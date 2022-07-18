「長照2.0」政策總體檢：還記得「功德說」嗎？「長照三支箭」執行成效如何？

陳時中已於7月14日正式辭去衛福部長一職，民進黨將徵召為台北市長候選人，該黨主席蔡英文表示，陳時中是溫暖貼心的衛福部長，她讚許陳時中有政策規畫能力，更有政策執行力。不妨回顧他於任內的五年五個多月，以「長照2.0」政策來看，是否吻合蔡英文的讚許，還是一位善於「拖延」、「滾動」、「被動」的決策者，也提醒新任部長薛瑞元該對「長照2.0」政策進行總體檢。

陳時中於2017年2月8日上任衛福部長，從一位牙醫師撰寫蔡英文總統選舉醫療政策白皮書轉換到實際規劃、執行長照政策的政務官，若要回顧五年五個月以來，則是以空前未有的一千多億的長照預算來堆積出他於7月14日在行政院會所報告「長期照顧十年計畫2.0」中的數字（長照政績），但完全忽略「長照2.0」從組織、人事、服務架構、服務系統等現有的問題。

組織整併拖延兩年，長照業務怎不受到影響？

先以政策賡續來看，關係到長照政策規劃與執行的人力與組織整合，早在2016年4月，蔡英文當選中華民國第十四任總統，尚未於5月就職前，由於「長照2.0」是蔡英文參選總統時的主要政見之一，長期照護施政藍圖已成形，由內定行政院長的林全召開會議，討論後決定，未來將以指定稅收設置基金，成立長照局統一管理支付，初期將擴大居家服務，強化日照中心功能，希望完成社區長照基礎建設，四年後再思考增加稅收來源或開辦長照保險。

林全就任後，2016年9月於行政院院會決定「推動長照10年計畫2.0」，以長照旗艦店、長照專賣店與長照柑仔店三級社區照顧模式，推動在地老化，當年11月開始試辦，為執行4月會議的結論，他同時發覺長照業務多頭馬車分散在衛福部不同局、署、司等單位嚴重性，拍板定案成立長照司，以簡化行政流程，要求當時的衛福部長林奏延著手進行業務整併。

未料，2017年1月林奏延在忙於籌備長照司業務之際，茫然不知情下離任，2月7日宣布由陳時中接任後，他於首次面對外界所關心的「長照2.0」政策執行，他表面上強調「無縫接軌」，所謂「無縫接軌」正應該是政策賡續，充分瞭解原本政策優先順序，如何善用資源來執行，避免延宕政務。

事實上，陳時中則採拖延方式，就長照業務整合已由行政院定案的長照司，他竟然表示，讓他瞭解業務狀況後再來處理，這一拖，先拖到2017年底成立長期照顧司籌備辦公室，將照護司、社家署等有與長照有關的業務及人力移撥整合。

這其中原因之一，是人事角力，上有外界所傳言的「大政委（林萬億）、小部長（林奏延、陳時中）」，甚至加上「大政次（呂寶靜）」，內有照護司、社家署等有與長照有關的人馬爭取未來長照司的職權，或是該由社工背景的社政體系或醫療背景的衛政體系主導，引發論辯。