害最大的醫學陰謀論，現在仍然繼續危害世界
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《反疫苗戰爭》提供了詳實的報導讓我們能夠在試錯中學習，值得關心醫學政策的朋友們好好一讀！知己知彼、百戰不殆，我們也必須瞭解到為何有些民眾寧死都不肯接種疫苗，才能制定出更有效的疫苗政策以保護更多的人！
文：Gene
為了避免感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）之後的長期後遺症，我接種了三劑COVID-19疫苗，前兩劑是AZ腺病毒疫苗，第三劑是半劑量的莫德納RNA疫苗。
根據衛福部的報告，截至2022年6月24日，台灣接種兩劑COVID-19疫苗的人口比例已達82.98%，接種第三劑已達69.9%。可見有超過八成人口為了減少感染COVID-19的機會，願意承擔接種疫苗的不適副作用。完全接種後，還有近七成人口也願意再追加第三劑。然而，三不五時還是有人靠北疫苗接種是陰謀，指出還是有人接種三劑後病死。
姑且不論接種疫苗後病死的病患絕大多數本來就是不易產生免疫力的高齡、長期慢性病患（所以更應該接種更多劑疫苗），統計學也能告訴我們，單單從兩劑疫苗到三劑之間，能夠拯救多少性命。例如，6月27日公佈的資料中，死亡的127人中打滿三劑疫苗的有54人，打兩劑的只有22人──看起來打三劑反倒不安全，不過這個數字要經過接種人口比例的標準化（Normalization），才知道疫苗有無保護力；否則以相同的神邏輯，就會推測出「強制騎機車戴安全帽後，高達九成以上車禍死亡的騎士都戴著安全帽，所以機車安全帽殺死更多騎士」的荒謬言論！
根據衛福部疾管署的資料，把接種過三劑及兩劑疫苗的人口比例相減，只接種兩劑的人口約為13.08%。也就是說13.08%的人口比例中該日病死了22人，69.9%的人口比例中病死54人。如果全民都未接種第三劑疫苗，病死人數照比例推估應約為118人（69.9 / 13.08 * 22），而非實際上的54人！從中我們可知，第三劑疫苗確實是有保護力的——單單多接種一劑第三劑疫苗，一天就有63人因而獲救！6月初死亡人數破百後，第三劑疫苗僅僅在一個月內至少讓上千人免於病死！更甭提從今年5月份疫情蔓延開始，以及第一和第二劑疫苗的較弱但還是保護到的人！如果完全沒有COVID-19疫苗，台灣這幾波COVID-19疫情的總病死人數恐怕要在後面多加一個零吧？！
西方醫學史一向把疫苗的發明歸功於英國醫師愛德華．詹納（Edward Jenner，1749－1823），因為他在1796年5月14日進行了牛痘實驗。他以接種牛痘漿的方法，用一把清潔的刺胳針在一名八歲男孩詹姆斯．菲普斯（James Phipps）的兩隻胳膊上，劃了幾道傷口，然後替他接種牛痘，預防天花。男孩染上牛痘後，六星期內康復。之後詹納再替男孩接種天花，結果男孩完全沒有受感染，顯示牛痘能令人對天花產生免疫。詹納因此被後世稱為「免疫學之父」（Father of Immunology）。
其實，中國古代為預防天花傳染病，早就發明了人痘接種辦法。種痘的辦法，是採用天花病人的結痂和膿汁，接種到健康人的身上。讓人感染輕微的天花。輕微發病之後，即可獲得免疫力，之後便不會再犯天花。據俞正燮《癸巳存稿》所記：「康熙時俄羅斯遣人到中國學痘醫，由撒納特衙門移會理藩院衙門，在京城肄業。」
不少致命傳染病先後在大規模接種疫苗之下節節敗退，其中包括天花、脊髓灰質炎（俗稱小兒麻痺症）和麻疹。天花病毒四十年前確定從地球上根除，成為人類歷史上第一種被消滅的致命傳染。天花在1980年被消滅後，全球皆停止接種天花疫苗，台灣1979年起停止接種，該年以後出生的民眾皆未接種。雖然全民不再接種天花疫苗了，第三代天花疫苗對於預防現在在全球多處出現的猴痘仍是有效的。
俗稱小兒麻痺症的脊髓灰質炎，是一種兒童急性傳染病，病毒主要透過糞口傳播進入消化系統，侵入血液、神經系統，然後開始攻擊脊髓，大多數人可以自行復原，但少數的人會造成終生殘疾，最常見的是腿瘸。小兒麻痺症在我們父母輩的時代，還是常見的傳染病，現在在我們的社會中近乎絕跡。
還有，麻疹疫苗在1963年問世，但現在每年全世界仍有約十四萬人死於麻疹。疫苗出現之前全球每年約有兩百六十多萬人被麻疹奪去性命。美國和歐洲近年來麻疹感染病例呈上升趨勢，因為疫苗接種人數越來越少，主要原因是人們擔心疫苗可能會帶來如自閉症等副作用，雖然這方面並沒有確鑿的醫學證據。麻疹主要透過咳嗽、打噴嚏時釋放到唾液細沫中的病毒或直接接觸傳染，症狀包括高燒、咳嗽、鼻炎、紅色斑丘疹，還可引發多種可能致命的併發症，如肺炎、腦炎和腹瀉等等。
西方先進國家愈來愈低的麻疹疫苗接種率是一個惡名昭彰的英國前醫師安德魯．維克菲爾德（Andrew Wakefield）所賜，他曾任職於倫敦皇家慈善醫院（Royal Free Hospital），在1998年撰寫的〈兒童所患非正常淋巴結節增生、非正常結腸炎和流行性腸道發展混亂〉論文中，做出「麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（Measles, Mumps, and Rubella，MMR）導致自閉症」的結論。該論文後來被發現造假，2010年遭刊登的頂尖醫學期刊《刺胳針》（Lancet）撤下。該論文有十三位作者，其中有十位作者在該期刊上發表了向公眾致歉聲明。他本人亦因為多項職業操守問題而在2011年被英國當局吊銷醫師執照。
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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