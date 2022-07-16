研究：BA.5免疫逃脫能力更強，曾染BA.1或BA.2可增保護力
我們想讓你知道的是
研究發現感染過Omicron出現前的變異病毒株，對於再染疫且是有症狀感染BA.4或BA.5，防護力似乎只有15.1％。然而，如果感染過的是Omicron早期亞型病毒株BA.1或BA.2，對於再染疫且是有症狀感染BA.4或BA.5，防護力則高達76.1％。
（中央社）近期COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）研究發現，感染過Omicron變異病毒株初期亞型變異株，相當有助預防感染亞型株BA.4和BA.5；此外，高壓氧療法或許有助治療長新冠。但這些研究尚未經過同儕審查。
《路透社》報導，研究人員表示，年輕成年人與中年人口若感染過COVID-19 Omicron變異株較早期亞型病毒，很可能對於目前正在大流行的BA.4和BA.5有「強大」的防護力。
根據來自中東國家卡達的一份研究，如果感染的是Omicron出現前的變異病毒株，就沒有這種效果。
研究人員將疫苗接種狀態納入考量後，發現感染過Omicron出現前的變異病毒株，對於再染疫且是有症狀感染BA.4或BA.5，防護力似乎只有15.1％；對於任何再染疫且是感染BA.4或BA.5，防護力也只有28.3％。
然而，如果感染過的是Omicron早期亞型病毒株BA.1或BA.2，對於再染疫且是有症狀感染BA.4或BA.5，防護力則高達76.1％；對於任何再染疫且感染BA.4或BA.5，防護力也有79.7％。
這份研究並未針對再次染疫的症狀嚴重程度進行評估。
研究人員將結果交付同儕審查前，12日在醫學研究論文預印本平台medRxiv發布的報告中說，這份研究可能不適用於老年人，因為卡達只有9％的居民超過50歲。
帶頭進行研究的康乃爾大學威爾醫學院卡達分院（Weill Cornell Medicine-Qatar）教授阿布拉達德（Laith Jamal Abu Raddad）表示，結果也顯示，感染過Omicron之前的較早期變異病毒株，對於再染疫且感染BA.4或BA.5的防護力，比對於BA.1或BA.2這兩種Omicron亞型株的防護力要弱，「顯示BA.4和BA.5有更強的免疫逃脫能力」。
另一方面，以色列一項小型研究的數據顯示，擁有長新冠症狀的患者在接受高壓氧治療後，症狀可能有所改善。
研究人員隨機選出73名染疫後至少3個月持續仍有症狀的患者，讓他們分組接受高壓氧治療或安慰療法。
高壓氧組的患者在一個氣壓是正常水準2至3倍的氣室中呼吸純氧，總共進行40次療程。這種療法能讓肺部吸入比平常更多的氧氣。
根據12日刊登在《科學報告》（Scientific Reports）的這篇研究，高壓氧組患者在接受最後一次療程後不久，與安慰療法組患者相比，思維能力、體力、睡眠、精神症狀和疼痛方面都有「顯著改善」。
高壓氧通常用於治療癒合狀況不佳的傷口，最近已被測試作為腦部外傷的治療方法。這是首次用來針對長新冠進行隨機治療試驗。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
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100%零污染香草， 來自好山好水的台東
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