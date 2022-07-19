中國第二季GDP增長大幅放緩，「清零政策」和房地產低迷拖累下半年復甦
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數據發佈前，《財新》、《路透》等媒體對國內外機構和經濟學家進行調查，市場預期大致是二季度經濟增長在0.8%－1%左右。最終公布的0.4%的增幅，低於市場預期。
7月15日，中國國家統計局發佈數據顯示，2022年二季度GDP（國內生產總值）同比僅增長0.4%。相比之下，今年一季度經濟增長4.8%，二季度回落明顯，同時拖累上半年總體經濟增長，前6個月只錄得2.5%的總長，而中國的全年經濟增長目標為5.5%。
上海作為中國最重要的經濟中心，在二季度的大部分時間都處於疫情封控狀態，因此市場普遍預計增長將大幅放緩，但幅度仍然超過預期。
數據發佈前，《財新》、《路透》等媒體對國內外機構和經濟學家進行調查，市場預期大致是二季度經濟增長在0.8%－1%左右。最終公布的0.4%的增幅，低於市場預期。農業、工業的增長都有所放緩，其中農業受影響較小，僅比上季度放緩1.6個百分點，工業大幅回落4.9個百分點，僅增長0.9%。
受影響最嚴重的是服務業，從一季度4%的增長，跌入萎縮區間，同比下降0.4%。最深的跌幅出現在4月份的消費數據，社會消費品零售總額同比下降11.1%。
不過，中國統計部門的官員也在強調經濟已經開始復蘇，因為主要經濟數據在6月已經開始回升——比如，6月份25—59歲人口即主要勞動年齡群體的調查失業率為4.5%，較5月下降0.6個百分點。再比如，6月份規模以上工業增加值同比增長3.9%，比上月加快3.2個百分點。
「二季度經濟頂住壓力實現正增長」中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，疫情多發散發，不利影響明顯加大，經濟發展極不尋常，超預期突發因素帶來嚴重衝擊。主要經濟指標在4月深度下跌，5月降幅收窄，6月企穩回升。
值得注意的是，中國和美國面臨的經濟情況迥異，中國的物價漲幅有限，CPI上半年同比上漲1.7%，其中二季度同比上漲2.3%。而美國深受物價過高的困擾，不得不加息，來平抑物價。
中國則出現消費下滑，上半年同比下降0.7%，其中二季度同比下降4.6%。亟需刺激政策，提振需求。此前，中國的刺激政策還是顯露一些作用，比如6月份中國汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，同比分別增長28.2%和23.8%，大幅超過市場預期。
「清零政策」和房地產的低迷拖累復甦
「第二季度的GDP增長是自疫情初期以來最糟糕的結果，因為封城，特別是上海的封城，嚴重影響該季度初的各項活動」牛津經濟研究院高級經濟學家胡東安（Tommy Wu）向《BBC》表示。 不過他說， 6月份的數據更加積極，在大多數封鎖解除後，經濟有所回升，但房地產的低迷繼續拖累增長。
經濟學人智庫（EIU）經濟分析師徐天辰向《BBC中文》表示，二季度工業和貿易的快速反彈，使整體經濟逃脫了萎縮的命運。特別是外貿，貿易差額（出口額減去進口額）對經濟的貢獻達到2016年以來的最高水平，但這部分增長是由於進口疲軟，側面反映出中國需求出現問題。
雖然二季度整體增長低於預期，交易平台Oanda的亞太區高級市場分析師海利（Jeff Halley）還是在其中發現一些亮點。他表示，失業率下降到3.5%，零售業的表現也令人印象深刻，金融市場可能會聚焦在零售數據上，這些數據似乎顯示中國消費者的狀況比預期的要好。
面對下半年，許多分析家預計， 中國的經濟不會迅速復蘇，因為政府可能繼續採取嚴格的「清零政策」，而且曾經繁榮的房地產市場仍處於深度低迷中，全球的經濟預期也在最近幾個月急劇減弱。
「2022年下半年，房地產行業仍然會有很大風險，」徐天辰認為，最近發生的購房者拒絶償還爛尾住宅的貸款，可能會導致消費者遠離房地產預售制度，而這將增加中國房企面臨的現有融資和流動性壓力。
「我們特別擔心小企業主的健康狀況。」徐天辰稱，雖然第二季度整體家庭收入繼續保持增長，但來自企業經營的收入有所下降。小企業主受到防疫措施的衝擊更大，他們中的許多人有可能在突如其來的嚴格封鎖中不得不關門停業。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
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在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
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