【東南亞週報】緬軍政府敏昂萊訪俄談國防合作｜印尼出口雞肉助緩解星國雞荒｜美國務卿布林肯訪泰

由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。

「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」

凝視真實：全球難民現況與兒童困境

你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。

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其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。

失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們

當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：

1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。

2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。

3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。

雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。

撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈

在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：

數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？

無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。

Photo Credit：世界展望會 世界展望會持續透過藝術治療，提供當地社區兒童及媽媽心理社會支持！

真人真事：世界展望會的暖心故事

有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。

Photo Credit：TNL Brand Studio 莫商博曾在活動中分享當時的景況，「我收到學用品，世界展望會還協助我註冊讀小學。我永遠不會忘記第一天上學時，老師們給我的溫暖笑容和歡迎，那是我最珍惜的回憶」。

長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？

「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。

關於《國際大風吹｜行動講堂》

由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。