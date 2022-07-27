《歷史的轉換期8：1789年．追求自由的時代》導讀：近代的開端，自由的星星之火席捲全世界

我們想讓你知道的是
經歷了「漫長十八世紀」的醞釀，西方世界在十八世紀末迎來了兩件劃時代的大事：1776年美國獨立，以及1789年法國大革命。以這兩大事件為濫觴，由西方引領全世界邁入激烈變動的十九世紀近代化時期。也因為這兩大事件分別象徵脫離「舊世界」及「舊制度」，整個十八世紀亦被歸類為平淡而僵化的、應該被否定的舊時代。
文：莊仁傑（臺灣師範大學東亞學系助理教授）
【導讀】十八世紀末：近代的開端
求學時期，曾聽台大楊肅獻教授於英國近世史課堂中談及「漫長的十八世紀」的分界線， 即始於一六八八年的光榮革命，終於一八一五年的滑鐵盧戰爭。至於英國史家霍布斯邦（Eric Hobsbawm）在其「十九世紀三部曲」——《革命的年代》、《資本的年代》和《帝國的年代》——也曾指出有一個「漫長的十九世紀」，即始於法國大革命，終於一次大戰爆發。
不論哪個概念，都指出十八世紀末到十九世紀初是這個世界的重要轉換期，是近代世界的開始。《一七八九年．追求自由的時代》即以此轉折做為本書宗旨，特別強調「自由」浪潮如何推動世界發展。全書挑選的主題雖然只是此轉換期的某一片段，但可從這些片段中一窺此轉換期的重要性。
第一章所談的法國大革命，許多人已經耳熟能詳，也是本書書名一七八九年直接指涉的事件。但從自由的角度觀之，法國大革命之後的《人權宣言》明確將自由列為人們的權利之一，也因此打破宗教對教育等領域的限制。雖然自由觀念並非一躍而就，但對於後來的教育與知識發展功不可沒。
第三與第四章看似風馬牛不相及，但都指出當時蘇格蘭與東南亞商人積極爭取自由貿易的權利。如果政府限制他們，他們將力爭政府透過法律放鬆對他們的限制；又或者透過「非法」手段（從政府的角度觀之），繞過政府的限制來進行貿易（即以武力作為貿易的後盾，換言之則是海盜）。第二章和第五章的主題是商品（毛皮和奴隸／勞動力），透過商品貿易指出當時世界的變動。
第二章指出人們如何因為毛皮貿易等原因，踏上太平洋上許多偏遠之地（從歐洲中心來看）。在此過程中，許多人因好奇心與科學等由開始探勘這塊地區（好奇心和科學都需要思想自由的支持）， 同時也因貿易與政治而深入這塊地區，將之納入世界的一部分。第五章探討自由概念如何在英國逐漸發酵，進而促成印度洋奴隸制度的廢除（廢除是因為英國控制當地所致），但之後的契約制勞工跟原本並無多大差異。
雖未明確說明，但《一七八九年．追求自由的時代》的五篇文章都指出十八世紀末至十九世紀初是新思想——特別是自由（不論它對世界的正面或負面影響）——出現、逐漸取代舊思想的時期，其中建立的新制度／系統也逐漸取代舊制度／系統（但完全取代是二十世紀的事了）。在新舊制度／系統轉換期間，出現了許多新舊混合的制度／系統，以及它們所帶來的諸多新機會與問題。
在《歷史的轉換期》套書中，島田龍登與太田淳分別在第七與第八冊中指出十七與十八世紀的東南亞貿易變動。下面就以寥寥數筆，為島田和太田教授的論述做些補充，並以東南亞與華人貿易為例，指出十八世紀末新舊思想、制度與系統的交替。
檳城：新舊系統的結合
一七八六年，英國人從當時的吉打蘇丹手中取得檳城（Penang），開闢成港口。雖然看似是又一個東南亞港口的開埠，但其主要經營方針卻與過去不同。過去的東南亞許多港口會對商品徵稅， 甚至收取通行費，例如當時荷蘭控制的巴達維亞和馬六甲，或西班牙控制的馬尼拉都是如此。可是，檳城自開埠以來即是自由港，對於進出口商品一律不徵稅，這項措施一直維持到一九六九年。對當時的東南亞貿易而言，這是全新的做法，也是隨後開埠的新加坡自由港的先行者。
檳城自由港位於孟加拉灣與東南亞的交界，很快就吸引許多商人，並成為南亞－東南亞貿易的樞紐。這些商人之中好些是華商，例如許泗章就隨著英國人到檳城做生意，他的家族後來成為檳城到普吉島之間的錫礦大亨。此外，在十九世紀崛起並控制檳城對外貿易的檳城五大公司——邱公司、謝公司、楊公司、陳公司、林公司——也是在此時來到檳城（按：檳城五大公司是以同姓氏同地域為基礎所建構的團體，五大公司之外也有許多姓氏公司的組成）。
許泗章與五大公司等福建商人並非從中國來到檳城，也非孤身一人在檳城白手起家。他們早已在東南亞建立了龐大的商業網絡（譬如許泗章原本是在今天印尼的明古魯經商），只是改以檳城為基地，繼續維持並擴大原有的生意。他們除了掌握航運業，也掌握從今日泰國普吉島到馬來西亞霹靂（Perak）一帶的錫礦業。此外，當地的米、糖、椰子、胡椒、鴉片、苦力等貿易，也都由五大公司和他們的盟友所掌控。
換言之，以自由港之姿登上世界舞台的檳城，在當時的東南亞華商轉移陣地下，共同促成其一躍成為世界重要商港。位於孟加拉灣與東南亞交界的檳城，是當時南亞－東南亞貿易的樞紐。雖然新加坡開埠之後很快就超越檳城（但非取代，檳城在十九世紀仍繼續成長），但如果沒有在檳城的自由港先行實驗，新加坡也難以達成今日的地位。
雖然自由港是新概念，意味著自由貿易理念開始在東南亞萌芽，但管理方式仍然延續舊做法。在檳城或之後的新加坡，政府仍然任命某一族群領袖為甲必丹，並透過甲必丹管理該族群。此外， 甲必丹制度雖是由荷蘭人等外來殖民者建立，但若追溯過去，可發現自本土政權馬六甲王朝時代起，就已開始任命外國人擔任港務官（Shah Bandar）來管理其所屬族群。
由上可見，在這轉換期中可見到新事物的產生，但其具體做法仍不脫舊時的影響。一直要到十九世紀，隨著交通與通訊科技進步，以及東南亞的資本主義從勞力密集轉移到資本密集，甲必丹制度才逐漸廢除，東南亞各個西方殖民地也從間接統治邁入直接統治的時代。
華人與世界市場
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
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一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案