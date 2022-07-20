中國伸手攪亂一池春水，太平洋島國呼籲團結面對「中國野心」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 澳洲總理艾班尼斯承諾在太平洋地區採取更多行動應對氣候變化（圖為參加太平洋島國論壇的領導人與艾班尼斯拍攝自拍照片）。

太平洋島國論壇自稱是一個大家庭。

14個島嶼與澳洲、紐西蘭一起分布在遼闊的太平洋上，其自然環境、信仰、文化和傳統知識將他們聯繫在一起。

如今，他們也面臨著共同的挑戰：海平面上升、風暴更加頻繁，以及經濟因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而受損等非常現實的威脅。

但該地區集團近三年來在斐濟首都蘇瓦舉行的首次面對面會議，並沒有像許多人預期的那樣，是一次溫馨的團聚。

在峰會開始的前一天，世界上最與世隔絶的島嶼之一的吉里巴斯（Kiribati）出人意料地宣布，它不會參加峰會，並完全退出組織。

「中國因素」

該地區的戰略位置和對援助的需求，引發了一場在太平洋地區的影響力之爭，中國熱衷於在其中扮演重要作用。

6月，中國與該地區的10個國家提出了一項影響廣泛的貿易安全協定。但許多國家拒絶簽署，隨後該協定被擱置。

然而，太平洋島國論壇在蘇瓦舉行的同時，中國與太平洋島國舉行了單獨政治對話。

東加、紐埃、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、密克羅尼西亞、吉里巴斯等國官員親自出席了中方活動。中國駐斐濟大使館指，斐濟國防部長透過視訊參加了會議。

Today, the IDCPC hosted the 2nd China-PICs Political Leadership Dialogue, joined by Hon. @ISeruiratu and other delegates of PICs. HE Amb. Qian Bo also attended. Mutual respect, equality, win-win cooperation, openness and inclusiveness remains key features of China-PICs relations. pic.twitter.com/SbWN7Aeznr — Chinese Embassy in Fiji (@ChineseEmb_FJ) July 14, 2022

吉里巴斯2019年與台灣斷交後，與中國的關係更近了。（中國認為台灣是中國的一部分，並表示應該回歸中國大陸，而台灣則認為自己是一個獨立的國家。）

甚至在COVID-19疫情前，吉里巴斯就已經負債累累，急需資金。

Photo Credit: AFP / BBC News 索羅門總理梅納西．索加瓦雷（中）說，索羅門群島不會有中國軍事基地。

多年來，中國一直在斐濟有影響力。但在過去10年，中國在基礎設施和漁業方面投入了大量資金，並已成為所有太平洋島嶼的主要貿易伙伴。

過去純粹的經濟關係現在變得更加深入，進入了法律、農業、服務和安全等領域。

4月，索羅門群島與北京簽訂了安全協定。本周在蘇瓦的會議是索羅門總理梅納西．索加瓦雷（Manasseh Sogavare）自那之後，首次與太平洋島國論壇其他成員會面。

索加瓦雷在擁抱澳洲總理安東尼．艾班尼斯（Anthony Albanese）後表示：「我們是一家人，我們之間有很多問題，這讓我們的家庭更加牢固。」

一大擔憂是，中國可能在南太平洋建立中國軍事基地。索加瓦雷現在表示，他不會允許這樣的事情發生。

他在一次獨家採訪中告訴紐西蘭國家廣播電台：「我們建立外國軍事基地的那一刻，就立刻成為了（太平洋地區的）敵人。」

被問及索加瓦雷的評論，中國外交部發言人汪文斌表示，南太地區應是「開展合作的舞台，而不是惡性競爭的擂台」。

艾班尼斯稱與索加瓦雷的會晤「非常有建設性」，並對澳洲媒體表示，他相信中國建立軍事基地一事不會發生。

地緣政治角力

但中國不是在太平洋地區增加影響力的唯一國家。

中國政府的行動，重新激發了長期缺席該地區地緣政治的其他利益攸關方的興趣，比如美國。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在論壇上發表講話，宣布在吉里巴斯和索羅門群島新設兩個大使館。她還將目前用於打擊非法捕魚、加強海上安全以及應對氣候變化的援助金額提高了兩倍。此前幾十年，援助資金一直處於停滯狀態。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 美國副總統賀錦麗在斐濟論壇上發表了講話。

與此同時，澳洲表示，它已做出防務承諾，將創造就業機會並保護漁業。

氣候問題良機

但論壇成員國面臨的最大安全威脅仍然是氣候變化，論壇首次宣布該地區進入氣候緊急狀態。

這在很大程度上是一個象徵性的舉動，但各國領導人強調，這場危機「威脅到人民和生態系統的生計、安全和福祉」。它還將這一問題置於未來政策決策的前沿和中心。

「自2016年以來，我們經歷了14次颶風，2016年的颶風在36小時內摧毀了我們三分之一的GDP。這是一個巨大的影響，」斐濟經濟和氣候變化部長凱尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）說。

位於蘇瓦的南太平洋大學外交講師雷斯（Sarina Theys）告訴《BBC》，太平洋國家應該利用國際社會重新關注該地區安全安排，作為採取更多氣候行動的槓桿。

「我確實認為，太平洋島國有一個良機，它們可以利用目前的形勢，在氣候變化問題上採取行動，並讓其他重要的行動者來做這件事，因為它們是主要的污染國。」雷斯說，她的這番話指的是美國、澳洲和中國。

論壇主席、斐濟總理特別提到了澳洲，要求澳洲總理艾班尼斯承諾將全球升溫控制在1.5度以內，並結束其「對化石燃料的偏好」。

Australia's new climate pledge is a step-up that Fiji has long sought –– but out of the duty I owe every young person in the Pacific, I have urged @AlboMP to go further for our family's shared future by aligning Australia's commitment to the 1.5-degree target. pic.twitter.com/xXtPoc3Hnu — Frank Bainimarama (@FijiPM) July 13, 2022

地區統一和團結仍然是太平洋島國的優先事項，但他們也要決定哪些外部力量可以在他們地區的未來中享有利益，以及以什麼樣的條件享有利益。

BBC資深商業記者夏幗雲（Christine Hah）對此文亦有貢獻。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航