當選「才」公布恩恩案真相？張博洋酸林佳龍惹怒綠營支持者，台灣基進道歉仍無法滅火

民進黨新北市長被提名人林佳龍17日表示，如果他能擔任新北市長，第一件想做的事情，就是公布恩恩事件新北市政府包括錄音檔案等所有資料。對此，基進黨高雄市議員被提名人張博洋在臉書發文暗酸林「腦袋不知道裝什麼」，引發綠營支持者不滿，讓張博洋、基進黨在網路上被炎上，深夜兩度致歉後關閉臉書。

恩恩爸仍未獲取關鍵資訊，林佳龍稱當選就公開所有資料

新北市2歲童「恩恩」確診後送醫不幸離世，恩恩爸從5月28日為了追出送醫延誤的真相，依《政府資訊公開法》請求新北市政府提出通聯紀錄、錄音檔資料，過程一波三折。他表示，新北市政府不僅不願意拿出關鍵的橫向通聯錄音、不願行政調查，也拒絕在議會提出專案報告，讓他決定提出1元國賠訴訟。同時，衛福部、監察院皆已啟動調查，指揮中心14日曾表示，新北市提供資料仍有許多疑點及矛盾之處，尚待釐清。

昨天民進黨新北市長候選人林佳龍出席民進黨全代會前指出，雖然新北市長侯友宜的民調高，但對於侯市府處理「恩恩案」的過程，從最近公布的資料顯示確有行政疏失。他相信這是恩恩爸鍥而不捨的原因。

林佳龍強調，誠實是上策，民眾都在看政治人物是否願意面對重大事件。他談到，每天要處理這麼多政務，有時會有疏失不足、就坦然面對，有疏失就承認、檢討改進。

林佳龍表示，如果能擔任新北市長，第一件想做的事情，就是公布恩恩事件新北市政府所有的資料，包括錄音檔案等。

張博洋批「與自己選舉結合」，兩度解釋道歉仍未能平息

不過此番言論讓曾任「罷韓四君子」之一，台灣基進高雄市議員參選人張博洋在臉書上批評，「疫情造成不幸，大家都很難過。政府疏失造成嬰兒死亡，事後卸責推諉，大家也都很憤慨。但把這件事跟自己的選舉結合，我真的不知道這種人腦袋都裝什麼」。還標註「歡迎自行聯想」，並在留言處補充說明「這篇不是在講侯友宜也不是在講柯文哲」

張博洋的發文很快就在社群上延燒，還有網友截圖指出，連恩恩爸都去按怒。網友痛批，認為張博洋不懂恩恩爸要什麼，還有人批評，照張博洋的說法，「那二二八、白色恐怖也都不要追了？是這個意思嗎？」

張博洋在18日凌晨二度發文，透過上千字解釋自己的「原意」；他強調絕對支持公開真相，也認為侯友宜要為恩恩案負最大的責任。但是為何批評林佳龍？他表示，林佳龍若當選本來就要回應民意：

我感慨的是，為了要對抗一個鴨霸不透明的市府，即便是民主社會了，我們還是得把人民的生命傷痛，當成提升競選支持度的一種承諾，講給媒體聽。 為何現在要對抗威權統治，只能用「我當選後第一個公布真相」來同理傷痛？並質疑難道公布真相後，整個人生劇變的傷痛真的就能就此止住？如果林佳龍沒有當選呢？

張博洋說自己看恩恩事件新聞總是感到很不捨，同時也不禁想到底要讓恩恩父母重複回憶傷痛幾次，因此他認為要參選新北市長的人不該只順著社會憤恨喊出政治承諾而已，「在語意不清的情況下，發文酸林佳龍造成大家的誤解，是我的疏失。」強調他認為恩恩事件的一切不是一個政治承諾就可以帶過，同時也重申他認為應該讓侯友宜下台的目標沒改變。

不過網友似乎不願買單，還是繼續批評張博洋，並在留言區秀出台灣基進內部的對話截圖，張博洋在對話中表示，「會說明清楚，但是不會向林佳龍道歉」、「當選就公布這句真的很噁心」，而台灣基進黨的內部幕僚成員林靖堂以「政策部靖堂」為名的帳號回應，「粉絲容易受傷很正常」、「可能，以後民進黨的事要盡量等自爆了再談，也較有正當性」。

這些話語讓綠營支持者對台灣基進相當不滿，紛紛表態不會再將票投給基進。張博洋到清晨第3度發文，終於改口表示「跟部長致歉」；而台灣基進黨也同步發文致歉指出，恩恩案本質是新北市長侯友宜治下所產生的荒誕和不公義。支持林佳龍，讓公義的光透近新北是基進的立場，未來也不會改變。未來依然鼓勵內部多元開放討論，但是也會加強幹部訓練，在凝聚共識前，對於公眾議題，應更審慎發言；也對恩恩父母道歉和對所有關心恩恩案的朋友說對不起。

而台灣基進同為高雄市選區的4名市議員包括左營楠梓區議員參選人陳子瑜、前鎮小港區議員參選人黃敬雅、林園大寮區議員參選人楊佩樺和鳳山區議員參選人李雨蓁紛紛急忙跳出來表態，強調自己絕對支持林佳龍公布事件真相。而隨著網路上爭議持續延燒，直至18日上午7時許，張博洋臉書已經關閉

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核稿編輯：翁世航