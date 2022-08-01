安倍家族與台灣的淵源（上）：中共的不諒解，讓岸信介只能假戲真做「反共」到底

今年7月8日發生了一件不得了的大事，那就是日本前首相安倍晉三在街頭演說時不幸遇刺身亡，在海峽兩岸都引起軒然大波。安倍晉三卸下首相職務後一改執政時的「友中」形象，大力鼓吹美國放棄行之有年的「戰略模糊」政策，主張「台灣有事」等於「日本有事」，從而被視為日本政壇上著名的「親台派」歷史人物。

安倍晉三的父親為日本前外相安倍晉太郎，母親安倍洋子則是日本前首相岸信介的女兒，因此在日本的派閥政治中，岸信介為今日自民黨內所謂「安倍派」的開山祖。「安倍派」在戰後日本歷史上一連出過三位首相，分別為安倍晉三的外公岸信介、外叔公佐藤榮作以及安倍晉三本人。三位首相與台灣都有深厚的歷史淵源，也都被普遍視之為日本政壇上「友台派」的代表性人物。

「友台」到什麼程度呢？岸信介與佐藤榮作都曾經以日本現任首相的名義造訪過台灣，而且可能也是歷史上唯二在任期內訪問台灣的日本首相。小粉紅不顧2020年疫情爆發之初，日本在安倍晉三領導下大力援助中共抗疫的事實幸災樂禍，本身並不太讓筆者感到意外。只感嘆兩年前在中國大陸與日本被廣泛宣傳的「山川異域，風月同天」美談終究還是淪為了笑柄。

只是一大堆台灣的統派深藍支持者跟著瞎起鬨，甚至還在中國國民黨宣布跟著中華民國總統府一起為安倍晉三降半旗後，做出要衝撞黨中央的決定就真的讓筆者不得其解。一來為什麼總統府與民進黨降半旗，深藍支持者不去衝撞，只挑國民黨來衝撞？難道是只會柿子挑軟的吃？甚至於所謂岸信介是「七三一部隊」締造者的謠言，也在深藍網路族群裡到處擴散。

雖然安倍晉三看似與民進黨的關係十分密切，可實際上「安倍派」與台灣的歷史淵源卻是與中國國民黨合作建立起來的，而且與岸信介合作開起這段關係的中國國民黨領導人不是別人，正是深藍族群嘴巴上所最崇拜，領導中華民國打贏抗日戰爭的蔣介石。如果為安倍晉三降半旗就是大奸大惡，那麼把「七三一部隊締造者」迎進總統府當座上賓的蔣介石又是該當何罪？

Photo Credit: 國史館 冷戰時代同屬自由陣營，依賴美國又受美國箝制的蔣中正與岸信介，想必有很多情感是有共通的

何謂「甲級戰犯」？

岸信介在日本投降後，確實一度為駐日盟軍最高司令官總司令部定義為「甲級戰犯」嫌疑人。但是他被定義為「甲級戰犯嫌疑人」的原因並不是因為他參與締造了「七三一部隊」，而是他在1941年12月以商工大臣的名義簽名支持東條英機內閣發起太平洋戰爭。由於事涉替珍珠港事件中死亡的美軍將士復仇，岸信介被列入「公職追放」名單，本來是永遠不能從政的。

直到中國大陸淪陷與韓戰爆發，美國才從反對共產主義擴張的角度出發取消對日本右派政治人物的「公職追放」，讓岸信介與鳩山一郎等戰時的民族主義者有回歸政壇的機會。美國之所以不再追究國粹主義者，一如美國在歐洲不再追究納粹主義者，目的是希望以極右對抗極左，相信戰時反共的日本極右翼能成為美國防堵共產主義的夥伴。