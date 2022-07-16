英保守黨魁之爭最後5強首次電視辯論，激烈爭論稅制、政治誠信等議題
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5名候選人還被問到強森是否誠實，連一個毫無保留支持他的人都沒有。圖根哈特搖頭示意，巴登諾克只說「偶爾」，其他3人則模稜兩可。
（中央社）英國保守黨現存5人角逐下任首相大位，依照制度，最後將淘汰到僅餘兩人進入最後全體黨員投票決選。他們15日晚展開首次電視辯論會，在稅制和政治誠信等議題上起了激烈爭論。
《法新社》報導，這場在英國電視台《第四頻道》（Channel 4）直播的90分鐘電視辯論，無論對於聲勢較旺或知名度較低的候選人來說，都是第一個向全國選民闡述自己政見的機會，候選人之間的彼此直接衝突並不算多。
不過，他們大致在稅制議題上起了較激烈的爭論。聲勢領先的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）不得不捍衛將利率維持在數十年來相對高點的計畫，並與數名矢言立即削減稅負的競爭者唱反調。
保守黨籍國會議員本週投了兩輪票，蘇納克的得票數都居冠，隨著僅存的候選人愈來愈少，競爭也趨於激烈，下週將剩下2人對決。
蘇納克身價不斐，又善於應對媒體，政治命運卻因家族稅務問題而受損。他呼籲大眾在英國面臨40年來最糟糕的通貨膨脹環境下，應保持謹慎和耐心。
外交大臣特拉斯（Liz Truss）主張在不斷惡化的生活開支危機下實施減稅政策，蘇納克卻說：「想靠借錢來擺脫通膨，這不叫計畫，而是童話。」
特拉斯在前兩輪投票的得票數都居於第3，目前競選態勢稍微落後，她極力試圖團結保守黨內的右翼勢力，把自己定位為輕稅的自由市場論者。
英國首相強森（Boris Johnson）連月爭議纏身，上週在內閣逼宮的情況下宣布辭職。參與逼宮的官員中就包括蘇納克。
雖然特拉斯想要扭轉強森政府近期加稅用於醫療保健的政策，卻仍獲得強森支持者相挺。她說：「經濟不是靠徵稅就會成長。我認為加稅是錯的。」
辯論一開始，5名候選人就被選民和主播問到關於誠信和清廉的刁鑽問題。這讓勝出機會不大的國會議員圖根哈特（Tom Tugendhat）和前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）得以強調自己的清新形象。
圖根哈特說：「是要為英國人民服務，還是要為自己的政治生涯服務？因為這才是今晚真正的問題。」他一番陳詞數度獲得觀眾掌聲回應。
市場研究公司Opinium針對1159名觀看電視辯論的選民所做民調顯示，有36％的民眾認為圖根哈特表現最好，25％偏好蘇納克，國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt）和巴登諾克各有約12％的擁護者，只有6％青睞特拉斯。
5名候選人還被問到強森是否誠實，連一個毫無保留支持他的人都沒有。圖根哈特搖頭示意，巴登諾克只說「偶爾」，其他3人則模稜兩可。
擁有基層黨員強力支持的摩丹特出乎意料地成為賭盤看好的黑馬，但她似乎不太願意批評強森。她說：「是有一些確實很嚴重的問題，我認為他已經付出了代價。」
保守黨籍國會議員的投票將於20日結束，接下來將由一般黨員從最終對決的兩名候選人之中選出黨魁兼下任首相，預期9月5日宣布結果。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。