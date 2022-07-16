英國BMW推加熱座椅「訂閲服務」，民團：付費才能解鎖功能是一種故障，車主有權修理

現代社會消費者面臨許多付費訂購的服務，不只是手機和上網服務，甚至連擁有一輛汽車都可能還要額外付費使用部分高級功能。

德國汽車廠牌BMW在英國推出每個月15英鎊（約新台幣531元）的加熱座椅選項功能，就引起了熱烈討論，使用加熱方向盤功能要價每個月10英鎊（約新台幣354元）。

消費者可以透過BMW汽車的「互聯駕駛」（ConnectedDrive）網絡商店為各種選項功能付費，按照時間長短價格不一，付費之後，選擇的功能將會被遠端開啟，不需要開車前往汽車經銷商。

BMW表示，消費者也可以選擇一次性付費，買斷所有硬體功能，這樣就不需要再按月或按年付費「訂閲」。

BMW汽車在英國並非首次推出付費服務，部分選項功能需要付費才能使用，包括這個月剛推出的加熱座椅選項，而在不同的國家提供的選項功能也不同。

體驗的機會

BMW汽車對《BBC》表示，如果消費者在購買新車的時候，已經選擇購買加熱座椅，或任何其他選項功能，那日後就不需要再支付任何「訂閲費」了。

但如果消費者在購買新車的時候，並沒有選擇購買加熱座椅，或任何其他選項功能，那麼新推出的付費方式，就能夠讓消費者「有機會體驗那些當初沒有購買的選項功能」。

BMW表示，這對購買二手車的人特別實用，因為買二手車通常只能接受汽車現有的配備，無法選擇加購沒有的配備，而這個付費服務就能夠讓二手車主新增那些原車主沒有選擇的功能。

此外，付費訂購方式還能夠讓消費者「在永久購買某項功能之前，短期付費，體驗該項功能是否適合自己的需求」。

BMW強調，消費者可以付費永久購買選項功能，例如消費者可以支付200英鎊（約新台幣7084元）「永久」購買加熱方向盤功能，只要該輛汽車的「技術條件」符合所需，就能持續使用該功能。

熱烈討論

BMW推出的訂閲式服務在網路上引發熱烈討論，美國科技新聞網站《The Verge》表示，「以加熱座椅的功能為例，BMW其實已經在該車上安裝了所有需要的加熱零件，只不過是另外又加裝了軟體將該功能封鎖住，消費者要付費，BMW才會解鎖。」

英國科技新聞網站《The Register》表示，雖然付費服務可能對一些消費者有用，但是另一方面，這又讓人感覺好像是「買了一個杯子，還要付錢租杯子的把手」。

有報導說BMW的付費服務是整個汽車工業發展趨勢的一部分，其他一些汽車製造商也已經開始推出類似收費服務。

社群媒體上出現許多負面評論。一名推特用戶貼文表示，「付費訂閲軟體是一回事，但沒有人要為加熱座椅按月付費，如果我擁有一輛車，我擁有的應該是這輛車裡面的所有一切。」

數字民權活動團體「電子前哨基金會」（Electronic Frontier Foundation）表示，「用軟體封鎖加熱座椅功能是一種故障，車主有權利修理他們的汽車座椅。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航