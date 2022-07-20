中國伸手攪亂一池春水，太平洋島國呼籲團結面對「中國野心」
我們想讓你知道的是
多年來，中國一直在斐濟有影響力。但在過去10年，中國在基礎設施和漁業方面投入了大量資金，並已成為所有太平洋島嶼的主要貿易伙伴。過去純粹的經濟關係現在變得更加深入，進入了法律、農業、服務和安全等領域。
太平洋島國論壇自稱是一個大家庭。
14個島嶼與澳洲、紐西蘭一起分布在遼闊的太平洋上，其自然環境、信仰、文化和傳統知識將他們聯繫在一起。
如今，他們也面臨著共同的挑戰：海平面上升、風暴更加頻繁，以及經濟因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而受損等非常現實的威脅。
但該地區集團近三年來在斐濟首都蘇瓦舉行的首次面對面會議，並沒有像許多人預期的那樣，是一次溫馨的團聚。
在峰會開始的前一天，世界上最與世隔絶的島嶼之一的吉里巴斯（Kiribati）出人意料地宣布，它不會參加峰會，並完全退出組織。
「中國因素」
該地區的戰略位置和對援助的需求，引發了一場在太平洋地區的影響力之爭，中國熱衷於在其中扮演重要作用。
6月，中國與該地區的10個國家提出了一項影響廣泛的貿易安全協定。但許多國家拒絶簽署，隨後該協定被擱置。
然而，太平洋島國論壇在蘇瓦舉行的同時，中國與太平洋島國舉行了單獨政治對話。
東加、紐埃、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、密克羅尼西亞、吉里巴斯等國官員親自出席了中方活動。中國駐斐濟大使館指，斐濟國防部長透過視訊參加了會議。
吉里巴斯2019年與台灣斷交後，與中國的關係更近了。（中國認為台灣是中國的一部分，並表示應該回歸中國大陸，而台灣則認為自己是一個獨立的國家。）
甚至在COVID-19疫情前，吉里巴斯就已經負債累累，急需資金。
多年來，中國一直在斐濟有影響力。但在過去10年，中國在基礎設施和漁業方面投入了大量資金，並已成為所有太平洋島嶼的主要貿易伙伴。
過去純粹的經濟關係現在變得更加深入，進入了法律、農業、服務和安全等領域。
4月，索羅門群島與北京簽訂了安全協定。本周在蘇瓦的會議是索羅門總理梅納西．索加瓦雷（Manasseh Sogavare）自那之後，首次與太平洋島國論壇其他成員會面。
索加瓦雷在擁抱澳洲總理安東尼．艾班尼斯（Anthony Albanese）後表示：「我們是一家人，我們之間有很多問題，這讓我們的家庭更加牢固。」
一大擔憂是，中國可能在南太平洋建立中國軍事基地。索加瓦雷現在表示，他不會允許這樣的事情發生。
他在一次獨家採訪中告訴紐西蘭國家廣播電台：「我們建立外國軍事基地的那一刻，就立刻成為了（太平洋地區的）敵人。」
被問及索加瓦雷的評論，中國外交部發言人汪文斌表示，南太地區應是「開展合作的舞台，而不是惡性競爭的擂台」。
艾班尼斯稱與索加瓦雷的會晤「非常有建設性」，並對澳洲媒體表示，他相信中國建立軍事基地一事不會發生。
地緣政治角力
但中國不是在太平洋地區增加影響力的唯一國家。
中國政府的行動，重新激發了長期缺席該地區地緣政治的其他利益攸關方的興趣，比如美國。
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在論壇上發表講話，宣布在吉里巴斯和索羅門群島新設兩個大使館。她還將目前用於打擊非法捕魚、加強海上安全以及應對氣候變化的援助金額提高了兩倍。此前幾十年，援助資金一直處於停滯狀態。
與此同時，澳洲表示，它已做出防務承諾，將創造就業機會並保護漁業。
氣候問題良機
但論壇成員國面臨的最大安全威脅仍然是氣候變化，論壇首次宣布該地區進入氣候緊急狀態。
這在很大程度上是一個象徵性的舉動，但各國領導人強調，這場危機「威脅到人民和生態系統的生計、安全和福祉」。它還將這一問題置於未來政策決策的前沿和中心。
「自2016年以來，我們經歷了14次颶風，2016年的颶風在36小時內摧毀了我們三分之一的GDP。這是一個巨大的影響，」斐濟經濟和氣候變化部長凱尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）說。
位於蘇瓦的南太平洋大學外交講師雷斯（Sarina Theys）告訴《BBC》，太平洋國家應該利用國際社會重新關注該地區安全安排，作為採取更多氣候行動的槓桿。
「我確實認為，太平洋島國有一個良機，它們可以利用目前的形勢，在氣候變化問題上採取行動，並讓其他重要的行動者來做這件事，因為它們是主要的污染國。」雷斯說，她的這番話指的是美國、澳洲和中國。
論壇主席、斐濟總理特別提到了澳洲，要求澳洲總理艾班尼斯承諾將全球升溫控制在1.5度以內，並結束其「對化石燃料的偏好」。
地區統一和團結仍然是太平洋島國的優先事項，但他們也要決定哪些外部力量可以在他們地區的未來中享有利益，以及以什麼樣的條件享有利益。
- BBC資深商業記者夏幗雲（Christine Hah）對此文亦有貢獻。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 布林肯訪太平洋島國再會日韓外長，加強第二島鏈經營、避免中國「戰略意外」
- 中索協定風波：澳洲對南太平洋島國的需求視而不見，發現被中國挖走時為時已晚
- 中國有意與10太平洋島國簽署區域協議，密克羅尼西亞警告：加劇地緣政治緊張，開啟「新冷戰」局面
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。