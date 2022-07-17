本土增2萬4196例、73死，再添5名兒童重症、其中2人仍在加護病房
我們想讓你知道的是
指揮中心公布今（17）日新增2萬4325例COVID-19確定病例；另確診個案中新增73例死亡。
中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增2萬4325例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬4196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡，其中71例具慢性病史、51例未接種3劑疫苗。
今日新增2萬4196例、73例死亡個案
指揮中心表示，今日新增之2萬4196例本土病例，為1萬1103例男性、1萬3088例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（4112例）、臺中市（3065例）、桃園市（2607例）、高雄市（2538例）、臺北市（2401例）、臺南市（1779例）、彰化縣（1193例）、屏東縣（771例）、苗栗縣（654例）、宜蘭縣（648例）、新竹縣（634例）、雲林縣（627例）、新竹市（604例）、南投縣（425例）、花蓮縣（415例）、嘉義縣（393例）、基隆市（385例）、臺東縣（295例）、金門縣（244例）、嘉義市（235例）、澎湖縣（142例）、連江縣（29例）。
指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日。
此外，指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增的5例兒童重症個案中，有2例仍在加護病房治療，其中1例重症個案為細支氣管炎，為9個月大男嬰，該案無慢性病史。
莊人祥說，該名男嬰7月11日出現呼吸喘、嘔吐、活力變差等症狀，7月12日赴急診PCR陽性，且嘴唇發紫，有喘鳴聲、胸凹等呼吸窘迫現象，目前仍在加護病房插管，使用呼吸器治療中。另外，3例兒童治療後生命徵象穩定，目前在一般病房休養。
指揮中心說明，今日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計426萬4788例確診，分別為1萬6319例境外移入、424萬8415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計8176例COVID-19死亡病例，其中8161例本土，個案居住縣市分布為新北市1859例、臺北市979例、臺中市791例、高雄市745例、桃園市624例、臺南市601例、彰化縣462例、屏東縣335例；
接著是雲林縣238例、南投縣228例、基隆市194例、苗栗縣168例、宜蘭縣及嘉義縣各165例、花蓮縣139例、嘉義市130例、新竹縣127例、臺東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
新聞來源
延伸閱讀
- 研究：BA.5免疫逃脫能力更強，曾染BA.1或BA.2可增保護力
- 歐盟新增Novavax疫苗副作用，接種後可能出現「嚴重過敏反應」
- 常見副作用？研究：近半女性施打COVID-19疫苗後月經週期異常、出血量增多
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺
Tags：
在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
本文章內容由「關鍵評論網日本站（The News Lens Japan）」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。