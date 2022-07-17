「椰子脆片」也能在美國大賣？泰裔兄弟如何用「亞洲口味」打入美國零食市場？
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從創業前先到相關行業上班開始，Dang的兩兄弟創辦人從興趣中能夠找到創業的契機，透過參加一個個美食博覽會驗證是否可行，而名人加持加上精心設計的包裝也將他們推上頂峰。不過，這條創業路上也不是沒有遭遇過失敗......
文：戴羽（創新拿鐵）
泰國零食在台灣向來都非常受歡迎。從大家都知道的「小老闆海苔」到各類水果乾、蜜餞、甚至是花生豆，都可以在各大超商買到。在美國，有一對擁有泰國血統的兄弟誤打誤撞的情況下，發現「椰子脆片」是零食好選擇，最後成立了一家叫「Dang」的零食公司。
創業前先到相關行業上班，確保現實和想像有沒有落差
今天要介紹的創業家是Kitirattragarn兄弟，Vincent和Andrew。Dang最初是哥哥Vincent的想法，Andrew在草創中為了支援哥哥才加入的。這兩兄弟在紐約出生，而他們的父母在1970年代移民到美國，因為父親決定要到美國求學。
父親畢業後，在紐約開了一家販售泰國製造手工藝品的商店。而Vincent和Andrew就會利用暑假回曼谷探親。在曼谷的時候，他們學會了享受泰國美食為味蕾帶來不一樣的衝擊。
Vincent和Andrew的爺爺和奶奶當年從中國移居泰國，而他們的父母是在泰國出生長大。所以他們的家庭裡一直有保持一下華裔的傳統，例如他們會慶祝春節、有拿紅包、早餐也會吃粥。因此，Vincent和Andrew不但熟悉泰國的味道，對中式菜餚的味道也瞭如指掌。
但Vincent和Andrew父母的婚姻不美滿。在他們兩人還小的時候，父母就離婚了。之後父親搬到紐澤西去經營香氛蠟燭生意，而母親則是開始了自己的房地產生意。兄弟倆的童年，就在父母各自的家中移動度過。再加上父母都忙著做生意，所以他們不但學會了自己解決三餐（特別是身為哥哥的Vincent要照顧弟弟Andrew），而且彼此也培養出非常緊密的關係。
國小4年級時，Vincent的班級舉辦了一個「各國美食」的活動，邀請學生帶自己家鄉的食物去學校分享。Vincent在母親的協助下做了一道「雞肉沙嗲」。當他發現他做的食物是最快被搶光的時候，他覺得非常驕傲。
Vincent 認為，在移民後我們可能會要改名字，讓他人容易稱呼我們。改變穿著，好融入當地社會。甚至需要改變說話的方式，因為要用新的語言。但是，家鄉的食物很多時候可以陪伴我們很長的時間，因為它不但是家鄉的味道，還是鄉愁。就算Vincent沒有在泰國成長，但是他在家裡和每年暑假在泰國探親時所吃到的美食，一樣的深深的刻畫在他腦海裡。
Vincent大學畢業後，在華盛頓一家環保社會企業工作。在這裡，他為大企業研究並制訂規範以確保它們採購的產品都對符合「永續發展」。同時，Vincent也發現美國大部份的泰國餐廳都有類似的菜單，而且它們的餐點也都為了迎合美國人的口味而大量「在地化」。例如，Vincent總是覺得美國的制訂規範泰式炒粿條（Pad Thai）太甜了。因此，他開始思考，是不是可以自己開一家餐廳，專賣道地的泰國餐點。
他和朋友分享了這個想法，但朋友建議他先到餐廳工作，看看這是不是他想要的。於是，Vincent取得公司的同意，一週只上4天班，另外一天就到餐廳打工。他在華盛頓一家知名的泰式餐廳Thai X-ing找到了一份兼職，但幾個月下來，Vincent覺得這和想像的差太遠了。長時間站立，一直不停的服務客人，讓他在每次下班後感覺到不是達成了什麼的喜悅，而是慶幸又熬過來了。因此，他知道餐廳不是適合他的產業。
從興趣中或許能夠找到創業的契機
餐廳夢碎，但Vincent並沒有放棄烹飪。2010年，他搬到加州並加入了一家新創公司。同時，Andrew也進入了加州的知名學府UC Santa Barbara的會計系，更在畢業後馬上加入了四大會計師事務所之一的安侯建業（KPMG） 工作。
由於兩兄弟都在加州，他們就決定一起在一間有7個房間的公寓中租了一間房一起住。那時，他們和其他室友每個月都會舉辦一次大聚餐。曾在知名餐廳工作的Vincent就可以藉此大展廚藝，而他煮出的食物也都大受好評。一位朋友在知道了Vincent喜歡烹飪後，就介紹他去參加「SF地下市場」（SF：San Francisco）。
所謂的「SF地下市場」是一個讓人們可以品嚐和購買他人在家裡後院和廚房生產的食物的地方。在那裡不但可以買到各種農產品，還有各種食物從自釀薑汁啤酒到墨西哥食物。由於主辦單位沒有銷售食物的執照，所以在入場時會要求人們簽訂合約，同意如果因場內的食物而導致健康出現問題，主辦者不用付任何責任。
Vincent的廚師魂馬上被點燃，於是就決定要將國小成功的經驗做一些調整，用「雞肉沙嗲漢堡」來參與這次地下美食盛宴。他看到紐約時報也有報導這一次的活動，於是不管主辦當局150份餐點的建議，逕自做了400份。結果到了那天，他發現現場沒有很多人！結果最重要的原因是當天的場地只能夠容納一定數量的人，所以有很多人在排隊但是最後沒有辦法進到場內。
但Vincent沒有灰心，幾個月後他再次決定要挑戰這個「地下市場」。他母親聽說後，就給了他一張泰式菜卷（Miang Kham）食譜，並告訴他母親大學時每天都會衝出校門去買一份菜卷吃，因為它就是那麼的美味。但要做道地的泰式菜卷，需要很多在美國不容易找到的材料，其中最重要的是蝦米和烤椰子絲。於是，Vincent決定用燉肉取代蝦米，而烤椰子絲就自己做。
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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