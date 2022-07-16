台灣女子拔河隊世運會5連霸，從預賽到金牌戰7連勝完美奪金

《中央社》報導，台灣女子拔河代表隊今（16）日在伯明罕世界運動會540公斤級決賽擊敗瑞典，拿下金牌，達成5連霸，這也是台灣在本屆世運會的第一面金牌。

2022年第11屆伯明罕世界運動會台灣代表團出發前，總統蔡英文授旗時提到，女子拔河隊從2005年世運會開始，就奪下連續4屆金牌，她要交付5連霸目標任務，希望選手們展現最堅強實力。

《自由時報》報導，台灣本屆由景美女中教練郭昇領軍，選手則有李洳君、林夢筑、古采蓉、黃俞安、施芷芯、董涵、田嘉欣、田嘉蓉、賴亭諭，在出發前特地找台灣的男子隊選手，模擬假想敵瑞士、瑞典、荷蘭、德國與英國的隊形特色與戰術，除了提升訓練強度，就是想提前熟悉對手，以賽代訓將狀況調整至顛峰。

《蘋果新聞網》報導，台灣女子拔河隊從2005年起在世運會第1次奪金、2009年、2013年和2017年世運也順利衛冕，今（2022）年達成5連霸紀錄，尤其是本屆世運會備戰期間，飽受疫情干擾，影響到選手集訓計畫，還能完成5連霸非常不容易。

今年世運會，台灣女子拔河隊在預賽擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭，以5連勝挺進4強，接著在4強賽勝瑞士，今金牌戰勝瑞典，以7連勝奪金，且這7場都是以2比0完勝，可說是完美奪金。

中華民國拔河運動協會也在臉書宣告這次的勝利，並指選手們和教練盡了最大最後的力氣，在賽場上全力以赴，展現運動家精神不到最後絕不放棄。最終終於成功為國家也為自己取得最高榮耀，「21年5連霸，真的很不容易」。

副總統賴清德也特地在中華民國拔河運動協會的臉書貼文下留言：「恭喜繩力女孩們，艱辛的訓練帶來甜美的果實。」並指團隊摘下五連霸的榮耀，更讓世界看見台灣。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航