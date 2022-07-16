馬英九：歐盟認定核能是綠能，勿死守非核家園，民進黨反擊：論述如同九二共識般貧瘠
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馬英九指出，蔡政府在台灣再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於電網脆弱、能源短缺、供電不穩。政府耗費上兆新台幣發展綠能，要取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是台灣當前能源政策最荒謬的笑話。
馬英九：歐盟認定核能是綠能，台灣勿死守非核家園
（中央社）前總統馬英九今（16）日出席民間能源會議時表示，歐盟27國認定核能為綠能，台灣如果繼續忽視，一定會被淘汰；台灣不能繼續死守在非核家園的觀念中，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。
馬英九基金會、長風文教基金會上午舉辦2022民間能源會議，馬英九表示，2016年3月，他與剛當選的總統蔡英文在台北賓館會面。他提醒蔡總統，2025年台灣綠能占比20％的主張，不可能達成；美國《彭博新聞社》也認為這是一個「遙不可及的遐想」。但蔡總統說自己的能源專家都是世界一流的，不會有問題。結果2017年8月，台灣就發生大停電，6年來已經發生5次，證明民進黨政府能源政策錯誤，無法解決台灣缺電問題。
馬英九表示，聯合國歐洲經濟委員會（UNECE）曾呼籲不用核能，2050年就不可能達成碳中和。英國《經濟學人》週刊則曾刊出專文〈核能安全而必要〉；美國《時代》週刊也曾以專文強調「以核減碳」的必要性，不用核能就無法達成2050年碳中和的目標。國際能源總署（IEA）則指出，全球要在2050年達到淨零排放目標，核能發電必須成長兩倍。
他說，歐盟確定將核電納入「永續分類」的「綠色投資項目」，也就是說，歐盟27國正式認定核能為綠能。世界核能蓬勃發展的趨勢如此明確，台灣如果還繼續忽視這個世界大勢，一定會被淘汰。
馬英九指出，蔡政府在台灣再生能源發展極為遲緩且昂貴的情形下還堅持廢核，完全無視於電網脆弱、能源短缺、供電不穩。政府耗費上兆新台幣發展綠能，要取代同樣是綠能的核電而非火力發電，更是先進國家絕不會犯的奇怪錯誤。這就是台灣當前能源政策最荒謬的笑話。
他進一步說，台灣不能繼續死守在非核家園的觀念中，應趁歐盟認定核能也是綠能的此刻，改變僵化的能源政策。依據政府非核家園規劃，2025年再生能源佔比須達20％，然而經濟部估計只有15.27％。蔡總統非核家園的政策已跳票，2025年要達成再生能源20％都做不到，更遑論2050要達成淨零碳排。
馬英九表示，台灣不缺技術、也不缺資金、更不缺人才，唯一缺的就是一個頭腦清楚、熟悉世局、反應快速、知錯能改的政府，台灣要向前行，能源政策一定要再轉型。
民進黨反擊：馬英九能源論述如同九二共識般貧瘠
（中央社）前總統馬英九今天表示，歐盟認定核能是綠能，台灣勿死守非核家園。民進黨反擊相關論述如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講；若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電。
馬英九基金會今天舉辦民間能源論壇活動，民進黨發言人謝子涵回應表示，樂見民間參與能源政策討論，但希望要以實際的情況為基礎；連國民黨籍縣市長不挺的核四、人民也在公投用選票給出最好答案，台灣的能源規畫不應再往死胡同走。
謝子涵說，過去國民黨一直沒有採取負責任的態度來討論核能，對於花了7年、接近3000億元興建費用，也無法通過試運轉的核四廠，不只用沒有法律效力的安檢意圖矇混過關，還想透過公投來起死回生，對於核廢料處理困境，反而閃閃躲躲。
她表示，關於核一廠與核二廠的室外乾貯設施，前後兩任新北市長都刻意忽略台電已經依照市府要求與法律規定修改施工方案的事實，持續技術性卡關，也導致核二廠一號機被迫提前除役。連國民黨的新北市長侯友宜也不願意核廢乾貯設施放在新北，國民黨大肆主張啟用核電，是否主張核廢料永久貯存於新北，必須講清楚說明白。
謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角；2016年5月，全台備轉容量一度只剩下1.6％，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。
謝子涵強調，國民黨不斷告訴大家核能是國際的趨勢，但根據國際能源總署的統計，每年綠能的投資金額都達到核能的約10倍之多，國際上推動能源轉型的真正趨勢，一直都是綠能發電。
她表示，民進黨政府的能源政策，除了是和國際接軌的正確路線之外，也已經做出了一定的成績，反觀馬英九過去喊出「千架海陸風機」、「陽光屋頂百萬座」，最後幾乎毫無成果，直到2016年民進黨政府上台後，在中央與民進黨執政縣市首長的共同努力下，才有明顯的成長。
謝子涵表示，在淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」。
她批評，國民黨從黨中央到地方執政縣市，都不斷阻擾台灣綠能的發展，2018年彰化、雲林由國民黨擔任縣長之後，更對綠能建設刻意杯葛，而今卻回過頭來質疑民進黨政府淨零轉型做得不好。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。