加密貨幣寒冬來臨，全球最大NFT平台OpenSea執行長宣布裁員5分之1，「可以讓公司多活5年」
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OpenSea執行長Devin Finzer強調，「本次裁員讓公司可以多活5年，應對加密貨幣寒冬，」他也補充，沒人知道寒冬會多久，所以OpenSea必須提早因應，這是對投資人和交易者負責的方式。
繼加密交易所Coinbase、加密貨幣公司Crypto和BlockFi傳出裁員後。作為最大NFT（Non-Fungible Token）平台的OpenSea昨（14）日，丟出震撼彈宣布裁員5分之1。市場盛傳加密產業的榮景已經消散、「加密寒冬」即將到來，未來恐持續衝擊加密產業的各大公司。
OpenSea裁員5分之1
目前NFT平台除了OpenSea以外，還有Nifty Gateway、Binance NFT、Rarible以及Axie Marketplace等。由於OpenSea創建於2017年，可以說是NFT的先驅，是屬於綜合型開放市場，並且以Ethereum（以太鏈）、Polygon作為主要的區塊鏈。
作為主要市場之一的OpenSea於14日宣布將裁員5分之1，引起市場一片譁然。其執行長Devin Finzer對外發出聲明，被解雇的員工將提供遣散費，還有2023年的醫療保險，同時加速股票期權的生效，藉此保障員工權益。
OpenSea商品繁多，包含術、收藏品、網域名稱、音樂、照片、卡牌、功能性資產、虛擬物品等。著名的CryptoPunks、無聊猿（BAYC，The Bored Ape Yacht Club）都在此拍賣競價。
作為NFT市場指標平台的OpenSea背後投資人廣泛，除了最大的加密貨幣市場幣安（Binance），還有Coinbase、Paradigm（加密風險投資機構）以及Coatue Management（對沖基金）等相當知名機構。2022年完成C輪融資，平台估值上看130億美元（新台幣3861億元）以上。
Devin Finzer強調，「本次裁員讓公司可以多活5年，應對加密貨幣寒冬，」他也補充，沒人知道寒冬會多久，所以OpenSea必須提早因應，這是對投資人和交易者負責的方式。
早在OpenSea裁員潮前，加密市場寒冬已經籠罩各大業者上。上月最大加密貨幣交易所之一的Coinbase先暫停了對外招募，再裁員約1100人佔其員工總數的18%後，宣布公司重組計劃；此外，另外兩家知名的加密貨幣公司Crypto.com和BlockFi也宣布了裁員。
加密寒冬來臨，產業市值一度蒸發2兆美元
根據CoinMarketCap的數據顯示，整個加密產業的市值已經從去（2021）年11月的3兆美元，一度暴跌至不到1兆美元。KBW董事總經理Kyle Voigt告訴《華爾街日報》下跌反映了交易活動和趨勢反轉，而像Coinbase如此的加密業者會持續承受壓力。
此外，幣安也身陷危機當中。根據《彭博社》報導，幣安創辦人趙長鵬在加密市場重挫時，一度資產消失856億美元（台幣2.54兆），身家僅剩100億美元左右，身家更縮水近90%。當時趙長鵬受《The Guardian》訪問時透露，在加密市場重挫後，短期內不會再「回春」，比特幣（Bitcoin）未來兩年可能都不會重回頂峰6.9萬美元。
他補充說明，沒有人能預測到未來，要回復到高點需要幾個月甚至幾年的時間。趙長鵬認為現在確實是「加密寒冬」，同時亦承認日前有許多區塊鏈結點失敗使Terra崩盤，影響了民眾對加密貨幣的信心。不過，他也強調價格波動正常、肯定加密行業成長的前景。
實際詢問加密貨幣投資人David表示，目前加密市場受到通膨、升息影響熱潮正在逐漸退去，但是產業發展仍趨於正向。他強調如同過去網路科技泡沫化，也沒有停止Web2.0的腳步，如今加密產業是Web3的門戶，各種加密產品是有實際上的用途並非僅是金融產品。
前些日子，美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）接受《CNBC》訪問時強調，以SEC監管角度來說，除了比特幣，其他加密貨幣都沒有討論價值。David認為美國監管單位已經向加密貨幣釋出善意，未來在更多監管保障的情況下能夠為產業挹注更多活水。
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核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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