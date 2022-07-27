《公民不盲從》：反年改團體世大運陳抗，可以阻擋選手進場嗎？

文：法律白話文運動

公眾集會的權利

我們都有權利接觸我們的朋友，並且一起和平地保衛我們的權利。如果我們不願意，沒有人能命令我們加入任何團體。

人權規範中，大部分權利與自由的概念是很個人的，關照的大多是一個人的念頭、想法、意見表達、行動、謀生能力、財產、生計等，但人在江湖中，有許多事情是無法憑一己之力完成的。因此，《世界人權宣言》第20條規定：「人人享有和平集會及結社自由的權利。」這項權利承認了公民之間互相串聯與合作的重要性，尤其當對手是龐大的國家機器以及主流社會的時候。不過，這一條還有另外一項規定，「不得迫使任何人從屬於某一團體。」可見在加入任何組織、集會與社團時，每個人都該是明白利弊得失，而心甘情願。

遊行抗議沒錯，除非它造成危險或蓄意破壞法治【註1】

2017年8月19日，因「台灣反年金改革行動」相關團體在台北田徑場外陳抗，導致來自世界各國參加世界大學運動會的運動員無法順利進入開幕式。消息傳出，網路輿論沸騰，批評者認為這樣的陳抗行為讓台灣「很丟臉」。甚至，有不少人認為應全面禁止到國際運動會場抗議的行為。

然而依《憲法》第14條規定，「人民有集會及結社之自由。」人民本來就有上街遊行的權利，只是行使這項權利，通常會影響到他人，所以需要法律來做一些安排與限制，因此台灣還有一部《集會遊行法》。依照現行制度，集會遊行需要主管機關「許可」，而此許可的標準容易因政治立場而改變，在已民主化的台灣社會更是不被允許。

因此，經過兩次大法官釋憲後——司法院釋字445號及第718號解釋——大法官認為「許可制」是合憲的，只是要做一些區別。如果是針對遊行的「非內容」之處，例如地點、時間、方式等，主管機關可以要求更改，但若是針對遊行的「內容」，如陳抗的對象是年改、服貿，主管機關不能介入干預，以保障人民言論與思想自由。

然而，凡事總有例外。一旦集會遊行的內容具有「明顯且立即的危險」，主管機關可以不同意。這主要是參考美國最高法院大法官霍姆斯（Oliver Wendell Holmes, Jr.）在1919年的「申克訴合眾國案」（Schenck v. United States）提出之：「…在於所提出之言論出版內容，是否已達到足以引起明顯而立即之危險狀況，而產生議會有權阻止實質危害…」，比如暗殺、教唆暴力、種族歧視等。

基於人權保障，人人都可以抗爭。關於反年改團體的陳抗事件，年金改革涉及到軍公教本身的權益，為自身權益發聲沒有錯，內容本身亦無「明顯而立即的危險」，故反年改團體之陳抗是應受法律保障的，若僅造成他人暫時的不便，亦屬應容忍之範圍（並藉由媒體曝光，提高抗議效果）。在世界貿易組織議場外也經常發生抗議，大多關於反對自由貿易。2016年巴西里約奧運場外有關於「為興辦奧運迫遷貧民」的抗議。2008年北京奧運，各國傳遞聖火時也發生各種抗爭，大都是針對中國境內的人權迫害。

那麼可以針對抗爭的「手段」設限嗎？抗議者可以阻擋選手進場嗎？施放煙霧彈與攻擊警察呢？這些問題都直指一個核心議題：不能破壞法治的底線——刑法。在2014年國道收費員自救會案中，因為ETC（電子道路收費系統）導致許多國道收費員失業，所以他們透過占領高速公路的方式當作抗爭手段，被檢察官依刑法第185條「壅塞陸路…致生公共危險罪」，將他們起訴。但法官後來認為，這條使用必須要有具體的危險，抗爭的收費員們因為在高速公路四線道上，仍有讓出兩線，並未造成真正的危險，所以判決無罪。

819反年改抗爭後，網民群情激憤，似乎未達陳抗效果，時任台北市長柯文哲甚至在記者會上批評這些團體是「王八蛋」，助長了反對陣營的情緒氣焰。如此也很危險，若針對自己不贊同或不在乎的議題，就輕言判定誰能或不能擁有什麼權利，亦不符合民主原則。只要言論沒有立即危險，只要手段並未無故破壞法制，那麼每個人意見及其表達方式都應該有自由進入言論市場，接受其他人的評斷。

抗議意見時，非得讓全世界都能看出我是誰嗎？【註2】

近幾年對台灣人來說，最讓人感到挫敗且惶恐的人權問題，莫過於目睹香港人被鎮壓的狀況。2019年6月以降之「反對《逃犯條例》修訂草案運動」（又稱「反送中運動」）迄今，香港政府為了遏止人民走上街頭，除了施放催淚彈、胡椒噴霧、橡膠子彈等方法，少數可以堪稱以「法治」方式處理的當屬在同年10月4日根據《緊急情況規例條例》頒布的《禁止蒙面規例》，雖然已於11月8日遭香港高等法院確認違反《香港基本法》而暫停適用，但是「禁止蒙面 」這件事，真的毫無道理嗎？

蒙面，最大的目的就是隱匿身分辨識——它保護了匿名表達的自由，如對執法人員不當蒐證之抗拒；也可能是象徵性或功能性表現的一種形式，如為抗議使用生化武器而配戴骷髏面具，或避免催淚彈等防暴武器而配戴防毒面具。蒙面也可能有「去個性化」（de-individuation）的疑慮，人在無法被辨識的情況下，會因降低自身評價，而容易有衝動、暴力傾向。因此，在管制「蒙面」之前，最重要的確認蒙面的意圖，事前、一般、廣泛的禁止都可能因「涵蓋過廣」而有侵害人權之虞。

被宣告違法的《禁止蒙面規例》規定，警察在公眾場所可要求民眾除去蒙面，如果不願除去將構成犯罪，警察權力得到相當程度之擴張。若「禁止蒙面」的理由是「光明磊落，何必鬼祟」，那此應建立在公開透明的法制這個大前提之上。在香港警察濫捕、施暴等問題未解之前，示威者在和平集會中選擇蒙面掩蓋身分，應是可以被理解且接納的。