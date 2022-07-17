「椰子脆片」也能在美國大賣？泰裔兄弟如何用「亞洲口味」打入美國零食市場？

文：戴羽（創新拿鐵）

泰國零食在台灣向來都非常受歡迎。從大家都知道的「小老闆海苔」到各類水果乾、蜜餞、甚至是花生豆，都可以在各大超商買到。在美國，有一對擁有泰國血統的兄弟誤打誤撞的情況下，發現「椰子脆片」是零食好選擇，最後成立了一家叫「Dang」的零食公司。

創業前先到相關行業上班，確保現實和想像有沒有落差

今天要介紹的創業家是Kitirattragarn兄弟，Vincent和Andrew。Dang最初是哥哥Vincent的想法，Andrew在草創中為了支援哥哥才加入的。這兩兄弟在紐約出生，而他們的父母在1970年代移民到美國，因為父親決定要到美國求學。

父親畢業後，在紐約開了一家販售泰國製造手工藝品的商店。而Vincent和Andrew就會利用暑假回曼谷探親。在曼谷的時候，他們學會了享受泰國美食為味蕾帶來不一樣的衝擊。

Vincent和Andrew的爺爺和奶奶當年從中國移居泰國，而他們的父母是在泰國出生長大。所以他們的家庭裡一直有保持一下華裔的傳統，例如他們會慶祝春節、有拿紅包、早餐也會吃粥。因此，Vincent和Andrew不但熟悉泰國的味道，對中式菜餚的味道也瞭如指掌。

但Vincent和Andrew父母的婚姻不美滿。在他們兩人還小的時候，父母就離婚了。之後父親搬到紐澤西去經營香氛蠟燭生意，而母親則是開始了自己的房地產生意。兄弟倆的童年，就在父母各自的家中移動度過。再加上父母都忙著做生意，所以他們不但學會了自己解決三餐（特別是身為哥哥的Vincent要照顧弟弟Andrew），而且彼此也培養出非常緊密的關係。

國小4年級時，Vincent的班級舉辦了一個「各國美食」的活動，邀請學生帶自己家鄉的食物去學校分享。Vincent在母親的協助下做了一道「雞肉沙嗲」。當他發現他做的食物是最快被搶光的時候，他覺得非常驕傲。

Vincent 認為，在移民後我們可能會要改名字，讓他人容易稱呼我們。改變穿著，好融入當地社會。甚至需要改變說話的方式，因為要用新的語言。但是，家鄉的食物很多時候可以陪伴我們很長的時間，因為它不但是家鄉的味道，還是鄉愁。就算Vincent沒有在泰國成長，但是他在家裡和每年暑假在泰國探親時所吃到的美食，一樣的深深的刻畫在他腦海裡。

Vincent大學畢業後，在華盛頓一家環保社會企業工作。在這裡，他為大企業研究並制訂規範以確保它們採購的產品都對符合「永續發展」。同時，Vincent也發現美國大部份的泰國餐廳都有類似的菜單，而且它們的餐點也都為了迎合美國人的口味而大量「在地化」。例如，Vincent總是覺得美國的制訂規範泰式炒粿條（Pad Thai）太甜了。因此，他開始思考，是不是可以自己開一家餐廳，專賣道地的泰國餐點。

他和朋友分享了這個想法，但朋友建議他先到餐廳工作，看看這是不是他想要的。於是，Vincent取得公司的同意，一週只上4天班，另外一天就到餐廳打工。他在華盛頓一家知名的泰式餐廳Thai X-ing找到了一份兼職，但幾個月下來，Vincent覺得這和想像的差太遠了。長時間站立，一直不停的服務客人，讓他在每次下班後感覺到不是達成了什麼的喜悅，而是慶幸又熬過來了。因此，他知道餐廳不是適合他的產業。

從興趣中或許能夠找到創業的契機

餐廳夢碎，但Vincent並沒有放棄烹飪。2010年，他搬到加州並加入了一家新創公司。同時，Andrew也進入了加州的知名學府UC Santa Barbara的會計系，更在畢業後馬上加入了四大會計師事務所之一的安侯建業（KPMG） 工作。

由於兩兄弟都在加州，他們就決定一起在一間有7個房間的公寓中租了一間房一起住。那時，他們和其他室友每個月都會舉辦一次大聚餐。曾在知名餐廳工作的Vincent就可以藉此大展廚藝，而他煮出的食物也都大受好評。一位朋友在知道了Vincent喜歡烹飪後，就介紹他去參加「SF地下市場」（SF：San Francisco）。

所謂的「SF地下市場」是一個讓人們可以品嚐和購買他人在家裡後院和廚房生產的食物的地方。在那裡不但可以買到各種農產品，還有各種食物從自釀薑汁啤酒到墨西哥食物。由於主辦單位沒有銷售食物的執照，所以在入場時會要求人們簽訂合約，同意如果因場內的食物而導致健康出現問題，主辦者不用付任何責任。

Vincent的廚師魂馬上被點燃，於是就決定要將國小成功的經驗做一些調整，用「雞肉沙嗲漢堡」來參與這次地下美食盛宴。他看到紐約時報也有報導這一次的活動，於是不管主辦當局150份餐點的建議，逕自做了400份。結果到了那天，他發現現場沒有很多人！結果最重要的原因是當天的場地只能夠容納一定數量的人，所以有很多人在排隊但是最後沒有辦法進到場內。

但Vincent沒有灰心，幾個月後他再次決定要挑戰這個「地下市場」。他母親聽說後，就給了他一張泰式菜卷（Miang Kham）食譜，並告訴他母親大學時每天都會衝出校門去買一份菜卷吃，因為它就是那麼的美味。但要做道地的泰式菜卷，需要很多在美國不容易找到的材料，其中最重要的是蝦米和烤椰子絲。於是，Vincent決定用燉肉取代蝦米，而烤椰子絲就自己做。