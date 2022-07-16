【東南亞週報】緬軍政府敏昂萊訪俄談國防合作｜印尼出口雞肉助緩解星國雞荒｜美國務卿布林肯訪泰
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在敏昂萊與俄羅斯國防部官員11日的會晤後，雙方「確認了兩國軍事部門之間不斷建立多方面合作的共同意願」，將深化國防合作。聯合國緬甸問題人權專家安德魯斯今年2月就曾表示，俄羅斯向緬甸軍政府提供無人機、戰鬥機和裝甲車，其中一種配備了防空系統。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第179期，為讀者挑選2022年7月9日至7月15日期間，有關泰國、緬甸、印尼、新加坡、越南與馬來西亞的六則東協區域大事。
泰國｜美國務卿布林肯訪泰 強調泰國盟友地位
美國國務卿布林肯在參加完20國集團（G20）外長會議後，於7月10日前往泰國，展開一系列會談，以強化與東南亞盟友的關係，並與中國競爭。事實上，布林肯在前往泰國之前，與中國外長王毅進行長達大約5小時的會談，雙方皆希望避免彼此的競爭失控。
布林肯指出，泰國為美國在印太區域極為重要的盟友，為美國推進其亞洲策略的關鍵合作夥伴，其重要性甚至將影響該區域在21世紀的發展方向。泰國可謂是美國在亞洲最古老的盟友之一，但近年來與中國關係也愈發緊密。王毅搶先在布林肯之前，於4日訪問泰國，並以「一家親」描述中泰關係。布林肯原預計在2021年12月訪泰，但因隨團成員出現新冠肺炎確診患者，而延後至今。
在布林肯訪泰期間，美泰兩國簽署協議，致力於持續深化合作關係。此協議由泰國副總理董恩代表泰方簽署，其內容包括疫後復甦策略、推進綠色及數位經濟的發展、再生能源、網絡安全、氣候變遷、公共衛生等領域之合作。
布林肯造訪泰國的另一目的是為緬甸軍政府的問題。布林肯在泰國與緬甸民主人士會面，並矢言施壓緬甸軍政府，同時呼籲中國支持緬甸恢復民主。他坦言美國對緬甸實施制裁的策略並未取得顯著的成果，但他強調儘管美國將俄烏戰爭視為優先要務，仍重視緬甸問題。
緬甸｜緬軍政府敏昂萊訪俄羅斯 雙方將深化國防合作
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）剛於7月10日呼籲東南亞國家繼續對緬甸軍政府施壓解決衝突。同日，緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）前往俄羅斯進行私人訪問。
據路透社報導，俄羅斯國防部12日發表聲明指出，在敏昂萊與俄羅斯國防部官員11日的會晤後，雙方「確認了兩國軍事部門之間不斷建立多方面合作的共同意願」，將深化國防合作。聯合國緬甸問題人權專家安德魯斯（Thomas Andrews）今年2月就曾表示，俄羅斯向緬甸軍政府提供無人機、戰鬥機和裝甲車，其中一種配備了防空系統。
緬甸當地媒體《伊洛瓦底報》（The Irrawaddy）報導，俄羅斯是唯一一個願意接待敏昂萊的國家。但除了俄國，這位軍政府領袖同樣受到中國當局的支持。俄中兩國均拒絕譴責敏昂萊政權。
目前軍政府更是在緬甸全國安裝更多中國製造、具臉部識別功能的錄影監控系統。消息人士透露，去年2月軍事政變以來，至少5個城市包括第4大城市毛淡棉（Mawlamyine）啟動新攝影監控系統。軍政府還計劃在全國7省和7邦的城市安裝監控系統。而得標的兩家緬甸公司所採用的攝影設備和相關技術均從中國引進，供應方包括安防巨頭浙江大華、華為和海康威視。
據消息人士表示，軍事政變發生後不久，毛淡棉為安裝攝影監控系統展開招標，現已安裝200多部攝影機，未來還會安裝更多，撣邦首府東枝（Taunggyi）和南部土瓦（Dawei）2022年安裝了數百部攝影機，北部克欽邦（Kachin）密芝那市（Myitkyina）也有類似裝置。人權組織擔心軍政府利用這類系統監視和打壓異議分子。
印尼＆新加坡｜印尼出口雞肉至新加坡 緩解獅城雞荒
印尼農業部本週宣布，國內企業將開始出口雞肉到新加坡，以滿足獅城近期短缺的雞肉需求。
馬來西亞為新加坡的主要雞肉進口國，根據2021年數據，新加坡高達34%進口雞肉來自大馬。然而馬來西亞日前因烏俄戰爭、糧價上漲等因素影響，減少雞肉供給。大馬政府日前宣布，從6月1日起每個月將停止出口360萬隻雞，直到雞肉價格和生產恢復穩定後，才撤回禁止出口令。此外，針對馬國國內雞肉價格上漲的情況，公平交易委員會亦展開調查。
印尼政府本週宣布將開始向新加坡供應冷凍雞肉，第一批50噸的冷凍雞肉預計7月15日送抵獅城，另外12噸出口至巴布亞紐幾內亞、卡達、日本和東帝汶。卜蜂集團（Charoen Pokphand）印尼分公司指出已和新加坡簽訂合約，預計將在今年出口1000噸雞肉，合約價值達400億印尼盾（約新台幣8000萬元）。卜蜂印尼代表表示，期待出口至新加坡的數量能持續成長，也期許印尼家禽出口能打入國際市場。除了卜蜂之外，印尼另外兩家食品商Japfa Comfeed Indonesia、Ciomas Adisatwa亦取得新加坡出口許可。
根據國內產業協會數據，印尼每週生產550到600萬隻雞，每年數量約380萬噸，滿足國內需求後，仍有15至20%的剩餘數量。過去印尼未曾出口雞肉至新加坡，僅有鹹蛋出口。
越南｜越電動車VinFast籌資 進軍美國市場
越南國產車品牌VinFast本週指出和瑞士信貸和花旗集團簽署40億美元的籌資協議，所籌資金將用於美國市場的擴張計畫，包括位於北卡羅萊納州的新工廠。
VinFast稍早在今年3月底宣布，將於北卡羅萊納州前後投資40億美元（約新台幣1,200億元），興建電動汽車廠。工廠今年9月動工，2024年7月完工，廠區包含車輛製造、組裝與電池生產，預計每年可生產15萬輛電動車，包含電動巴士與SUV。本週VinFast指出將由瑞士信貸新加坡分處以及美國花旗協助籌資，金額達40億美金。此外，VinFast也著眼於拜登政府針對先進車輛提供的資金補助計畫。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。