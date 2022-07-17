日本因應入冬能源需求將重啟9座核電機組，卻沒有1座在有缺電危機的東日本
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日本上月發布電力供應短缺警告，日本政府已要求各電力公司為今（2022）年冬天的供電做好準備，盡可能讓運轉核電機組最多達到9座。然而此9座核電機組都位於西日本。
日本為因應今（2022）年嚴冬的電力供應，已要求各電力公司做好準備，盡可能讓運轉核電機組最多達到9座。不過，這9座核電機組都位於西日本，沒有1座位於被認為有缺電危機的東日本。
日本政府：今年冬天最多將有9座核電機組同時運轉
《日本經濟新聞》報導，日本政府已表明今年冬天最多將有9座核電機組同時運轉，產生的約900萬瓩發電量將占嚴冬供電量約5％。9座機組中有5座機組合計發電量約500萬瓩，原本就決定今年冬天前要啟動運轉。
不過，這些預定將運轉的機組全數都位於西日本地區，不包括外界認為電力短缺的東日本地區核電機組，對化解供電不足憂慮仍存在課題。
日本全境共有33座核電機組，已有25座向中央政府提出重啟運轉申請，其中10座通過日本政府原子力規制委員會（原子能管制委員會）安全審查，也獲得所在地的地方政府同意，處於實際上可重啟運轉的狀態。
但10座機組中有機組因歲修等暫時停機，所以目前運轉中的機組只有5座；再加上其中1座預定9月停機，屆時將剩4座機組。
而準備重啟運轉的5座機組，全數已獲得當地政府等同意，4座屬關西電力公司的核電廠，過去因定期檢查停機，預定10月下旬前依序完成重啟運轉，可提供約375萬瓩發電量。
九州電力公司的玄海核電廠3號機，在完成定檢及防止恐攻工程後，預計2023年1月重啟運轉。以屆時運轉中的4座機組加上上述5座重啟運轉機組，日本政府要求各電力公司在今年冬天做好讓9座機組運轉的相關體制。
日本缺電危機，東日本8座核電機組重啟成關鍵
但即使如此，仍難完全解決缺電問題，因為將重啟運轉的5座機組發電量，大部分早已被各電力公司納入2022年度供電計畫中，幾乎沒有多增加供電力。
若要穩定供電，代表電力供給能力的備轉容量率最少要有3％，但目前預估2023年1月嚴冬時期，不管是東京還是關西地方，備轉容量率都將低於3％。
日本如果想讓全國備轉容量率維持在3％，就必須再增加約200萬瓩的發電量。儘管日本政府已籲請各電力公司重啟老舊火力發電廠運轉，但畢竟設備老舊，容易發生設備故障，若想穩定供電，重啟核電機組運轉不可或缺。
日本若想解決中長期的缺電問題，位於東日本地方的8座核電機組能否重啟運轉將成焦點。
東京電力公司的柏崎刈羽核電廠6號機及7號機（合計發電量約271萬瓩）、日本原子力發電公司的東海第2核電廠（發電量約110萬瓩）、東北電力公司的女川核電廠2號機（發電量約83萬瓩）共4座機組，已獲原子力規制委員會的安全審查通過。
不過，柏崎刈羽及東海第2等核電廠，目前不知道何時能獲得地方同意，現狀看來很難重啟運轉。
而女川核電廠2號機的安全對策工程預料2023年11月將完工，因為已獲地方同意，最快預料可在2024年2月重啟運轉，讓東日本地方的供電能力有可能分階段獲得提升。
新聞來源
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
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