學音樂的小孩長大能幹嘛？這五種超特別職業讓你腦洞大開
我們想讓你知道的是
人們對於音樂工作的想像，某些時候其實很局限，但在想像之外，其實還藏著各式各樣與音樂相關的工作，這一次，就讓我們盤點五個超級特別的職業，認識音樂人的100種生活吧！
文：音音有代誌｜S編
說到跟「音樂」相關的工作，最先出現在你腦海中的，是哪一種呢？舞台上閃閃發亮的獨奏家、發現你沒練琴站在背後很火的音樂老師，還是龐大樂團裡頭的一份子？
在想像之外，其實還藏著各式各樣與音樂相關的工作，這一次，就讓我們盤點五個超級特別的職業，認識音樂人的100種生活吧！
1. 用音樂建構魔法世界！實現夢想的主題樂園音樂家
第一個要來介紹的工作呢，真的是十分「夢幻」，因為它可以用音符建構出獨一無二的世界，更是孩子們玩樂時絕不可少的重要陪伴，那就是──主題樂園音樂家！
主題樂園音樂家其實有好幾種不同的型態，其中一種是特別為樂園譜寫音樂的作曲家。當你搭著小船經過海盜的巢穴、當你在泡泡之中旋轉、當你踏入詭異陰森的電梯……這種種場景背後的音樂，其實都出自專業的音樂工作人員。音樂家們必須根據公園內不同的路線、設施乃至景點去創作不同風格的音樂，讓這些旋律能隨著遊客的腳步將他們帶入奇幻世界之中。
另一種主題樂園的音樂家則會受雇於樂團，跟著花車遊行、戲劇表演等等節目一起演出。想像一下，你演奏樂器時，米奇米妮在面前起舞，背後配著絢爛的煙火，難道不是夢一般的場景嗎？
2. 用聲音豐富歌手的表演！不可或缺的和聲歌手
如果說演唱者是最閃亮的主角，那和聲歌手（backing vocalist）就是他們不可或缺的夥伴，他們透過合音，去拓展音域、修飾聲線，讓整體演唱呈現得更加豐滿。
除了能跟各種一線歌手合作之外，近年來，和聲歌手的重要性也越來越受到重視，不僅漸漸走向大眾視野，更有不少人真的出道成了歌手呢！像是香港歌手岑寧兒便是在陳奕迅的演唱會上一鳴驚人，最後順利出道發行了自己的歌曲。而在台灣，林俊逸、小宇、家家等歌手也都曾做過和聲歌手呢！
3. 聲音魔術師！超完美復刻場景的電影擬音師
接下來要介紹的職業呢，是「擬音師」（Foley），又稱為「現場同步音效配音」。Foley這個稱號其實是來自史上第一位擬音師 Jack Foley，他與團隊曾嘗試為史上第一部有聲電影《爵士歌手》（the Jazz Singer）配音，利用各式各樣的道具去呈現畫面中應該出現的聲音。
想要成為一位擬音師，絕不可少的就是「耐心」和「創意」！在正式配音前，必須花費許多時間熟悉每種器物發出的聲響，接下來，就是展現創意的時刻了！用菜刀跟鍋鏟製造刀劍聲只是小case，用咬香蕉的聲音模仿嘔吐，捏爆顆青椒代替骨頭破裂的聲音……只有你想不到、沒有他辦不到；每次進錄音室，都是一場對於聲音掌握與創意發揮的終極挑戰。
擬音師的工作不僅能讓電影更加立體、更加真實，最重要的工作更是要將觀眾帶入電影的情緒之中，用一個又一個音效，塑造出獨一無二的影視饗宴。
4. 一起來捧場啊！演奏場合專屬集團喝彩
現代有這麼多有趣的音樂工作，那以前有嗎？嘿，還真有！過去，曾有一種跟音樂息息相關的工作──「集團喝彩」（Claque）。集團喝采又稱為「受僱喝彩人」，用現代話來說就是「水軍」啦！
這種水軍的組織可說是「淵遠流長」，早在古羅馬時代，尼祿皇帝就很喜歡在自己演戲時找士兵當樁腳念各種頌辭恭迎他入場。這種作法啟發了16世紀的詩人尚・杜拉（Jean Daurat），他會自掏腰包將自家表演的門票送出去以便換取掌聲。後來，這逐漸發展成了一種成熟的「喝采產業」，不僅會有隊長、負責講解節目給別人的委員、負責笑的傢伙，也有專門假哭的角色。
不過呢，水軍這種事其實也有很多音樂家不喜歡，認為這樣會破壞音樂會禮儀發展。另外，也會有些不肖集團利用這種方式來勒索音樂家或表演廳，如果不付錢就會改喝倒采，像華格納就曾經因為抵死不從，被集團大鬧現場，最終停止了公演。
5. 來點罐頭笑聲吧！調節氣氛的笑盒操作員
如果你常看美劇，肯定非常熟悉所謂的「罐頭笑聲」（Canned Laughter）。其實罐頭笑聲最早出現於1950年代，當時，情境喜劇開始興起，不過呢，讓現場觀眾參與笑聲錄製會有點不可控，笑得太大聲、笑得太小聲、笑得太長、笑得太短都會影響效果。
於是乎呢，「罐頭笑聲之父」查理・道格拉斯（Charley Douglass）就來救場了！他發明了一台笑聲機器──「笑盒」（Laff Box），外表如小冰箱一般，能夠增加、減少笑聲，還可以發出各式各樣類型的笑聲，就像一台全功能笑聲音效機。
怎麼樣，在舞台旁邊操縱笑聲、掌握整個錄影現場的氣氛，聽起來是不是很不錯呢？來看看它是怎麼操作的。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
我們想讓你知道的是
將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
[行政院農業委員會農糧署 廣告]