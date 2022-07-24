《給愛一個機會》：「丈夫升職，我居然嫉妒？！」比嫉妒更重要的事情，是背後的「在乎」
我們想讓你知道的是
任何一種感覺，都不應該被忽視。特別是在關係裡被引發的許多感受，往往都在提醒著我們：彼此的關係、抑或是自己的內心，有些地方需要被看見。倘若我們選擇忽視，短時間也許尚且相安，長時間累積下來，卻可能形成一觸即發的危機。
文：羅子琦
「丈夫升職，我居然嫉妒？！」
——個人價值的危機，也是夫妻的危機
一方表達感到割捨或犧牲，不一定是後悔或抱怨，
而是希望這些感受若能被理解，或許自己就有繼續努力的力量。
艾力與萱德結婚十年，女兒剛滿兩歲。
剛結婚時，兩人沒打算生孩子，想要各自在職場努力。頭幾年的生活儘管忙碌，偶爾各自出差海外，但總能想辦法擠出時間出國度假，假日也常一起出門走走。經濟算寬裕，也不需要擔心各自父母的生活。
他倆形容：「結婚後的頭五年，雖然工作壓力大，但勞碌會有收穫，也是我們最舒暢的一段日子。」
婚後第六年，夫妻倆開始討論要生小孩。萱德考慮到自己的生理年齡，決定卸下好不容易得來的主管職，離開工作崗位。提起那段過去，她說：「當時老闆和好多同事都覺得可惜，畢竟我那個職位得來不易，也是充滿晉升前景的位置，但我頭也不回地離開。」
後來呢？
兩人如願有了女兒，感到心滿意足。艾力在工作上更加有鬥志，覺得自己要為了孩子、家庭加倍努力，更忙於工作，出差也更頻繁。但也因此，下班回到家，整個人呈現電力耗盡的狀態，常常只想一個人安靜一會兒。
然而漸漸地，萱德感到沮喪。白天獨自照顧孩子、料理家務，身為新手媽媽的她努力想把每件事都做好，卻覺得沒有一件事情是完美、如意的，常自覺處於崩潰邊緣。
萱德說：「有時想和老公聊聊天，卻覺得不被理解。在他眼中，家裡和孩子的事，彷彿都不足以與職場上的風雨相提並論。」
兩人之間愈來愈無話可說，甚至變得容易爭吵。離婚的念頭不時在萱德的腦海浮現。某次爭執中，她不小心脫口說出「乾脆離婚算了」，自己也嚇一跳。
艾力驚覺事態不妙，去找公司的員工EAP專員諮詢【註】 。在專員的建議下，決定與太太一起接受夫妻諮商。
那些年的「美好關係」
我在白板上畫了一條時間軸線，邀請兩人一起想想：結婚的這十年中，他們會如何描述彼此的關係？一直都是如此嗎？還是有不同時期、不同狀態？再試著想想，這些變化都是怎麼產生的。
萱德說：「我覺得前五年還好，各自忙工作，和婚前談戀愛沒有太大差別。雖然有房貸要還，但也沒太大的經濟壓力，我們都滿做自己的。」
艾力附和：「對，我們一直滿合的。她跟我講工作的煩惱，我會給一些意見；我們公司的狀況，她也都知道。彼此算旗鼓相當，溝通還滿順暢的。」
我說：「所以你們都同意婚後那前五年，對彼此來說是滿好的一段時光。你們會怎麼形容這段時期的關係？取個名字吧。」
萱德說：「『美好關係』。」艾力表示同意。
將夢想塵封於心底深處
接下來，兩人開始形容後面的時光。
「後來我們準備生小孩，應該是更有目標吧。」艾力說。
萱德接話：「是『看起來』更有目標，我覺得其實是割捨。」
我問：「怎麼說？」
「就是為了目標而割捨。沒有不願意，但就是一種選擇——我選擇把夢想封存，塵封於心底。」她解釋。
一方表達感到割捨或犧牲，不一定是後悔或抱怨，而是希望這些感受若能被理解，或許自己就有繼續努力的力量。
談到這裡，不難發現夫妻的看法開始有些不同。看似是有共識的決定，對兩人來說，卻意味著不同的改變與意義。
我們往往只關注自己「想」看見的
我繼續問：「當我們一起整理關係的歷程時，你們有沒有發現什麼？」
艾力說：「我以為我們是有共識的，沒想到是割捨，還滿意外的。」
萱德回應：「我說了，那是一種選擇。為了這個選擇，我割捨當時的工作。」
我問：「艾力，你似乎對這部分有些驚訝。你覺得萱德的感受是什麼？」
「我一直以為我們都是很有計畫和目標的人，當時兩人討論要走的方向是關係的再進一步。可能是我沒想到對萱德來說，也是一種失去的感覺吧。」他表示。
「我沒有不願意，只是……」萱德欲言又止。
的確，關係的再進一步與選擇後的失去，可能同時存在。就像存在主義的代表羅洛．梅（Rollo May）曾說：「美國東岸有自由女神，西岸也應該有責任女神與其呼應！」它們是同時存在的，只不過我們總是只關注自己想看見的。
我鼓勵萱德繼續說下去。
「我們都是有目標的人沒錯，應該也都是理性、講效率的，才會走在一起。可是我覺得這幾年我真的超級沒有成就感。孩子很可愛，但不是很好帶，個性上很堅持，會哭很久，光要抓出他的作息步調就讓我筋疲力盡。當我想跟你說這些，你給我的感覺卻是老闆對下屬，好像怪我『怎麼這麼沒效率』。」
艾力回應：「我有嗎？我也是盡量想解決啊。我覺得有時候是你要求太高了，小孩嘛，本來就不受控。」
她說：「你真的不懂！你每次這樣說，好像是想安慰我或解決問題，可是你沒有長時間帶小孩，這和在公司上班真的不一樣。工作上再難控制的事情，總還會有人幫你，有個停損點，不然至少主管得做點什麼。但你沒有啊，孩子也不會因此節制啊！」
說到這裡，萱德的情緒開始有些激動，但可以明顯感覺到她仍努力地穩住自己。
「我竟然嫉妒你，我不喜歡這樣的我！」
我問艾力：「你前面提到你們兩人都理性、有目標。從萱德剛剛的回應中，你聽到了什麼？」
他乾笑。「呵呵，我不知道耶。我覺得心情需要平撫一下。」
「你們都同意彼此是很相像的人。我們試著想：如果你是萱德，離開職場，選擇為了彼此的共識回歸家庭，嘗試自己帶好孩子、處理家務，你覺得自己會是怎樣的心境？」
他想了一下，回答：「可能會滿無聊的吧。沒有實質的光榮，比如加薪、升職之類的。她跟我講白天在家裡的事情，我也覺得那些都是小事……和以前相比，可能真的差很多。」
許多時候，「感覺割捨」與「我願意」是不衝突的兩件事。透過看見彼此的苦，有些事就可以被堅持下去，甚至能夠有久旱逢雨的感受。
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