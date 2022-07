《娥蘇拉・勒瑰恩的小說工作坊》：新聞記者和學校老師要求我們不准重複用同一個字，真的管太多了

文:娥蘇拉.勒瑰恩(Ursula K. Le Guin)

新聞記者和學校老師純粹出於一片好意,但可能管太多了。他們有個古怪霸道的規則,要求我們在同一頁文章中不准重複用同一個字,逼得我們情急之下,拚命在同義字典中搜尋牽強的同義字和可替換的詞語。

當你腦中一片空白,想不出可用的詞語,或當你真的必須改換用語時,同義詞典非常重要,但應該小心使用。從詞典中找來的字(其實不是你的字),在文章中可能會如鶴立雞群般突出,而且會改變文章的調性。「她有足夠的奶油、足夠的糖、足夠的茶」和「她有足夠的奶油、分量充足的糖,和豐富充裕的茶葉」其實不太一樣。

遣詞用字太重複,經常沒來由地強調某個字,會顯得笨拙可笑,例如:「他在他的書房讀書。他讀的書是柏拉圖的書。」寫作時如果沒有再讀一讀自己寫的東西,很容易出現這類孩子氣的重複。這種毛病每個人偶爾都會犯,只要在校訂時找到同義字或不同的語詞來替換,就沒問題了,例如:「他在書房裡研讀柏拉圖的著作,並作筆記。」

然而直接訂下規矩,叫大家絕不可在同一段落中重複同一個字,或挑明了要大家避免重複,就違反了敘事散文的本質。重複的詞語、意象;重複以前說過的話;重演過去的事件;種種的回聲、反思、變奏:無論是口述民間故事的老祖母或老練的小說家,所有的敘事者都會採用這些技巧,而散文撼動人心的力量很多時候也來自於巧妙運用這些設計。

散文不能像詩一樣押韻、和諧共鳴、重複相同節拍,或即使真的行文如詩,也必須處理得更微妙細膩些。散文的韻律——而重複是形成韻律的主要方式——通常都隱晦不明,可能長而廣,涵蓋故事的整體形貌,貫穿小說各事件的發展過程:涵蓋幅度大到難以察覺其韻律,就如同開車行駛於山路時,很難看清山的全貌。但大山始終都在。

〈雷獾〉(The Thunder Badger)是宗教性或儀式性的敘事,這種口語形式出現時,詩和散文之間還界線模糊。這類敘事完全無懼於重複,坦然且頻繁地利用重複來塑造故事,彷彿咒語般,賦予文字應有的威嚴和力量。這個派尤特族(Paiute)的故事並非極神聖的宗教故事,只是一般神話。和大半的故事一樣,應該在冬天說這個故事比較好。很抱歉我挑錯季節來重述故事,但請務必大聲朗誦。

他,雷公,憤怒大地乾旱,土地不再濕潤,他想讓大地濕潤,因為水已乾涸。

他,雷公,雨神,住在雲端。他有霜。他,雷的魔法師,長得像獾;雨的魔法師,他,雷公。他挖呀挖,仰頭望天,然後雲來了;然後雨來了;然後是大地的詛咒;雷來了;閃電來了;惡魔在說話。

他,真正的獾,唯有他,鼻頭有白色條紋,還有背上。那是他,唯有獾,長這樣。他,雷的魔法師,當他挖呀挖,當他像這樣刨著地,不喜歡乾涸大地。然後他仰頭望天,他造雨;然後雲來了。

“The Thunder Badger,” from W. L. Marsden, Northern Paiute Language of Oregon, a word-by-word translation, slightly adapted by U.K.L.

He, the Thunder, when he is angry that the earth has dried up, that he has no moist earth, when he wants to make the earth moist, because the water has dried up: He, the Thunder, the Rain Chief, lives on the surface of the clouds. He has frost; he, the Thunder Sorcerer, appears like a badger; the Rain Sorcerer, he, the Thunder. After he digs, he lifts up his head to the sky, then the clouds come; then the rain comes; then there is cursing of earth; the thunder comes; the lightning comes; evil is spoken.

He, the real badger, only he, white stripes on his nose, here on his back. He it is, only the badger, this kind. He, the Thunder Sorcerer, that does not like dried-up earth when he is digging, when he is scratching this way. Then raising his head to the sky, he makes the rain; then the clouds come.