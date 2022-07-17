北馬其頓立法終止歧視保加利亞人，在漫長等待後終於展開加入歐盟談判

（中央社）北馬其頓共和國總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）今天（當地時間16日）宣布，當局已與存在長期爭端的保加利亞達成協議。這讓該國在漫長等待後，終於可以展開加入歐盟（EU）的談判。

北馬其頓與保加利亞達協議，展開加入歐盟談判

《法新社》報導，科瓦切夫斯基在國會投票後告訴記者：「終於，在17年後，我們開始與歐盟進行入盟談判。」

由於北馬其頓（Republic of North Macedonia）與保加利亞在語言和歷史問題上存在糾紛，歐盟成員國保加利亞自2020年開始阻止歐盟與北馬其頓和阿爾巴尼亞進行入盟談判。

不過，上月保加利亞代表同意撤消否決權，以換取歐盟保證北馬其頓將滿足其要求。

針對這項最新進展，歐盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在推特發文祝賀：「恭喜北馬其頓為迅速開啟入盟談判鋪平道路。這是一個歷史性機會，而你們抓住了這個機會。」

根據保加利亞國會上月通過的決議，北馬其頓必須在「與其他民族平等的基礎上」將保加利亞人納入憲法，並落實2017年與保加利亞簽署的友好睦鄰合作條約。該條約旨在終結歧視和仇恨言論。

目前，除了烏克蘭，北馬其頓、阿爾巴尼亞、塞爾維亞和蒙特內哥羅也都是歐盟正式候選國。

為了進入歐盟，北馬其頓去年展開首度人口普查

（中央社）迪米特里耶夫斯卡（Ilina Dimitrijevska）從去（2021）年9月初開始，每天都得走上好幾公里路，挨家挨戶請求民眾參與北馬其頓近20年來首度人口普查。

她的任務看似單純，但由於人口普查可能對北馬其頓少數族裔帶來潛在影響，這項工作依舊具備高度敏感性。

南斯拉夫解體後，馬其頓共和國於1991年獨立，並在2001年差點爆發內戰，2019年正式改國名為北馬其頓。對這個巴爾幹小國而言，遲遲未展開的人口普查不僅是一項數據統計。

北馬其頓人口中有至少20％為少數族裔，而他們的語言是否被列為官方語言，以及公職人員裡少數族裔的保障名額等，這些特殊權利都要看官方數據的呈現。

根據上次人口普查數據，北馬其頓約200萬人口當中，64％為馬其頓人，25％為阿爾巴尼亞人，突厥人、羅姆人、塞爾維亞人和其他少數族裔構成其餘人口組成。

在普查員敲門的伊林登自治市（Ilinden），大多數人口是馬其頓人。這裡靠近首都史高比耶（Skopje）。

迪米特里耶夫斯卡檢查居民身分後，開始訪查，接著前往下一家。

她告訴《法新社》：「這裡進展很順利，沒有人被（居民）拒絕。少數幾戶必須回去訪查，但現在已經全部完成了。」

這個希望加入歐盟的國家理應每10年進行一次人口普查。不過北馬其頓上次人口普查是在2002年，就在阿爾巴尼亞族武裝分子與馬其頓政府爆發衝突、最終迫使國際介入的隔年。

抱怨受到歧視，缺少機會與代表權的少數族裔阿爾巴尼亞人，在簽署和平協議後獲得保障。

原本人口普查排定在2011年實施，卻引發政治紛爭與互不信任，交相指責對方可能操縱普查結果。

自從上次人口普查後，專家推估，北馬其頓因為大量人口外移，人口據信已經縮減至約160萬至170萬人，令部分人士憂心，人口縮減可能造成權利限縮。

薩拉伊（Saraj）的人口普查委員會成員賈庫皮（Xhelal Jakupi）告訴法新社：「如果這次普查不成功，下次就再也沒機會讓居民打開大門了。」

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺