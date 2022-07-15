全聯併大潤發案公平會7大條件通過：全聯正式跨足量販店，未來「雙品牌並進」開啟台灣零售新篇章
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全聯去年投下震撼彈宣布收購大潤發，公平會今日宣布通過結合案。為消除各界擔心市場過度集中、供應商議價能力下降、消費者荷包縮水等問題，公平會則提出7大條件要求全聯遵守，確保經濟利益。全聯表示，未來兩方將發揮各自專長、雙品牌並進，開啟台灣零售業新篇章。
公平交易委員會今（15）日通過各界矚目的全聯、大潤發併購案，指出不禁止兩公司結合，但額外附加7大條件，希望結合過後帶來的整體經濟利益能夠大於負面效果。全聯則表示，未來將以雙品牌並進，期望兩方團隊發揮互補作用，展開台灣零售業新篇章。
全聯福利中心去（2022）年投下震撼彈宣布收購大潤發，交易包含大潤發自有土地和建物、門市經營權及大潤發自有品牌。全聯董事長林敏雄年初曾對媒體表示，如果併購案獲准通過，有望挹注新台幣250億元營收，將挑戰全年營收目標1900億元。
全聯強調收購大潤發有助於提高營運、商品調度效率、減少店面缺貨率，提升客戶滿意度。另一方面，公司未來將對大潤發既有店面進行改裝、更新設備及改善賣場整體環境，創造更好的消費體驗。
然而，併購案雖能帶來諸多利益，外界仍擔心結合可能造成市場過度集中；調漲價格，讓消費者荷包縮水；在通路為王的時代，會不會導致相對弱勢的供貨商在交易上處於更不利的地位；甚至有不當新增或提高各種附加費用等問題。
對此，公平會則是祭出7大負擔要求全聯遵守，以確保全聯賦予社會的整體經濟利益，仍大於限制競爭後所帶來的負面影響，條件如下：
- 確實履行主動提出的承諾，不得任意調漲價格。
- 結合實施之次日起3年內，維持全國各門市價格一致的原則。
- 結合實施之次日起，對於個別供貨商所取得之附加費用，不得任意提高。
- 結合實施之次日起3年內，全聯對對供貨廠商不收取商品上架費、新點贊助費。
- 結合實施之次日起3年內，對於年度供銷制度之變更及交易條件之修正，不得作不利更改。
- 結合實施之次日起，刪除供銷合約中有關最惠客戶相關約定條款及執行方式之約定。
- 結合實施起3年內，每年都要提供履行負擔及有益於整體經濟利益成果報告。
公平會另指出，全聯在申報結合的程序中，也承諾履行許多企業社會責任（CSR），包含平抑物價、協助農產品促銷、加強對離島與偏鄉服務及致力於社會公益或急難救助等。
《聯合新聞網》報導，全聯對此回應，今後將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，期望各自團隊持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性，共同攜手展開台灣零售業新篇章。
全聯董事長林敏雄則認為結合大潤發在量販市場的豐富實績，以及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗及高性價比的產品服務。
根據《中央社》，林敏雄先前接受媒體訪問時表示，大潤發不會改名，團隊全部留用，併購價格為115億元。全聯總經理蔡篤昌指出，超市和量販是完全不同模式，因此如果能直接買下專業團隊，並結合原有超市資源，未來就有機會發揮更大綜效。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。