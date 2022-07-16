台灣女子拔河隊世運會5連霸，從預賽到金牌戰7連勝完美奪金
我們想讓你知道的是
今年世運會，台灣女子拔河隊在預賽擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭，以5連勝挺進4強，接著在4強賽勝瑞士，今金牌戰勝瑞典，以7連勝奪金，且這7場都是以2比0完勝，可說是完美奪金。
《中央社》報導，台灣女子拔河代表隊今（16）日在伯明罕世界運動會540公斤級決賽擊敗瑞典，拿下金牌，達成5連霸，這也是台灣在本屆世運會的第一面金牌。
2022年第11屆伯明罕世界運動會台灣代表團出發前，總統蔡英文授旗時提到，女子拔河隊從2005年世運會開始，就奪下連續4屆金牌，她要交付5連霸目標任務，希望選手們展現最堅強實力。
《自由時報》報導，台灣本屆由景美女中教練郭昇領軍，選手則有李洳君、林夢筑、古采蓉、黃俞安、施芷芯、董涵、田嘉欣、田嘉蓉、賴亭諭，在出發前特地找台灣的男子隊選手，模擬假想敵瑞士、瑞典、荷蘭、德國與英國的隊形特色與戰術，除了提升訓練強度，就是想提前熟悉對手，以賽代訓將狀況調整至顛峰。
《蘋果新聞網》報導，台灣女子拔河隊從2005年起在世運會第1次奪金、2009年、2013年和2017年世運也順利衛冕，今（2022）年達成5連霸紀錄，尤其是本屆世運會備戰期間，飽受疫情干擾，影響到選手集訓計畫，還能完成5連霸非常不容易。
今年世運會，台灣女子拔河隊在預賽擊敗瑞士、瑞典、德國、英國、荷蘭，以5連勝挺進4強，接著在4強賽勝瑞士，今金牌戰勝瑞典，以7連勝奪金，且這7場都是以2比0完勝，可說是完美奪金。
中華民國拔河運動協會也在臉書宣告這次的勝利，並指選手們和教練盡了最大最後的力氣，在賽場上全力以赴，展現運動家精神不到最後絕不放棄。最終終於成功為國家也為自己取得最高榮耀，「21年5連霸，真的很不容易」。
副總統賴清德也特地在中華民國拔河運動協會的臉書貼文下留言：「恭喜繩力女孩們，艱辛的訓練帶來甜美的果實。」並指團隊摘下五連霸的榮耀，更讓世界看見台灣。
新聞來源
- 台灣女子拔河隊世運5連霸 540公斤級摘金[影]（中央社）
- 世運會｜報告總統我們做到了！台灣女子拔河再度稱霸世界 完成驚人5連霸（蘋果新聞網）
- 世運會》讓世界看見台灣！女子拔河隊7連勝奪金牌 締造超狂5連霸（自由時報）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
薩爾瓦多的喬瓦尼：在農田中辛勤耕耘，等待夢想實現的孩子
我們想讓你知道的是
在薩爾瓦多，貧困的家庭使童工現象普遍，據統計三分之二的童工從事務農或雇工工作，生活艱困。但最近年僅11歲的喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，生命因此產生巨大轉變。
根據聯合國兒童基金會（UNICEF）及國際勞工組織（ILO）的綜合報告，過去4年全球增加了840萬名童工、達到1.6億人。在薩爾瓦多，三分之二童工生活在農村地區，主要從事務農或雇工工作，其中55%的孩子來自貧困家庭。
年僅11歲的喬瓦尼（Geovanni），小小雙手佈滿耕作時工具使用不慎而受傷的疤痕，臉頰也因長期農事工作曬傷，但他雙眼中卻依然閃爍著光。
「我7歲就在玉米田幫爺爺的忙，去年收穫季節時，我開始去其他人的田裡工作。因為爸爸愛喝酒，家裡只靠媽媽賣雜貨生活，我很希望一起幫家裡賺錢，有了錢，家人才有食物。媽媽答應我的請求，前提是我不能因為工作輟學。」
有工作的日子，喬瓦尼清晨5點就得起床，5點半出門、6點上工，一直在田裡工作到中午12點，再利用下午去學校上課。這樣工作大半天後，可以賺到約7美元，他會拿一半工資購買食物，另一半付學費。
「烈日下工作很難熬，使用鋤頭也要很專心，不然容易發生意外。我只受過一點小傷，沒出過大事故，其他大人也特別照顧我、教我怎麼做。我喜歡工作，更喜歡學習，我希望未來可以學會修理機械器具。」
就讀七年級的喬瓦尼，在校每科成績都達到B以上，同村的20個同學感情很好，大家常玩在一起，一些同學也是他的「同事」。最近，喬瓦尼加入世界展望會兒童資助計畫，收到資助人寄來的信和一份特別禮物──送給全家人的新衣服和食物，令他開心不已。
邀請你選擇資助等待最久的孩子！當你轉變一個孩子的生命，就是創造世界下一代的希望。
了解更多：https://wvtaiwan.com/6MjBl
本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。