《寂靜的地球》：如果各國政府肯聽取證據並攜手努力，也許到2035年之前，我們的文明都還有救
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儘管昆蟲消失已成定局，但至今地球上仍有不少昆蟲與物種並未瓦解，起而行動，永遠不會嫌時間太晚！戴夫．古爾森從挽救昆蟲的角度切入，結合了氣候變化與生物多樣性減少之間的聯繫，揭露了昆蟲數量下跌帶來的災難，並分析對地球與人類的有害影響。
文：戴夫．古爾森（Dave Goulson）
PART 4 何去何從——前途未卜
當我準備再次坐下時，樹籬裡傳來的沙沙聲響打破了寂靜。我多麼希望是一隻兔子。當我父親還在世時，晚上菜園裡到處都是兔子，但現在牠們已是稀有動物，因為被人們捕獵來當作珍饌。松鼠和老鼠也大多被吃掉了。我舉起步槍，目光沿著槍管下望，但我的視力已經大不如前，看不出來噪音是誰發出來的。我可不能失手，因為只剩下幾十發子彈，而且不太可能獲得更多子彈。
我三十多歲時買了一把點二二口徑步槍，因為當時商店裡的肉變得更貴了，這把槍是用來獵食物的，主要是鴿子和兔子，以補充我們的飲食。我小心翼翼地保管著這把槍，因為它是我最珍貴的財產之一，不過子彈一旦用完，這把槍也就沒用了，也許用來嚇唬人還行。最重要的是，我希望爬過樹籬的不是人類。菜園被茂密的山楂樹籬圍繞著，我父親又再架了一層鐵絲圍欄，上面還有帶刺的鐵絲網，但這並不能阻止小偷有時在黑暗中挖開一條路，來偷我們家種的農作。
這裡曾經是一個富饒的國家，但現在人們卻甘願冒著生命危險去偷幾個馬鈴薯。這些事情很早以前就有，但到了二○四○年代，開始變得一發不可收拾。沒有人知道究竟出了什麼問題，任誰也無法相信擁有如此知識和精良科技的全球文明正土崩瓦解。也許這還沒那麼讓人驚訝，因為在過去文明也曾崩潰過。
事實上，所有存在過的文明都已經崩潰。對於生活在帝國鼎盛時期的羅馬人來說，他們巨大而高效率的文明竟會被來自北方的野蠻部落所征服，他們強大的城市竟會淪為一片廢墟和混亂，這個未來在當時也難以想像。歷史不正也指出偉大的文明總是來來去去：漢朝、孔雀王朝（Mauryan）、笈多王朝（Gupta）和美索不達米亞帝國，這些在當時都是複雜、先進和非常成熟的文明，但最後皆分崩離析，甚至多數人都不知道它們曾經存在。
甚至早在我出生之前，約莫在一九六○年至一九七○年代，科學家們就開始警告我們改變氣候造成了危險，我們正在污染我們的土壤、河流和海洋，並砍伐曾經孕育豐富生命的美麗熱帶森林。
一九九二年，來自世界各地的一千七百名科學家發出了「對人類的警告」。他們提出人類正在通往災難的路上：賴以保命的土壤受到侵蝕和退化；臭氧層不斷被消耗、空氣受到汙染；雨林被砍伐、海洋被過度漁撈、製造酸雨、汙染海洋，形成空無一物的死區（dead zones），逼迫物種以前所未有的速度滅絕；人類也耗盡了重要的地下水資源，還有，明顯地改變氣候。
當時科學家直言不諱地提出警告，「如果要避免人類遭受巨大的苦難，我們必須徹底改變管理地球及居住其上的生命的方式。」他們敦促我們必須減少溫室氣體排放，並逐步淘汰化石燃料，減少森林砍伐，扭轉生物多樣性崩潰的趨勢。
政府當局對此漠不關心，大多數人也是。一九九二年的二十五年後，也就是二○一七年，科學家們再次發出警告，指出人類在人口不斷增加的狀況下，依然未改善我們對地球的危害。這一次，包括我父親在內的兩萬多名科學家簽署了警告，那份報告的複本還在書架上的某處。科學家們指出雖然臭氧和酸雨問題得到了部分解決，但其他方面的問題變得更加惡化，新的問題又接踵而至。
在這份新提出的報告中，詳細記錄了不斷惡化的危機的規模。在第一次報告發表之後的二十五年裡，平均每人享有的淡水資源下降了百分之二十五；海洋「死區」的數量增加了百分之六十；野生脊椎動物的數量又減少了百分之三十；二氧化碳排放量從每年約兩百二十億噸上升到三百六十億噸，增加了約百分之六十；氣候暖化大約上升了攝氏半度；排放甲烷的反芻牲畜數量，從大約三十二億頭增加到三十九億頭；人口從大約五十五億增加到七十五億。
他們警告氣候變遷正面臨失控的危險，我們已經引發了地球上的第六次大規模滅絕事件，就在導致恐龍滅絕的第五次大規模滅絕事件的六千五百萬年之後。他們寫道，「再過不久，要改變我們步向災難的時機就太遲了，時間所剩不多。無論是在每個人的日常生活，或是在我們的治理機構中，我們必須意識到地球及其所有生命是我們唯一的家園。」可惜言者諄諄，聽者藐藐。
同年，一群德國昆蟲學家，在我父親的些微幫助下，發表了一組數據，指出在德國自然保留區的昆蟲生物量（昆蟲的重量），在截至二○一六年的二十六年間衰退了百分之七十六。這項研究的作者們警告說，如果昆蟲繼續衰退，那麼生態系統將開始瓦解，因為昆蟲扮演著無數重要的角色。
科學家的警告可能沒什麼被注意到，但媒體報導了這項研究，並在全球引起了注意。當時我還是個十幾歲的少年，我還記得父親不斷接受電臺和報紙記者的電話採訪，耐心地解釋為什麼昆蟲的衰退將會對所有人類造成災難性的影響。然而，儘管引發一陣熱議，卻沒有政治家或任何其他人採取有意義的行動。
為什麼我們沒有採取行動？我們人類似乎不善於著眼大局。儘管我們知道有氣候變遷、物種滅絕、污染、土壤侵蝕、砍伐森林等等問題，卻無法理解這些問題合在一起時所帶來的毀滅性影響。即使是那些撰寫了兩份警示人類報告書的科學家也沒有完全理解這一點。
科學家們傾向於各自為政，專注於自己的專業。研究氣候變遷的科學家警告氣候破壞的影響，生物學家談論生物多樣性喪失的後果，漁業科學家警告魚類資源枯竭，生態毒理學家研究重金屬中毒或是塑膠污染，等等。他們當中沒有人能完全預見所有這些過程都是相互關聯，而產生的合併作用，也是任何人都無法預測。
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