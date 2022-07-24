伊朗審議法案擬禁止飼養寵物，「波斯貓」還能在祖國待下去嗎？
我們想讓你知道的是
在伊斯蘭傳統中，動物被認為是不潔的。在新政權的眼中，養狗也是西化的象徵，成為當局試圖遏制的目標。
「狗狗一直望著我，漂亮的眼睛裡滿是無辜和哀求，他在求我帶他出去走走，但我不敢。我們會被抓走。」
住在伊朗首都德黑蘭的狗主人馬赫薩，說的是當局新一輪逮捕寵物主人並扣押寵物的事件。
伊朗首都德黑蘭的警察最近宣佈，在城市公園裏遛狗是一種「罪行」。
這項禁令的理由是為了「保護公眾安全」採取的措施。
同時，經過幾個月的辯論，伊朗議會可能很快就會批准一項名為保護公眾反對動物權利的法案。該法案將全面限制人們養寵物。
罰款
根據新提議的法律條款，養寵物將需要得到一個特別委員會頒發的許可證。法律還規定，對「進口、買賣、運輸和飼養」一系列動物，包括貓、烏龜和兔子等普通家庭寵物，最低罰款約800美元。
伊朗獸醫協會主席、該法案的反對者帕亞姆・莫赫比醫生（Dr Payam Mohebi）告訴《BBC》：「圍繞這一法案的辯論早在十多年前就開始了，當時一群伊朗議員試圖推動一項法律，沒收所有的狗，把它們送給動物園，或者把它們扔到沙漠裏。」
據莫赫比醫生介紹：「這麼多年，他們已經改變了好幾次，甚至討論過要體罰狗主人。但他們的計劃沒有任何進展。」
伊朗城市生活的象徵
養狗在伊朗農村地區一直很普遍，但在20世紀，狗成為城市生活的象徵。
1948年，伊朗是中東地區最早通過動物福利法的國家之一，政府還資助了第一個提高動物權利的機構。甚至伊朗王室都養狗。
但1979年的伊斯蘭革命從很多方面改變了伊朗人的生活，也改變了狗的生活。
在伊斯蘭傳統中，動物被認為是不潔的。在新政權的眼中，養狗也是西化的象徵，成為當局試圖遏制的目標。
德黑蘭的獸醫阿什坎・謝米拉尼醫生（Ashkan Shemirani）告訴《BBC》：「關於養狗，一直沒有明確的規定。」
「警察完全根據他們對西化象徵的理解來行事，逮捕遛狗的人，甚至逮捕車裏帶狗的人。」
狗監獄
「他們甚至建了狗監獄，我們聽說了很多那種地方的恐怖故事。」
「寵物狗被關在空蕩蕩的地方很多天，沒有適當的食物或水，而狗的主人卻要經歷各種法律麻煩。」
在多年的西方制裁之後，伊朗的經濟困境也體現在新法案中。過去三年當局禁止進口寵物食品，稱這是為了保護伊朗的國家外匯儲備而採取的措施之一。
在外國品牌佔主導地位的情況下，這意味著狗糧價格飆升，特別是在黑市上。
馬什哈德市的一位獸醫診所老闆告訴《BBC》：「我們高度依賴那些秘密走私狗糧貓糧的人。」
「現在的價格是幾個月前的五倍。」
這位診所老闆稱，當地生產的寵物食品不符合標凖。「質量非常差。工廠用的是成本低廉的肉或魚，甚至過期的原料。」
貓也有麻煩
新的立法不僅針對狗。貓也被列入了禁養寵物的名單，鱷魚也榜上有名。
伊朗被稱為波斯貓的發源地，波斯貓是世界上最著名的品種之一。
一位德黑蘭的獸醫告訴《BBC》：「現在波斯貓在自己的祖國不安全了，你是不是覺得難以置信？」
人們說，這項法律背後沒有任何邏輯。強硬派就想向人們展示他們的鐵拳。
伊朗獸醫協會主席莫赫比博士稱擬議的法律「令人尷尬」。
「如果議會通過該法案，下一代人將記住我們是禁止養狗養貓的人，原因很簡單：因為狗是狗，貓是貓而已。」
像馬赫薩這樣的寵物主人真正擔心的是他們寵物的未來。
她說：「我不敢為我的『狗兒子』申請許可證。」
「如果他們不批准我的申請怎麼辦？我總不能把它丟在街上吧。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
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100%零污染香草， 來自好山好水的台東
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