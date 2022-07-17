佛奇呼籲：我們必須認真對待BA.5，它真的可以100％逃脫之前感染產生的抵抗力
我們想讓你知道的是
目前全世界人口中，很多人已經有疫苗接種或自然感染，也有建立起一定程度的免疫屏障。因此想成為主流毒株，就要突破已有的免疫屏障。顯然BA.5就是有這個能力！
新一波全球疫情高潮正在掀起中。自從Omicron出現後，全球疫情主流的位置就掌握在Omicron家族的手裡。
這背後的關鍵在於Omicron的免疫逃逸能力，也就是突破「自然免疫」或「疫苗免疫」的能力。
來看看國際BA.4／BA.5的疫情：
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的最新數據，截至7月9日這一週，美國有超過81.3％的新增確診為BA.4和BA.5感染，其中BA.5佔比是65％。而一週前，BA.4和BA.5感染佔新增確診的70％。
加拿大安大略省，在全基因組測序後，確定為BA.5的樣本的百分比，從上個月的14.8％上升到7月6日的大約66％。
韓國，15日新增41310例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病例，創下兩個多月來的新高。
東京都，7月15日單日新增1萬9059例確診病例，為日本單日新增病例最多的地區，15日新增病例數為前一週週五單日新增病例數的2.17倍。
新加坡，COVID-19確診病例連續三天破萬，15日新增1萬零526起冠病確診病例，每周病例傳播率上升至1.03。
BA.5的症狀？
BA.4、BA.5感染者的一些常見臨床症狀比如疲勞、咳嗽、發燒、頭痛等比例均有提高，症狀持續時間為七天。
英國一項研究發現，失去嗅覺和味覺不再是這波疫情COVID-19確診最「指標性」的症狀，而感染這波首要症狀是「喉嚨痛」。
英國負責疫情追踪的「ZOE健康研究」本周根據1萬7500名確診者展開的研究數據顯示，喉嚨痛是目前確診的首要症狀，約58％的確診者通報出現這類症狀。
其他排名再前十的症狀依序為頭痛（49％）、咳嗽無痰（40％）、流鼻涕（40％）、咳嗽有痰（37％）、聲音沙啞（35％）、打噴嚏（32％）、疲勞（27％）、肌肉疼痛（25％）、頭暈（18％）。
根據美國的疫情，白宮流行病專家佛奇博士（Anthony Fauci）就呼籲：「我們必須認真對待BA.5，它真的可以100％逃脫之前感染產生的抵抗力。與之前的變種相比，BA.5有著壓倒性的傳播優勢。」
Omicron BA.5有什麼本事？
Omicron BA.5有什麼本事？我們來看看：
1. 日本研究：京都大學的一項研究發現Omicron BA.5的傳播力，是之前流行BA2亞型毒株的至少1.3倍。日本國立感染症研究所的另一項分析，則將這個數字估算為1.4倍。另外，京都大學的另一項研究也發現，第三劑輝瑞疫苗在接種的兩個星期後，預防感染BA.5的效率只達到48.5％。專家認為這個比率顯示追加劑的「效果有限」。BA.5具有逃避免疫的功能，疫苗預防BA.5效果比BA.2低4倍。
2. 南非的研究：已經感染過COVID-19的人，二次確診比率增加。BA.1病例中有11.5％有既往感染史，BA.4、BA.5病例中則到了18.9％，遠高於之前突變株病例中既往感染史低於3％的比例。
3. 美國哥倫比亞大學何大一博士的研究：BA.4、BA.5免疫逃逸是BA.2的4.2倍、是原始毒株的19.2倍。
4. 哈佛大學Beth Israel Deaconess醫學中心的研究：研究發現接種了3針輝瑞mRNA疫苗2週之後，受試者的中和抗體效價對BA.4、BA.5，較COVID-19原始毒株下降了21倍。
5. 澳洲的研究：越來越多感染過BA.2的病人在痊癒4週後被再次感染，平均再感染時間間隔在6到8週內，而且再感染者幾乎都是被OmicronBA.4或BA.5感染。
綜合以上，目前全世界人口中，很多人已經有疫苗接種或自然感染，也有建立起一定程度的免疫屏障。因此想成為主流毒株，就要突破已有的免疫屏障。
顯然BA.5就是有這個能力！
因此，我們要認清現實，大家從疫苗和先前感染中所獲得的免疫力會隨著時間推移而下降，因此「突破性感染」和「再度感染」的情況就是會發生的。
還好，目前我們接種原始病毒株疫苗所產生的免疫力，在面對BA.4、BA.5時，依然能夠對重症、住院和死亡提供有效保護，所以還是要好好去接種疫苗。
本文經來講兒科急診的543-吳昌騰醫師授權轉載，原文刊載於此
延伸閱讀
- 「突破感染」是個完全錯誤的名詞，根本就不應該被創造出來
- 比爾蓋茲《如何避免下一場大流行病》：突破性感染率不是重要的數字，重點是重症的總數
- 英國最新研究：Omicron再感染率比Delta高逾5倍，症狀嚴重度看來「不會」比較輕
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
如果資安戰開打臺灣有能力反擊嗎？一窺ACW SOUTH沙崙資安服務基地的祕密訓練術
我們想讓你知道的是
全球平均每月有17.6億筆企業資料外洩，每11秒遭受一次勒索軟體攻擊，而且駭客攻擊目標50%鎖定中小企業。
根據產業調查，臺灣被列為亞太地區勒索軟體攻擊的五大熱區之一，因此我國政府在2021年推動「資安即國安2.0」戰略，對應萬物聯網普及化的時代，網路資安攻防被視為國際戰事的一環。
在平時就做足安全準備，對企業來說是不可忽視的保命符。為了喚醒更多企業有資安意識，全臺第一座「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱ACW SOUTH資安基地）公告最新服務項目，今年將舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及人培專業課程，讓企業從一般員工、IT工程師至資安長，都能確實長「資」識、保心「安」。
主動式防禦成顯學，扭轉攻防不對等局面
企業看待資安，還在被動等敵人上門才採取動作就太慢了！經濟部工業局於今年6月主辦的「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座當中，財團法人臺灣網路資訊中心林志鴻組長首先提到，目前臺灣ICT設備遭惡意程式攻擊的類型，主要涵蓋IoT類的Conflicker病毒、NAS類為QSnatch感染及行動裝置類為Android hummer，相關惡意軟體長期占據前三名。其中常見駭客攻擊手法則以DDoS、破壞性資料刪除、間諜軟體、網站置換、不實資訊、False Flag為主流。
為了避免遇到問題才找解方，ACW SOUTH資安基地在一樓的應用多元展區設計了「Testbed演訓驗測基地」，目前已有關鍵基礎設施、智慧製造及智慧綠能及等主題，今年還會新增智慧物聯網與半導體產業兩大新興主題展區。天天有參訪、週週有課程，透過實證場域，演繹特定資安事件、資安攻擊情境、資安防護解決方法、資安事件應變。期透過打造ACW SOUTH資安基地30分鐘就讓您了解資安重要性的基地特色。
建立「海恩法則」資安思維，比駭客更快從暗網找出漏洞
「新世代資安防禦—網路威脅與防禦趨勢 」講座還邀請兩家企業分享他們對當前資安情勢的觀察。安碁資訊股份有限公司黃瓊瑩技術副總指出，現在很多駭客會從暗網掌握資安漏洞、交易情資，來挑選攻擊目標。他建議企業利用機器學習技術，進行長時間與週期性的行為分析與偵測，挖掘DNS潛藏的資安威脅，偵測與過去不一樣的異常行為或狀態。
奧義智慧科技股份有限公司林明緯資深產品經理則提到，運用「海恩法則」建立資安檢測思維。美國⼯業安全先驅者海恩H.W. Heinrich提出一項理論，每起嚴重事故的背後，必有9.8次事件、30.2起未遂徵兆、以及600起事故隱患。他建議企業建構自動化安全防禦，可以從三大階段著手：第一階段的「端點」企業場域端點偵測與防禦；第二階段鎖定「閘道」模擬攻擊路徑並可視化分析，物件之間的異常關係；最後一階段則是掌握「情資」，從暗網情資自動監控，盤點相關潛在威脅。
由此觀之，如果企業對資安技術、人才缺乏有急迫需求，都可以善用ACW SOUTH資安的資源，例如：各式跨業活動、主題式研討會、培訓課程及顧問諮詢媒合服務；另有一對一諮詢與資安診斷；也可聚焦廠商需求，協助企業資安檢測、導入認證。企業想要找資安解方，ACW SOUTH資安基地是絕佳好夥伴。
來一趟ACW SOUTH資安基地，源源不絕的寶藏等你挖
不論你是想要做產品驗測，或是尋找資安技術方案，或是增能攻防技能， ACW SOUTH資安基地通通有，除此之外這個基地究竟還藏了什麼寶藏，足以扮演起充沛臺灣資安戰爭的後備軍援角色？
ACW SOUTH資安基地在臺南市歸仁區，位處沙崙綠能科學城C區的科技部資安暨智慧科技研發大樓的1樓和5樓，集結展示、演訓及實證功能合一的實戰場域，並帶有成為亞洲資安演訓聖地的使命。光是去年一年，ACW SOUTH資安基地就培育多達665位資安人才。
ACW SOUTH資安基地上路後，不光提供模擬製造工廠產線的資安攻擊實戰演訓，後續還有一連串推動策略：
■ 建立劇本---產學研合作建置攻防演練劇本，協助企業進行攻防演訓
■ 訓練人才---強化產業資安意識，培訓資安專才以提升資安實務技術與經驗
■ 推廣應用---透過案例展示計畫推動成果，進一步擴散到其他產業應用
■ 鏈結國際---引進歐美新技術，後續推廣我國資安方案輸出其他國家，形成完善的資安產業生態系
截至今年上半年，ACW SOUTH資安基地已舉辦了三場講座，主題涵蓋零信任、新世代資安防禦、智慧製造，報名廠家數277家，出席人數543人，顯見臺灣對資安議題的關注日趨加溫。除此之外，2022下半年還有一系列參訪、講座、研討會、交流會、實務課程陸續登場，預計今年將培育增能1,500位以上的資安人。
既然資安即國安，打造資安防禦競爭力的根基，首要就是人才的培訓。如果你還沒有來過 ACW SOUTH 資安基地，不妨找個良辰吉時，預約參訪或參加本年度相關講座、課程。加強臺灣資安意識，就從你我做起，了解更多 ACW SOUTH 資安基地資訊。
經濟部工業局 廣告