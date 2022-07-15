「Discovery x 玉山銀行 綠色騎行日」奧運銀牌選手湯智鈞、最美射擊手吳佳穎 化身「減碳國家隊」 9/17千人騎行，締造減碳騎行新里程

今年是玉山成立30週年，為了持續擴大影響力，希望透過二大綠色品牌拋磚引玉的行動，以「綠色騎行日」騎行活動作為號召，鼓勵大眾騎單車節能減碳，更透過參與綠色無痕市集，將綠色低碳生活理念（ESG）落實在生活中。

活動特別邀請奧運射箭團體銀牌得主湯智鈞及最美奧運射擊選手吳佳穎擔綱此次「減碳國家隊」的領騎先鋒，與千位民眾一起從新北江子翠河濱公園騎至台北大佳河濱公園，全長24.8公里，全程將記錄民眾所共同締造的「減碳總量」，為台灣環保騎行史寫下新頁。除騎行活動外還於終點大佳河濱公園精心安排具有「環保、減碳、永續」意義的「減碳音樂會」、「環保聚落」、「綠色市集」，邀請民眾一起打造對地球最友善的一天。每位參與騎行的民眾除了可獲得包括減碳魔術領巾、摺疊水壺與背包的「騎行大禮包」之外，更可獲得最環保的減碳證書-由地球種子明信片做成的完賽證明。即日起至8月5日開放民眾報名，限額1,000人。下午活動綠色市集活動則開放民眾免費參加，歡迎闔家一起前來! 報名詳情上discoverychannel.com.tw 或Discovery FB。

最美奧運射擊選手吳佳穎擔綱此次「減碳國家隊」的領騎先鋒。Photo Credit：Discovery

湯智鈞 、吳佳穎 化身「減碳國家隊」號召千人騎行

綠色市集、環保聚落、減碳音樂 打造對地球最友善的一天

9月17日週六「綠色騎行日」-減碳騎行隊伍將於上午7點30集結於「江子翠河濱公園」，由奧運射箭銀牌選手湯智鈞及最美奧運射擊選手吳佳穎領騎，經過中繼點「社子島島頭公園」，再到終點站「大佳河濱公園」，全程共24.8公里。參加者在遠征後，就能在終點設置的「終點減碳目標」拍照打卡區拍照，為自己伸援永續地球而騎留下珍貴紀錄，同時還能獲得地球種子明信片做成的完賽證明。延續上午騎行減碳行動，下午將有「綠色市集」、「環保聚落」及「減碳音樂會」三大主題，除了有知名樂團原子邦妮、陽光創作型男Sam Lin 、影視雙棲歌手林采欣及清新活力創作歌手小球現場開唱，以音樂的力量，傳達保護環境、減碳與零浪費的精神。

奧運銀牌選手湯智鈞化身減碳國家隊。Photo Credit：體育運動發展促進基金會提供

舞台周邊還有「環保聚落」-惜物換換愛二手市集，將家中二手物品攜至現場出售或贈送給需要的人，喚起民眾減碳回收的環保意識；「綠色市集」則結合環保再生工作坊、環境友善再生企業、無痕專區，與減塑兼美味的鐵馬專車區，向消費者傳遞環保再造，舊物翻新的綠色生活。騎行活動限量開催中，下午活動則為免費，邀請您一同享受藍天、綠地，共度對地球最友善的一天，展現減碳愛地球的綠實力。