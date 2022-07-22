學音樂的小孩長大能幹嘛？這五種超特別職業讓你腦洞大開

文：音音有代誌｜S編

說到跟「音樂」相關的工作，最先出現在你腦海中的，是哪一種呢？舞台上閃閃發亮的獨奏家、發現你沒練琴站在背後很火的音樂老師，還是龐大樂團裡頭的一份子？

在想像之外，其實還藏著各式各樣與音樂相關的工作，這一次，就讓我們盤點五個超級特別的職業，認識音樂人的100種生活吧！

1. 用音樂建構魔法世界！實現夢想的主題樂園音樂家

第一個要來介紹的工作呢，真的是十分「夢幻」，因為它可以用音符建構出獨一無二的世界，更是孩子們玩樂時絕不可少的重要陪伴，那就是──主題樂園音樂家！

主題樂園音樂家其實有好幾種不同的型態，其中一種是特別為樂園譜寫音樂的作曲家。當你搭著小船經過海盜的巢穴、當你在泡泡之中旋轉、當你踏入詭異陰森的電梯……這種種場景背後的音樂，其實都出自專業的音樂工作人員。音樂家們必須根據公園內不同的路線、設施乃至景點去創作不同風格的音樂，讓這些旋律能隨著遊客的腳步將他們帶入奇幻世界之中。

另一種主題樂園的音樂家則會受雇於樂團，跟著花車遊行、戲劇表演等等節目一起演出。想像一下，你演奏樂器時，米奇米妮在面前起舞，背後配著絢爛的煙火，難道不是夢一般的場景嗎？

Photo Credit: 中央社

2. 用聲音豐富歌手的表演！不可或缺的和聲歌手

如果說演唱者是最閃亮的主角，那和聲歌手（backing vocalist）就是他們不可或缺的夥伴，他們透過合音，去拓展音域、修飾聲線，讓整體演唱呈現得更加豐滿。

除了能跟各種一線歌手合作之外，近年來，和聲歌手的重要性也越來越受到重視，不僅漸漸走向大眾視野，更有不少人真的出道成了歌手呢！像是香港歌手岑寧兒便是在陳奕迅的演唱會上一鳴驚人，最後順利出道發行了自己的歌曲。而在台灣，林俊逸、小宇、家家等歌手也都曾做過和聲歌手呢！

3. 聲音魔術師！超完美復刻場景的電影擬音師

接下來要介紹的職業呢，是「擬音師」（Foley），又稱為「現場同步音效配音」。Foley這個稱號其實是來自史上第一位擬音師 Jack Foley，他與團隊曾嘗試為史上第一部有聲電影《爵士歌手》（the Jazz Singer）配音，利用各式各樣的道具去呈現畫面中應該出現的聲音。

想要成為一位擬音師，絕不可少的就是「耐心」和「創意」！在正式配音前，必須花費許多時間熟悉每種器物發出的聲響，接下來，就是展現創意的時刻了！用菜刀跟鍋鏟製造刀劍聲只是小case，用咬香蕉的聲音模仿嘔吐，捏爆顆青椒代替骨頭破裂的聲音……只有你想不到、沒有他辦不到；每次進錄音室，都是一場對於聲音掌握與創意發揮的終極挑戰。

擬音師的工作不僅能讓電影更加立體、更加真實，最重要的工作更是要將觀眾帶入電影的情緒之中，用一個又一個音效，塑造出獨一無二的影視饗宴。

4. 一起來捧場啊！演奏場合專屬集團喝彩

現代有這麼多有趣的音樂工作，那以前有嗎？嘿，還真有！過去，曾有一種跟音樂息息相關的工作──「集團喝彩」（Claque）。集團喝采又稱為「受僱喝彩人」，用現代話來說就是「水軍」啦！

這種水軍的組織可說是「淵遠流長」，早在古羅馬時代，尼祿皇帝就很喜歡在自己演戲時找士兵當樁腳念各種頌辭恭迎他入場。這種作法啟發了16世紀的詩人尚・杜拉（Jean Daurat），他會自掏腰包將自家表演的門票送出去以便換取掌聲。後來，這逐漸發展成了一種成熟的「喝采產業」，不僅會有隊長、負責講解節目給別人的委員、負責笑的傢伙，也有專門假哭的角色。

不過呢，水軍這種事其實也有很多音樂家不喜歡，認為這樣會破壞音樂會禮儀發展。另外，也會有些不肖集團利用這種方式來勒索音樂家或表演廳，如果不付錢就會改喝倒采，像華格納就曾經因為抵死不從，被集團大鬧現場，最終停止了公演。

5. 來點罐頭笑聲吧！調節氣氛的笑盒操作員

如果你常看美劇，肯定非常熟悉所謂的「罐頭笑聲」（Canned Laughter）。其實罐頭笑聲最早出現於1950年代，當時，情境喜劇開始興起，不過呢，讓現場觀眾參與笑聲錄製會有點不可控，笑得太大聲、笑得太小聲、笑得太長、笑得太短都會影響效果。

於是乎呢，「罐頭笑聲之父」查理・道格拉斯（Charley Douglass）就來救場了！他發明了一台笑聲機器──「笑盒」（Laff Box），外表如小冰箱一般，能夠增加、減少笑聲，還可以發出各式各樣類型的笑聲，就像一台全功能笑聲音效機。

怎麼樣，在舞台旁邊操縱笑聲、掌握整個錄影現場的氣氛，聽起來是不是很不錯呢？來看看它是怎麼操作的。

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本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航