加密貨幣寒冬來臨，全球最大NFT平台OpenSea執行長宣布裁員5分之1，「可以讓公司多活5年」

繼加密交易所Coinbase、加密貨幣公司Crypto和BlockFi傳出裁員後。作為最大NFT（Non-Fungible Token）平台的OpenSea昨（14）日，丟出震撼彈宣布裁員5分之1。市場盛傳加密產業的榮景已經消散、「加密寒冬」即將到來，未來恐持續衝擊加密產業的各大公司。

OpenSea裁員5分之1

目前NFT平台除了OpenSea以外，還有Nifty Gateway、Binance NFT、Rarible以及Axie Marketplace等。由於OpenSea創建於2017年，可以說是NFT的先驅，是屬於綜合型開放市場，並且以Ethereum（以太鏈）、Polygon作為主要的區塊鏈。

作為主要市場之一的OpenSea於14日宣布將裁員5分之1，引起市場一片譁然。其執行長Devin Finzer對外發出聲明，被解雇的員工將提供遣散費，還有2023年的醫療保險，同時加速股票期權的生效，藉此保障員工權益。

OpenSea商品繁多，包含術、收藏品、網域名稱、音樂、照片、卡牌、功能性資產、虛擬物品等。著名的CryptoPunks、無聊猿（BAYC，The Bored Ape Yacht Club）都在此拍賣競價。

作為NFT市場指標平台的OpenSea背後投資人廣泛，除了最大的加密貨幣市場幣安（Binance），還有Coinbase、Paradigm（加密風險投資機構）以及Coatue Management（對沖基金）等相當知名機構。2022年完成C輪融資，平台估值上看130億美元（新台幣3861億元）以上。

Devin Finzer強調，「本次裁員讓公司可以多活5年，應對加密貨幣寒冬，」他也補充，沒人知道寒冬會多久，所以OpenSea必須提早因應，這是對投資人和交易者負責的方式。

早在OpenSea裁員潮前，加密市場寒冬已經籠罩各大業者上。上月最大加密貨幣交易所之一的Coinbase先暫停了對外招募，再裁員約1100人佔其員工總數的18%後，宣布公司重組計劃；此外，另外兩家知名的加密貨幣公司Crypto.com和BlockFi也宣布了裁員。

加密寒冬來臨，產業市值一度蒸發2兆美元

根據CoinMarketCap的數據顯示，整個加密產業的市值已經從去（2021）年11月的3兆美元，一度暴跌至不到1兆美元。KBW董事總經理Kyle Voigt告訴《華爾街日報》下跌反映了交易活動和趨勢反轉，而像Coinbase如此的加密業者會持續承受壓力。

此外，幣安也身陷危機當中。根據《彭博社》報導，幣安創辦人趙長鵬在加密市場重挫時，一度資產消失856億美元（台幣2.54兆），身家僅剩100億美元左右，身家更縮水近90%。當時趙長鵬受《The Guardian》訪問時透露，在加密市場重挫後，短期內不會再「回春」，比特幣（Bitcoin）未來兩年可能都不會重回頂峰6.9萬美元。

他補充說明，沒有人能預測到未來，要回復到高點需要幾個月甚至幾年的時間。趙長鵬認為現在確實是「加密寒冬」，同時亦承認日前有許多區塊鏈結點失敗使Terra崩盤，影響了民眾對加密貨幣的信心。不過，他也強調價格波動正常、肯定加密行業成長的前景。

實際詢問加密貨幣投資人David表示，目前加密市場受到通膨、升息影響熱潮正在逐漸退去，但是產業發展仍趨於正向。他強調如同過去網路科技泡沫化，也沒有停止Web2.0的腳步，如今加密產業是Web3的門戶，各種加密產品是有實際上的用途並非僅是金融產品。

前些日子，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）接受《CNBC》訪問時強調，以SEC監管角度來說，除了比特幣，其他加密貨幣都沒有討論價值。David認為美國監管單位已經向加密貨幣釋出善意，未來在更多監管保障的情況下能夠為產業挹注更多活水。

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核稿編輯：翁世航