【書評】《預兆：疫情失控紀事》：埋在組織底層的「L6」們挺身而出，彌補了美國官僚系統的缺失
我們想讓你知道的是
擋在人民和健康、病人和有效治療之間的，是整個「系統」——原先我們建構它來解決問題，結果它本身卻成為最大的問題。
文：歪帽旅人
在他（梅雪爾）看來，控管一場流行病，就像駕駛一輛奇怪的汽車：你踩下油門十五秒後，車子才會開始加速；車子加速行駛之後，你沒有煞車可踩。「又或者像看一顆星星，」他說：「你看到的光，全是多年前傳送出來的。當你看到一種疾病時，情況也很類似：你看到的，都是已經發生的事。」
CDC的強項，是準確弄清楚發生了什麼事，但問題是等到他們做到這一點時，戰爭也結束了。——《預兆：疫情失控紀事》
想像一下，如果你是一個有能力穿越過去回到2019年12月的科學家，這時的你已經知道一場世紀瘟疫即將在武漢爆發，而且手握充分證據，你會採取什麼行動？寫一封警告信給美國CDC或世界衛生組織（WHO）？透過臉書或推特發佈預警？趕緊聯絡莫德納或輝瑞，讓他們開始準備疫苗研發？
2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情大爆發至今已經兩年多，病毒不斷變種，這個世界還不知何時能真正達成群體免疫，人們也難免會想：早知道如此，當初是不是可以多做什麼？為什麼疫情會失控，造成世紀災難？
其實就算沒有事後諸葛的「早知道」，我們的制度確實可以預先做點什麼。美國——這個全世界醫藥科技的領頭羊，掌握龐大的資源和財力，手邊早已有一份制定好了的大流行病應對計劃，理應帶領世界及早控制疫情，結果災情卻比其他七大工業國慘重，到底問題出在哪？
一場世紀之疫反映了官僚系統的慢性病，就在決策高層仍拒絕面對問題時，那些「L6」挺身而出……
一、「L6」們
「挺身而出的往往是個人，而且這種事根本不在他們原本的工作範疇內。」德瑞西說：「他們分佈在不同組織中，試圖盡一己之力，彌補整個系統的缺失。」
麥可．路易士的《預兆：疫情失控紀事》描寫的正是美國在面對COVID-19疫情爆發的早期階段，決策系統是如何失能、失控，而許多的中基層政府官員、民間組織和科學家又是如何力挽狂瀾的故事。這些幕後英雄不是決策高層，不是真正手握權力的人，而只是所謂的「L6」（six layers）——在組織結構圖上從領導人往下數六層，埋在組織底層的人。他們在官僚系統還在緩慢地啟動時，率先發出警告之聲，成為防疫的先鋒。
這些人有曾為小布希政府擬定大流行病應變計畫的公衛學者，有州政府的公共衛生署副署長，有和父親一起研究流行病學模型的中學生，也有掌握基因定序技術的頂尖科學家。對於大流行病的發生，美國政府並不是沒有警覺，尤其在911事件之後，白宮非常關注生化恐怖攻擊的影響，進而催生了許多相關的應變計畫。美國就像一支人才濟濟的棒球隊，有豪華的教練團和頂尖的球員陣容，資金雄厚，設備充足，開季前各方看好，但球季開打之後，卻是跌破眾人眼鏡：截止成書為止，美國人口約占世界人口百分之四，但COVID-19死亡人數卻占了全球死亡人數百分之二十，防疫表現遠不如其他歐美先進國家。
到底，這個國家哪裡病了？這只是美國川普政府的疾病，還是反映了某種更根本的問題？
二、是誰擋在人民和健康之間？
她（雀樂蒂）找到了一份舊的CDC大流行病應對計畫，將上頭的灰塵撣掉。就像所有CDC論文，這份也做得非常好。「他們實在應該改名，」她說：「不應該叫疾病『預防與控制』中心，應該叫『觀察與報告』中心，寫報告才是他們的強項。」
流行病的預兆如同燎原星火，一開始往往並不明顯，相關資訊也不充分，而決策者常常必須在這種不明朗的情況下做判斷，一旦錯過了先機，就會變成猛烈惡火難以收拾。這和我們的科學歷程是存在矛盾的：科學強調的是充分的理據，科學理論需要經過長期的測試和累積證據，才能被廣泛接受。防疫需要科學，但如果是用研究病毒的角度來進行防疫，那就太慢了。
當美國的CDC還在謹慎的蒐集證據和撰寫報告時，病毒已經攻入本土。但有勇氣負起責任的高層並不多，他們害怕犯錯；誰都不想承擔錯誤決策的風險。一旦出現了像1976年豬流感那樣的假警報，做出決策的人不只丟掉烏紗帽，恐怕得背負終生罵名。於是在官僚體系中常見的情形上演了：他們等待，他們將責任劃分成更多責任，開一個又一個的會議，但就是遲遲不做重要決定。
在新流行病爆發之初、還沒有疫苗和抗病毒藥物之時，特別需要政府公衛體系的介入，非藥物介入措施（NPIs）可以大幅減緩疾病的傷害，這也是小布希時代就已經制定的大流行病應變計畫的核心，但當問題真的發生了，決策者舉棋不定：限制社交活動會不會影響經濟？會不會引發民怨？會不會影響選舉？一連串的政治考量和權力鬥爭，讓這個國家陷入難以補救的重症。
當L6們試著進入體制裡，將自己的長才貢獻給國家進行防疫時，卻發現困難重重：這個系統表面強大，實則漏洞一堆，小從郡政府醫療單位E化不足、大至營利導向的醫療企業複合體的壟斷，還有聯邦和州政府間的政治鬥爭……
擋在人民和健康、病人和有效治療之間的，是整個「系統」——原先我們建構它來解決問題，結果它本身卻成為最大的問題。
三、行動才有出路
也許今天在另一個平行世界裡，病毒不知道發生什麼突變，導致疫情沒有發生，那是不是代表川普政府做對了呢？如果像1976年豬流感那樣，CDC提早預警，並制定大規模疫苗接種計畫，結果疫情沒發生，還出現了許多接種疫苗的不良反應，我們可以說CDC錯了嗎？
一個政策其實不應該以成敗來論英雄，但我們常如此做，而忽略了一些很重要的細節和專業考量。在疫情沒有爆發的平行世界裡，人們根本不會在意政府是否有做好防疫準備；而在1976年的情況裡，人們可能會抱怨政府超前部署得太過份。一般人關注的，是眼前的事物，而不是難以看見的預兆。
有時合理的戰術沒辦法造成好的成果，而錯誤的戰術卻很意外的贏了球，短期比賽確實可以見到這樣的情況，但長期下來，恐怕就不會那麼幸運了。決策的對錯如果仰賴運氣，而不是合理性和專業，那誰敢負起責任呢？誰敢冒些風險、採取行動尋找正確的逃生道路？
不論危機最終有沒有發生，也不論採取的是被動的還是積極的作為，其實政府、科學界和整個社會應該建立一個合理的檢討機制：危機控制住了，但其實哪些地方還可以改善？危機爆發了，哪些是人力無可避免，哪些是人為疏失？
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
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