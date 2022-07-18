程序化廣告 vs. 合作置入，哪個更有效？百事可樂實踐「遊戲行銷」的三大啟示
我們想讓你知道的是
諸如可口可樂、百事可樂、NIKE等大型品牌，早已啟動了遊戲行銷的腳步；然而相對於2D與3D遊戲內的平面廣告，他們選擇了程序化以外的策略，直接與遊戲發佈商合作，創造深化品牌好感的遊戲體驗。
席捲全球的疫情，大幅影響了人們的生活習慣與休閒型態，舉例而言，人們因抗疫減少外出，更多時間待在家中追劇、玩遊戲，使得串流影音、手遊市場飛速成長。
根據2021年台灣電腦公會（TCA）報告指出，我國遊戲人口已逾1500萬人，相當於10人中即有6.4人是遊戲玩家；其中有82%使用手機裝置遊玩，也有高比例屬於手機、電腦雙棲玩家。遊戲用戶中，平均年齡落於37歲，可說是購買力旺盛的主力消費族群；而16歲以上的網友，每日平均投入53分鐘於遊戲世界，更有21%屬於日花兩小時以上的重度玩家。
看準青壯世代「剪線潮」，過往花費在觀看電視節目的時間，已大幅移轉至串流平台與線上遊戲等內容，廣告主加強投資「遊戲內廣告（In-gameadvertising）」，力求透過新興媒體管道，爭取消費者目光。此一背景下，遊戲內的程序化廣告生態逐年發展；而諸如「擴增實境（AR）」、「虛擬實境（VR）」、「元宇宙（Metaverse）」等技術也快馬加鞭地向前，有望帶動新一波遊戲體驗。
種種變革，推動美國互動廣告協會（IAB）和美國媒體評議會（MRC）睽違13年，於本月（6）更新遊戲內廣告的成效衡量準則。TenMax將透過本篇文章，概要梳理新發布之準則中的重要衡量定義；同時也將透過百事可樂的例子，探究遊戲內行銷，在程序化廣告以外的應用可能。一起看下去吧！
遊戲內程序化廣告，成效衡量守則2.0：什麼計作「曝光」？
IAB與MRC繼2009年後，首次對遊戲內廣告的成效衡量標準提出更新，最新文件針對「何謂有效的遊戲內廣告曝光」提出新的定義，並且首度討論3D和VR虛擬實境遊戲中的廣告展示標準。
- 2D平面遊戲內廣告
根據IAB在2009年的標準，遊戲內廣告，至少必須在螢幕上連續展示超過10秒，才能計入曝光。本次更新納入「可視度」規範，靜態的廣告內容（圖、文），必須在可視空間中露出50%以上的像素範圍，並且持續一秒以上即列入曝光計數；而動態的廣告內容（影音）則是必須於可視空間中露出50%以上的像素範圍，並且至少播放2秒以上，任何2秒上不重複的廣告內容觀看，都得以列入曝光次數的計算中。
此次關於遊戲內廣告的衡量修訂，與一般的橫幅／影音廣告保持一致，方便廣告主衡量跨管道的廣告活動。
- 3D或VR遊戲內廣告
平面化廣告的衡量標準解決後，IAB更進一步將近年來盛行的3D、VR等立體遊戲納入考量，針對視角、照明以及其他遊戲元素可能造成之障礙，提供具體的衡量依據。
文件指明，廣告若出現於3D或VR環境，內容必須落在使用者視覺中心「向外展開55度角」以內，才列入曝光計算；此外，若超過50%廣告內容，被其他遊戲元件遮擋，則無法列入有效曝光。以上標準也將適用於品牌在遊戲中推出的虛擬產品／配件，例如：一時尚品牌為遊戲中的角色推出虛擬鞋款，則只有在鞋款上品牌Logo未被遮擋的情況下，才列入展示計數中。
IAB體驗中心副總裁Zoe Soon表示，這些問題將在元宇宙發展的世界中顯得愈加重要。
本次遊戲內廣告衡量標準更新，不只可見IAB對於新遊戲趨勢的關注，也使行銷人有更明確的指標以檢視遊戲內廣告與其他行銷管道的成效差異。
程序化以外，「遊戲行銷」可以怎麼玩？百事可樂實踐的三大啟示
眾多廣告主投入遊戲內廣告市場，期待透過程序化的數位廣告，搶攻遊戲玩家的眼球，這當然是擴展行銷管道的可靠策略之一；然而，部分玩家可能將遊戲空間視為不該受干擾的隱私空間，進而對與遊戲「無關」的廣告訊息產生防備，甚至反感——在這樣的情形下，品牌可以如何破防？
事實上，諸如可口可樂、百事可樂、NIKE等大型品牌，早已啟動了遊戲行銷的腳步；然而，他們選擇了程序化以外的策略，直接與遊戲發佈商合作，創造深化品牌好感的遊戲體驗。
以百事可樂為例，其遊戲行銷策略基於三個核心價值展開：真實、提供價值，並在遊戲社群中建立一致的形象。電競與遊戲部門總監Paul Mascali指出，廣告活動的第一步在於深入了解玩家社群，透過參與YouTube、Twitch中的遊戲直播、影音以及各式論壇討論，以熟悉玩家們使用的語言，進而打造真實、融入其中的行銷策略；而在遊戲領域中最好的行銷活動，即是持續不斷為玩家創造價值並保持連結。
舉例而言，百事公司旗下的多力多滋，不僅在《決勝時刻（CallofDuty）》長期嵌入廣告，也定期展開包裝促銷活動，該遊戲玩家可以在飲料或餅乾包裝上，獲得虛擬寶物的兌換碼；不僅如此，百事也贊助了《決勝時刻》的電競團隊及賽事活動，成功與該遊戲玩家社群創造連結。
多力多滋外，百事旗下的運動飲料品牌開特力（Gatorade）也以類似邏輯，出現在NBA2K的遊戲體驗中；在遊戲中提供和真實情境對應的產品，線上與線下相呼應，強化品牌印象——此類的遊戲置入合作，已為百事帶來數十億的品牌曝光。
不僅百事，可口可樂也曾與《要塞英雄（Fortnite）》合作，在最新一季遊戲發佈前，於遊戲中創造了一座以無糖可樂為主題的島嶼，島嶼上包含四個和可口可樂相關的遊戲，提供玩家於限定期間中體驗、破關；同時，可口可樂為上述一連串活動與遊戲概念，推出相關口味的飲品與延續視覺的瓶身。種種可見，各大品牌期待透過更完整的行銷活動，加強與遊戲受眾間的互動，進而接觸這群在其他管道中難以觸及的消費者。
程序化廣告 vs. 合作置入，我該選擇哪個遊戲行銷策略？
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
我們想讓你知道的是
若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹