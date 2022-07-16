馬英九：歐盟認定核能是綠能，勿死守非核家園，民進黨反擊：論述如同九二共識般貧瘠

馬英九：歐盟認定核能是綠能，台灣勿死守非核家園

（中央社）前總統馬英九今（16）日出席民間能源會議時表示，歐盟27國認定核能為綠能，台灣如果繼續忽視，一定會被淘汰；台灣不能繼續死守在非核家園的觀念中，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。

馬英九基金會、長風文教基金會上午舉辦2022民間能源會議，馬英九表示，2016年3月，他與剛當選的總統蔡英文在台北賓館會面。他提醒蔡總統，2025年台灣綠能占比20％的主張，不可能達成；美國《彭博新聞社》也認為這是一個「遙不可及的遐想」。但蔡總統說自己的能源專家都是世界一流的，不會有問題。結果2017年8月，台灣就發生大停電，6年來已經發生5次，證明民進黨政府能源政策錯誤，無法解決台灣缺電問題。

馬英九表示，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）曾呼籲不用核能，2050年就不可能達成碳中和。英國《經濟學人》週刊則曾刊出專文〈核能安全而必要〉；美國《時代》週刊也曾以專文強調「以核減碳」的必要性，不用核能就無法達成2050年碳中和的目標。國際能源總署（IEA）則指出，全球要在2050年達到淨零排放目標，核能發電必須成長兩倍。

他說，歐盟確定將核電納入「永續分類」的「綠色投資項目」，也就是說，歐盟27國正式認定核能為綠能。世界核能蓬勃發展的趨勢如此明確，台灣如果還繼續忽視這個世界大勢，一定會被淘汰。

馬英九指出，蔡政府在台灣再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於電網脆弱、能源短缺、供電不穩。政府耗費上兆新台幣發展綠能，要取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是台灣當前能源政策最荒謬的笑話。

Photo Credit: 中央社 馬英九基金會、長風文教基金會16日上午舉辦2022民間能源會議，前總統馬英九（右）與長風基金會董事長江宜樺（左）出席。

他進一步說，台灣不能繼續死守在非核家園的觀念中，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。依據政府非核家園規劃，2025年再生能源佔比須達20％，然而經濟部估計只有15.27％。蔡總統非核家園的政策已跳票，2025年要達成再生能源20％都做不到，更遑論2050要達成淨零碳排。

馬英九表示，台灣不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的就是一個頭腦清楚、熟悉世局、反應快速、知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。

民進黨反擊：馬英九能源論述如同九二共識般貧瘠

（中央社）前總統馬英九今天表示，歐盟認定核能是綠能，台灣勿死守非核家園。民進黨反擊相關論述如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講；若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電。

馬英九基金會今天舉辦民間能源論壇活動，民進黨發言人謝子涵回應表示，樂見民間參與能源政策討論，但希望要以實際的情況為基礎；連國民黨籍縣市長不挺的核四、人民也在公投用選票給出最好答案，台灣的能源規畫不應再往死胡同走。

謝子涵說，過去國民黨一直沒有採取負責任的態度來討論核能，對於花了7年、接近3000億元興建費用，也無法通過試運轉的核四廠，不只用沒有法律效力的安檢意圖矇混過關，還想透過公投來起死回生，對於核廢料處理困境，反而閃閃躲躲。

她表示，關於核一廠與核二廠的室外乾貯設施，前後兩任新北市長都刻意忽略台電已經依照市府要求與法律規定修改施工方案的事實，持續技術性卡關，也導致核二廠一號機被迫提前除役。連國民黨的新北市長侯友宜也不願意核廢乾貯設施放在新北，國民黨大肆主張啟用核電，是否主張核廢料永久貯存於新北，必須講清楚說明白。

謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角；2016年5月，全台備轉容量一度只剩下1.6％，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。

謝子涵強調，國民黨不斷告訴大家核能是國際的趨勢，但根據國際能源總署的統計，每年綠能的投資金額都達到核能的約10倍之多，國際上推動能源轉型的真正趨勢，一直都是綠能發電。

她表示，民進黨政府的能源政策，除了是和國際接軌的正確路線之外，也已經做出了一定的成績，反觀馬英九過去喊出「千架海陸風機」、「陽光屋頂百萬座」，最後幾乎毫無成果，直到2016年民進黨政府上台後，在中央與民進黨執政縣市首長的共同努力下，才有明顯的成長。

謝子涵表示，在淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」。

她批評，國民黨從黨中央到地方執政縣市，都不斷阻擾台灣綠能的發展，2018年彰化、雲林由國民黨擔任縣長之後，更對綠能建設刻意杯葛，而今卻回過頭來質疑民進黨政府淨零轉型做得不好。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航