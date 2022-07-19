BBC調查報導：英國陸軍空勤特種部隊，疑似在阿富汗多次殺害俘虜和手無寸鐵的人

注：在本報導發出後，英國國防部武裝部隊部長詹姆斯・希佩（James Heappey）回應稱，將調查任何有關特種空勤團在阿富汗行為的新指控。

《BBC》一項調查顯示，在阿富汗的英國陸軍特種空勤團（SAS）人員多次在可疑情況下殺害俘虜和手無寸鐵的人。最新獲得的軍事報告顯示，其中一支中隊可能在為期六個月的行動中非法殺害了54人。

《BBC》發現的證據表明，前特種部隊負責人未能將證據移交給相關調查機構。《BBC》獲悉，前英國特種部隊司令官馬克・卡爾頓－史密斯（Sir Mark carlton － smith）將軍聽取了有關涉嫌非法殺戮的匯報，但沒有將證據轉交給皇家憲兵（Royal Military Police），甚至在後者開始對該特種空勤團中隊展開謀殺調查之後也如此。

卡爾頓－史密斯爵士後任陸軍總參謀長，上個月卸任，他拒絶就本報導置評。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2013年時的英國特種部隊司令官馬克・卡爾頓－史密斯

《BBC》《廣角鏡》（Panorama）節目分析了數百頁特種空勤團的行動記錄。其中包括它的一個中隊2010／11年度在阿富汗赫爾曼德省實施的十多次「擊斃或俘虜」突襲行動的報告。在那次行動中與這個中隊一起行動的人員告訴《BBC》，他們目睹了中隊成員在夜間突襲行動中殺害手無寸鐵的人。

他們還說，他們看到這些人使用所謂的「放置武器」（drop weapons）伎倆，即在現場留下AK-47，以證明殺戮的正當性。幾名曾在特種部隊服役的人說，特種空勤團中隊成員曾互相競爭看誰能殺最多的人，而受到《BBC》調查的這個中隊試圖在殺人數目上超越之前的那個中隊。

內部郵件顯示，特種部隊的最高級別官員知道存在非法殺人的可能性，儘管有法律義務這麼做， 但他們沒有向皇家憲兵報告這種擔憂。

英國國防部表示，它無法就具體指控發表評論，他們這麼做也不應被解讀為是對指控真實性的接納。國防部發言人表示，英國軍隊在阿富汗遵循「最高標凖」，「以勇氣和專業精神執行任務」。

一種可疑的殺人模式

2019年，《BBC》和《星期日泰晤士報》（Sunday Times）調查了特種空勤團的一次突襲行動，該行動引發了一場官司，法庭指令英國國防大臣披露政府處理此案的文函。

在此次調查中，《BBC》分析了最新獲得的行動報告，詳細描述了空勤團的夜間突襲行動。我們發現了似曾相識，卻又驚人的報告模式——阿富汗男子被抓，然後被槍殺，因為他們從窗簾或其他家具後面拿出AK-47步槍或手榴彈。

2010年11月29日，該中隊打死了一名被關押的男子，他「企圖用手榴彈攻擊部隊」。

2011年1月15日，該中隊打死了一名被關押的男子，他「從牀墊後面掏出一枚手榴彈並試圖投擲」。

2月7日，該中隊打死了一名被拘者，他們說這名被拘者「企圖用步槍攻擊巡邏隊」。2月9日、2月13日槍殺被拘留者的事件也有同樣的理由。

2月16日，該中隊殺死了兩名被拘者，其中一人「從窗簾後」拿出一枚手榴彈，另一人「從桌後拿起一把AK-47」。

4月1日，該中隊打死了兩人，其中一人「舉起AK-47」，另一人「試圖投擲手榴彈」。

在該中隊為期6個月的服役期間，相關死亡總人數達到3位數。在《BBC》審查的所有突襲行動中，沒有報告提及特種空勤團成員受傷情況。一名在英國特種部隊總部工作的高級軍官告訴《BBC》，該中隊的報告「確實令人擔憂」。

「太多的人在夜襲中被殺，這些解釋也說不通。」他說。「如果有人被拘留，他們就不應該死亡。這種情況一次又一次地發生，引起了總部的警惕。當時很明顯出了什麼問題。」

Photo Credit: BBC News

當時的內部郵件顯示，軍官們對這些報告感到疑惑，稱其「相當不可信」，提到該中隊時用「最新屠殺」這樣的字眼。參與其中的一名官員給一名同事發郵件說「在過去兩週裡，這肯定是第10次了發生這樣的事情了」，該中隊成員把人帶回來「這個人掏出了一隻AK」。

然後，當他們帶另一名B（戰鬥年齡男性）回到另一處所的A（大樓），打開窗簾時，這個人從窗簾後面抓了一枚手榴彈，扔向c／s（特種空勤團突擊隊）。幸運的是，它沒有爆炸。

隨著擔憂加劇，其中一名在阿富汗的最高級特種部隊軍官在一份秘密備忘錄中警告說，可能有一項在行動中非法殺人的「蓄意政策」。高級領導層對此非常關注，以至於對中隊的戰術進行了一次罕見的正式審查。但是，當一名特種部隊軍官被派往阿富汗對該中隊人員進行聽證時，他似乎對特種空勤團的事件版本信以為真。

《BBC》了解到，這名官員沒有訪問任何突襲現場，也沒有聽取軍隊以外任何目擊者的說法。法庭文件顯示，這份最終報告是由負責可疑殺戮的特種空勤團指揮官簽署的。沒有任何證據被轉交給負責調查的皇家憲兵。《BBC》發現，包含這些擔憂的聲明反而被放入了一個限制訪問的機密文件，標明是「關於法外處決的傳聞信息」，只有少數高級特種部隊軍官可以訪問。

Photo Credit: BBC News

2012年，卡爾頓－史密斯將軍被任命為英國特種部隊司令。《BBC》了解到，他聽取了有關可疑殺戮的簡報，但他允許該中隊返回阿富汗，執行另一次6個月的任務。2013年，當皇家憲兵對當次任務中的一次突擊行動展開謀殺調查時，卡爾頓－史密斯將軍沒有向皇家憲兵透露任何早先對非法殺戮的擔憂，也沒有透露戰術審查的存在。

奧利弗・李（Oliver Lee）上校曾在2011年擔任英國皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）駐阿富汗指揮官。 他說，《BBC》調查提出的不當行為指控「令人難以置信地震驚」，值得公開調查。他說，特種部隊領導層明顯未能披露證據是「完全不可接受的」。

殺死或抓捕

《BBC》的調查主要集中在一支特種空勤團中隊在2010年11月抵達阿富汗後進行的為期6個月的任務。該中隊主要在赫爾曼德省執行任務，那裏是阿富汗最危險的地區之一，塔利班的伏擊和路邊炸彈經常發生，軍隊損失慘重。

該中隊的主要職責是執行主動拘留行動（DDO），也被稱為「殺死或抓捕」突襲。這旨在拘留塔利班指揮官和破壞炸彈製造網絡。幾名參與特種部隊行動目標選擇的消息人士告訴《BBC》，選擇過程背後的情報存在嚴重問題，這意味著平民很容易被列入目標名單。