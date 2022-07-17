《華爾街日報》：中國企業銷俄軍需品增加，專家稱美國嚇阻北京助普亭是「玩真的」
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《華爾街日報》報導指出，根據中國海關數據，中國在2022年前5個月對俄羅斯販售的晶片、印刷電路板等軍需品零件大幅成長，使美國及其盟國孤立俄國進而打擊其軍事力量的計畫受到挫敗。
（中央社）自俄羅斯入侵烏克蘭後，中國出口至俄國的晶片、電子零組件及原料增加，部份可供軍用，使美國和西方盟國試圖孤立俄國經濟，進而打擊俄國軍事力量的計畫受挫。
中國銷往俄國斯軍需品零件大幅成長
《華爾街日報》指出根據中國海關數據，中國在2022年前5個月對俄國的晶片出貨量較去（2021）年增加超過1倍，來到5000萬美元（約新台幣14.9億元），印刷電路板等零組件出口呈雙位數百分比增長。
用於製作金屬鋁的氧化鋁，中國出口至俄國的量是去年同期的400倍；氧化鋁也可應用於武器生產和航太技術。
儘管出口值提高的部分原因可解釋為通貨膨脹，但數據顯示許多中國科技公司不顧來自美國的審查，持續與俄國做生意。
美國商務部上月在貿易黑名單上新增5家中國電子企業，據稱這些企業在俄國侵烏前及之後，都持續幫助俄國國防企業。
美國商務部在書面回覆表示，雖然他們不認為中國有意系統性規避美國對俄出口管制，但會密切監控中俄貿易，「且毫不猶豫地使用全面法律和監管工具，來對付向俄羅斯軍方提供支持的各方。」
中俄在晶片和其他可能應用於軍事設備的零組件交易，涉及小型私人企業以及龐大的國有企業。不完整的數據、複雜的子公司網絡及中介商，使相關商業活動難以追蹤。
華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）持續追蹤俄國國防產業與中國保利集團間的交易。
專家：美國嚇阻北京助俄羅斯是「玩真的」
保利集團是中國國務院國有資產監督管理委員會監管的大型國有中央企業，旗下子公司包括一家重要的武器生產商，以及包含小型武器、飛彈技術乃至近期研發的反無人機雷射技術的出口商。
C4ADS研究員賈西亞（Naomi Garcia）在15日發布的報告中表示，她發現從2014年到2022年1月間，保利集團子公司向俄國國防單位運送了281批先前未公開的軍民兩用貨物。
根據這份報告，最近一批貨物是於1月底運送，由保利科技公司運送給受制裁的俄國國防企業「金剛石－安泰集團」（Almaz-Antey Concern），貨品是天線零組件。C4ADS取得俄國海關數據發現，這些天線零組件特別應用於俄羅斯製S-400飛彈防禦系統的雷達裝置。
不過賈西亞表示自從俄國於2月底侵烏後，她還沒發現保利集團發送貨品給俄國國防企業。
除雷達零組件與半導體外，中國出口至俄國的商品也彌補了俄國從其他地方無法採購基本材料的缺口。
澳洲3月擴大對俄國制裁，以可用於製造武器為由禁止所有氧化鋁和鋁土礦出口至俄羅斯，而俄國有2成氧化鋁仰賴澳洲。但據中國海關紀錄，在澳洲禁止出口後，中國出口至俄國的氧化鋁急遽攀升，在5月達到15萬3000公噸，反觀去年同期僅227公噸。
有別屬於國企的保利集團，美國商務部最近也針對在香港和廣東一些的小型民營硬體分銷商。遭美方點名者包括設於深圳的Winninc Electronics Co.及香港設有據點的Sinno Electronics Co.公司。
《華爾街日報》指出，雖然關於他們與俄羅斯開展業務規模的消息相對較少，但這些公司都曾在官網聲稱服務領域觸及航太、防務領域，只不過相關文字近日被刪除。
國際戰略研究所（IISS）專精對俄制裁的專家夏吉納（Maria Shagina）認為，近期鎖定中國企業的舉動意在表明美國嚇阻北京助俄是「玩真的」，尤其考慮到小公司比大企業更能規避出口管制。
夏吉納說：「雖然美國與盟邦沒能嚇阻俄羅斯，但及早阻止中國有系統幫助俄國也很重要。」
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
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因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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