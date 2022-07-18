「長照2.0」政策總體檢：還記得「功德說」嗎？「長照三支箭」執行成效如何？
我們想讓你知道的是
陳時中任內長照服務體系以鉅額預算去堆積出服務數字，卻是虛有其表，服務體系骨架大而體質卻很虛弱，否則社會基層不會一再出現家庭的照護悲劇。目前的狀況是應該重新檢視現有長照服務體系ABC服務據點，從服務架構到服務運作與流程，從服務品質到人員素質。
陳時中已於7月14日正式辭去衛福部長一職，民進黨將徵召為台北市長候選人，該黨主席蔡英文表示，陳時中是溫暖貼心的衛福部長，她讚許陳時中有政策規畫能力，更有政策執行力。不妨回顧他於任內的五年五個多月，以「長照2.0」政策來看，是否吻合蔡英文的讚許，還是一位善於「拖延」、「滾動」、「被動」的決策者，也提醒新任部長薛瑞元該對「長照2.0」政策進行總體檢。
陳時中於2017年2月8日上任衛福部長，從一位牙醫師撰寫蔡英文總統選舉醫療政策白皮書轉換到實際規劃、執行長照政策的政務官，若要回顧五年五個月以來，則是以空前未有的一千多億的長照預算來堆積出他於7月14日在行政院會所報告「長期照顧十年計畫2.0」中的數字（長照政績），但完全忽略「長照2.0」從組織、人事、服務架構、服務系統等現有的問題。
組織整併拖延兩年，長照業務怎不受到影響？
先以政策賡續來看，關係到長照政策規劃與執行的人力與組織整合，早在2016年4月，蔡英文當選中華民國第十四任總統，尚未於5月就職前，由於「長照2.0」是蔡英文參選總統時的主要政見之一，長期照護施政藍圖已成形，由內定行政院長的林全召開會議，討論後決定，未來將以指定稅收設置基金，成立長照局統一管理支付，初期將擴大居家服務，強化日照中心功能，希望完成社區長照基礎建設，四年後再思考增加稅收來源或開辦長照保險。
林全就任後，2016年9月於行政院院會決定「推動長照10年計畫2.0」，以長照旗艦店、長照專賣店與長照柑仔店三級社區照顧模式，推動在地老化，當年11月開始試辦，為執行4月會議的結論，他同時發覺長照業務多頭馬車分散在衛福部不同局、署、司等單位嚴重性，拍板定案成立長照司，以簡化行政流程，要求當時的衛福部長林奏延著手進行業務整併。
未料，2017年1月林奏延在忙於籌備長照司業務之際，茫然不知情下離任，2月7日宣布由陳時中接任後，他於首次面對外界所關心的「長照2.0」政策執行，他表面上強調「無縫接軌」，所謂「無縫接軌」正應該是政策賡續，充分瞭解原本政策優先順序，如何善用資源來執行，避免延宕政務。
事實上，陳時中則採拖延方式，就長照業務整合已由行政院定案的長照司，他竟然表示，讓他瞭解業務狀況後再來處理，這一拖，先拖到2017年底成立長期照顧司籌備辦公室，將照護司、社家署等有與長照有關的業務及人力移撥整合。
這其中原因之一，是人事角力，上有外界所傳言的「大政委（林萬億）、小部長（林奏延、陳時中）」，甚至加上「大政次（呂寶靜）」，內有照護司、社家署等有與長照有關的人馬爭取未來長照司的職權，或是該由社工背景的社政體系或醫療背景的衛政體系主導，引發論辯。
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！