佛奇呼籲：我們必須認真對待BA.5，它真的可以100％逃脫之前感染產生的抵抗力

文：來講兒科急診的543-吳昌騰醫師

新一波全球疫情高潮正在掀起中。自從Omicron出現後，全球疫情主流的位置就掌握在Omicron家族的手裡。

這背後的關鍵在於Omicron的免疫逃逸能力，也就是突破「自然免疫」或「疫苗免疫」的能力。

來看看國際BA.4／BA.5的疫情：

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的最新數據，截至7月9日這一週，美國有超過81.3％的新增確診為BA.4和BA.5感染，其中BA.5佔比是65％。而一週前，BA.4和BA.5感染佔新增確診的70％。

加拿大安大略省，在全基因組測序後，確定為BA.5的樣本的百分比，從上個月的14.8％上升到7月6日的大約66％。

韓國，15日新增41310例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例，創下兩個多月來的新高。

東京都，7月15日單日新增1萬9059例確診病例，為日本單日新增病例最多的地區，15日新增病例數為前一週週五單日新增病例數的2.17倍。

新加坡，COVID-19確診病例連續三天破萬，15日新增1萬零526起冠病確診病例，每周病例傳播率上升至1.03。

BA.5的症狀？

BA.4、BA.5感染者的一些常見臨床症狀比如疲勞、咳嗽、發燒、頭痛等比例均有提高，症狀持續時間為七天。

英國一項研究發現，失去嗅覺和味覺不再是這波疫情COVID-19確診最「指標性」的症狀，而感染這波首要症狀是「喉嚨痛」。

英國負責疫情追踪的「ZOE健康研究」本周根據1萬7500名確診者展開的研究數據顯示，喉嚨痛是目前確診的首要症狀，約58％的確診者通報出現這類症狀。

其他排名再前十的症狀依序為頭痛（49％）、咳嗽無痰（40％）、流鼻涕（40％）、咳嗽有痰（37％）、聲音沙啞（35％）、打噴嚏（32％）、疲勞（27％）、肌肉疼痛（25％）、頭暈（18％）。

根據美國的疫情，白宮流行病專家佛奇博士（Anthony Fauci）就呼籲：「我們必須認真對待BA.5，它真的可以100％逃脫之前感染產生的抵抗力。與之前的變種相比，BA.5有著壓倒性的傳播優勢。」

Omicron BA.5有什麼本事？

Omicron BA.5有什麼本事？我們來看看：

1. 日本研究：京都大學的一項研究發現Omicron BA.5的傳播力，是之前流行BA2亞型毒株的至少1.3倍。日本國立感染症研究所的另一項分析，則將這個數字估算為1.4倍。另外，京都大學的另一項研究也發現，第三劑輝瑞疫苗在接種的兩個星期後，預防感染BA.5的效率只達到48.5％。專家認為這個比率顯示追加劑的「效果有限」。BA.5具有逃避免疫的功能，疫苗預防BA.5效果比BA.2低4倍。

2. 南非的研究：已經感染過COVID-19的人，二次確診比率增加。BA.1病例中有11.5％有既往感染史，BA.4、BA.5病例中則到了18.9％，遠高於之前突變株病例中既往感染史低於3％的比例。

3. 美國哥倫比亞大學何大一博士的研究：BA.4、BA.5免疫逃逸是BA.2的4.2倍、是原始毒株的19.2倍。

4. 哈佛大學Beth Israel Deaconess醫學中心的研究：研究發現接種了3針輝瑞mRNA疫苗2週之後，受試者的中和抗體效價對BA.4、BA.5，較COVID-19原始毒株下降了21倍。

5. 澳洲的研究：越來越多感染過BA.2的病人在痊癒4週後被再次感染，平均再感染時間間隔在6到8週內，而且再感染者幾乎都是被OmicronBA.4或BA.5感染。

綜合以上，目前全世界人口中，很多人已經有疫苗接種或自然感染，也有建立起一定程度的免疫屏障。因此想成為主流毒株，就要突破已有的免疫屏障。

顯然BA.5就是有這個能力！

因此，我們要認清現實，大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生的。

還好，目前我們接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4、BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護，所以還是要好好去接種疫苗。

本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航