歐洲能源大動脈「北溪一號管」：一條牽動著世界能源格局和地緣政治的「敏感神經」

Photo Credit: Reuters / BBC News 在烏克蘭戰爭和西方制裁俄國的背景下，北溪一號對世界能源格局和地緣政治的重要影響顯現出來。

在烏克蘭戰爭和西方制裁俄國的背景下，北溪一號的重要影響顯現出來。從俄羅斯經波羅的海底通向德國的油氣管道北溪一號如何影響世界能源格局和地緣政治？

2022年7月，俄羅斯以年度維修管道為名，暫停通過波羅的海管道北溪一號向歐盟輸送天然氣10天，引發了西方國家的諸多矛盾和擔憂。

雖然原將發展俄國歐洲能源關係重要一環的北溪二號天然氣管道工程，因為俄烏戰爭無限期停止了，但目前仍是俄國、歐盟關鍵能源管道北溪一號隨即引發新的國際矛盾。

本文為你梳理北溪一號天然氣管道工程在俄國與西方能源博弈中的關鍵作用，以及由此引發的俄國與西方的矛盾和西方內部的矛盾。

何為北溪一號

北溪一號和二號是兩條由俄羅斯經波羅的海海底通到德國的平行天然氣管道。

在沒有北溪1和二號之前，德國等西歐國家從俄國進口天然氣要通過歐洲陸地其它國家，包括東歐的白羅斯、烏克蘭、波蘭等國。這些陸地管道包括下圖中經過波蘭的「亞馬爾－歐洲」和經過烏克蘭的「兄弟」等陸地管道。

德國等國為此要向波蘭和烏克蘭等東歐國家支付高額過境費用，並產生政治影響。過去當俄國與烏克蘭等國發生矛盾時，供應歐洲的油氣也就可能受影響。

因此，早在德國前總理施洛德（Gerhard Schröder）任期內，德國和俄國就已經開始研究合資開通直通兩國的北溪天然氣管道項目，避免天然氣管道繞道東歐可能產生的各種政治與經濟問題。施洛德還親自擔任北溪天然氣管道項目公司董事。

Photo Credit: BBC News 北溪一號和二號是兩條由俄羅斯經波羅的海海底通到德國的平行天然氣管道。此前，俄國向歐洲輸送油氣通過的亞馬爾－歐洲和兄弟等陸地管道。

當時世界最長的海底管道北溪一號管道於2011年5月鋪設完畢，並於同年11月8日正式投入使用，德國、法國、荷蘭和俄國的總理都親自出席了開通典禮。

在過去十多年中，北溪一號管道在正常情況下向德國和西歐國家每年提供約550億立方公尺的天然氣。2021年輸氣量高達592億立方公尺，成為國際能源格局中重要的一環，也影響著俄國與德國等西歐國家關係以及國際能源領域動態。

荷蘭、法國、義大利、奧地利和捷克共和國等中西南歐國家，都從北溪一號獲得部分俄國天然氣，與此同時，俄羅斯天然氣也通過烏克蘭等陸地的管道運送至各國。

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烏克蘭戰爭與歐盟能源轉向

作為能源大國俄國直接通向歐洲最大製造業大國德國的北溪一號、二號的動向，也影響著國際能源市場的價格。早在2021年下半年烏克蘭戰爭爆發前局勢緊張之際，北溪二號可能被叫暫停，1號供應可能也因俄國西方關係緊張受影響的市場預測已經讓國際油氣價格大幅上揚。

北溪一號和二號建設之初就受到西方特別是美國一些人士的批評，認為這將增加歐洲對俄羅斯的能源依賴。2022年2月，俄國烏克蘭大戰爆發，德國暫停了已經完工的北溪二號項目。

俄羅斯供應歐盟40％的天然氣和27％的進口石油。歐盟每年向俄國付款約4000億歐元作為回報。烏克蘭戰爭爆發後，美國呼籲西方國家對俄國全面制裁。

2022年3月，歐盟公布的新能源政策REPowerEU宣佈，決定最終停止依賴甚至使用俄國油氣，並加快向綠色能源的轉變，但表示還必須投資其他國家地區通往歐盟的油氣管道建設。其既定目標是在2022年將俄羅斯天然氣進口量減少三分之二。

德國官員表示，兩個用於液化天然氣交付的浮動終端，將在2022年年底前凖備就緒。這些設施未來可以儲存北美或中東運來的天然氣。

北溪一號與西方國家內部矛盾

烏克蘭戰爭爆發後，除俄國以外的國際重要產油國集團OPEC方面拒絶大幅增產，國際油氣價格繼續暴漲，西方各國都面臨高通貨膨脹壓力。

東歐國家和西方輿論指控批評，歐盟通過使用俄羅斯能源實際上資助了俄國繼續打烏克蘭戰爭。

雖然美國呼籲歐洲國家立刻中斷使用俄國油氣，但歐盟特別是德國等西歐國家的能源，很大程度上目前仍然需要包括北溪一號在內的供應，特別是要為2022年冬天儲存足夠維持經濟和社會運轉的天然氣。

德國西門子能源公司負責維修北溪一號部分設備，包括俄國送到德國維修的西門子渦輪機。西門子能源公司將其送到其加拿大分部去維修。

Photo Credit: Reuters / BBC News 西門子能源公司需將北溪管道設備送到其加拿大分部去維修，讓加拿大也加入了這場國際能源和地緣政治爭議。

加拿大以制裁俄羅斯為由，拒將德國西門子公司送來檢修的北溪一號天然氣管道渦輪機送還俄羅斯。

6月中旬，俄羅斯天然氣公司「俄羅斯天然氣工業股份公司」以此為由，將北溪一號天然氣管道輸送量銳減至平時的40％，立即影響到了接受能源方德國等西歐國家的供應，引發了德國等歐洲多國的不滿。

經過外交協調，加拿大政府表示，已經把一台修復好的西門子渦輪機歸還給德國用於管道。

但這一舉動激怒了烏克蘭政府，基輔指責加拿大破壞了對莫斯科的制裁，並提出外交和民間抗議施壓。

但德國、美國之後都已表態支持加拿大。

俄國供氣中斷？

每年夏天，當天然氣需求低於冬季時，北溪一號管道維護是正常的，但令人擔憂的是，俄羅斯可能不會重新打開龍頭。

在2022年7月北溪一號年度維修之際，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）警告說，歐盟國家必須做好俄國就此中斷供應的凖備。

德國政府擔心俄國可能會減少或永久削減對西歐的天然氣供應。

北溪一號管道關閉也影響了義大利，能源集團Eni表示，義大利從俄羅斯天然氣工業股份公司獲得的天然氣將大幅減少。

Photo Credit: AFP / BBC News 北溪一號影響到中西歐多個國家，製造業大國德國首當其衝。

國際能源署負責人法提赫・比羅爾警告說，俄羅斯可能會完全切斷對歐洲的天然氣供應，歐洲現在需要做好凖備。