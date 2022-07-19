空中巴士「微風」太陽能飛機創下無人駕駛最長飛行記錄

飛行追蹤數據顯示，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）打破了一項無人駕駛飛機飛行時間最長的記錄。

空中巴士研發的太陽能動力「微風S」（Zephyr S）已經持續在空中不間斷飛行26天，打破了一項2018年創下的記錄。

這架無人機在大氣層中很高的高度飛行，避開了商業航線和惡劣氣象條件。

飛機上的電池能讓它在夜間繼續飛行，這意味著飛機不必降落重續燃料。

飛行數據顯示，這架飛機從亞利桑那州的測試場起飛後飛到中美洲的貝里斯，然後從那裡又飛回原地。

空中巴士對《BBC》說，他們對此次飛行不做評論。

美國陸軍未來司令部的負責定位、導航與授時部門的一名發言人，對美國驅動網站（The Drive）說，最近的飛行測試「旨在測試無人機的儲能能力、電池壽命、太陽能板效率，以及受地面站控制的能力。」

航空雜誌主編蒂姆．羅賓遜（Tim Robinson）對《BBC》記者說，他認為這個距離是飛機超越操控者視距以外飛行的一個重大里程碑。

他說，「他們從2018年起就做如此遠距離的飛行測試，當時也創下了記錄。飛機把信號發射到這裡，超出了視距通訊，飛到了其他地方。」

「我認為這很重要，展示了我們在現實中的具體運用會怎樣。」

他說，這為飛機的實際運用開啟了新途徑，諸如軍事用途或緊急救災。

Photo Credit: Airbus / BBC News 儘管「微風」無人機在成千上萬公里外，但從世界任何地方都能遙控飛機

同衛星相比

飛機能夠提供類似衛星圖像的圖像，但是不受環繞地球軌道運行的限制，這意味著飛機能夠保持在一個位置，不斷更新地面的圖片。

它還有另外一個超出衛星的關鍵的優勢，一般的衛星在發射後就不能返回地球。

羅賓遜說，「飛機能返回，能夠升級飛機上的感應器，可以更換飛機裝載的設備，可以用新技術進行升級。」

這次飛行記錄由空中巴士最新的太陽能飛機型號創下，這種飛機最初是在英國設計和製造。

「微風」無人機的發明人是凱勒（Chris Kelleher），他在2015年去世。3年後空中巴士在英國開設了製造這款飛機的第一套生產設備，並以凱勒命名。

在《BBC》製作這條新聞的時候，這架飛機仍然在空中飛行。飛行操控員似乎特意用其「出身」慶祝飛機第27個連續飛行日。

飛機控制員操縱飛機用航跡在天空中拼出「UK」（英國）字樣，還用航跡劃出巨石陣的簡單輪廓。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航