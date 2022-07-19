【音樂】《茶金》OST：魏如萱、王若琳等人唱出悲歡離合的過去，在未來給予撫慰與溫暖
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用音樂品味那些悲歡離合的人生，宣洩自己心底深藏，或許愛過，曾經熾熱也曾經受傷，或許懷念又依戀，唱出屬於你的故事，也讓《茶金》四大OST，在歲月洗鍊之下，成為屬於你的人生之歌，在未來繼續給予撫慰與溫暖芬芳。
文：李維真（廣播金鐘獎主持人）
公共電視與客家委員會合製的時代生活劇《茶金》，訴說1950年代新竹北埔，一段以參考原型人物鋪陳而幽然的故事。以茶為核心的產業裡，許多人致力於茶廠的生命延續，而讓台灣茶走向國際的同時，他們的人生卻也因為局勢的風起雲湧，被捲入無法預測的跌宕變化裡，懷抱所愛又必須割捨所愛的痛楚，也讓觀眾為劇中人的故事，留下深刻觸動。
而音樂，總是能在觀影經驗裡，加添心弦觸動的氛圍，為此製作單位集結華語歌壇演繹與創作高手，打造四首風格各異的OST，讓整體《茶金》的戲劇體驗，帶來更昇華的感受與記憶點。
主題曲〈查有此人〉：刻畫曾以為翻篇，回首才知了烙印在心的情感
有些深刻的感情，經過時間的歷練，留在心底的，也許並不波濤洶湧，卻會在不經意之間湧上心頭。曾以為那些印記已經淡去，卻在翻騰的惆悵裡，才明白自己內心，依舊查有此人。
《茶金》的主題曲〈查有此人〉，從詞曲創作，編曲到演唱的意境，與劇情裡流洩過時代情感融為一體。深刻表達，若人生曾收獲真摯情感，必然會留下的遺憾與慰藉。
整體編曲，以弦樂貫穿。開場流洩出的提琴聲，如同說書人的定場詩，並不大聲喧嘩，但娓娓道來這裡有個被留下的故事，值得人們認識，你也許最初只是在門外張望，但勾人心弦的琴聲，卻帶來讓人駐足欣賞的魔幻時刻。
與之會合的，是魏如萱聽似淡然，卻從靈魂裡湧現的氣音聲線。歌詞的每字每句，清晰從舌尖吐露，傾訴著明知是休止符，在心裡卻以漸強（Crescendo）定義，未完待續的濃烈情意。
「錯過是可惜，還是另種形式的堅定，抱歉沒陪伴你，不陪伴我會比較靠近。」
進入到第一段副歌，鋼琴聲自然的交織進音樂裡。與提琴一同烘托出魏如萱獨唱的嗓音裡，因懷念而悵然的情緒。層次分明的人聲與弦樂，堆疊出撩動回憶的瞬間，如同那些我們在如常裡從未回頭張望，對某人的羈絆與牽掛。
「雖然芬芳的，總是坎坷，雖然寂寞也，並無不可。」
從後段開始，爵士風味串入電吉他與鼓點的節奏，喚起心緒轉折。如同思念某人時的心跳節拍，只有自己聽得見，卻是擊中心底的力道。若說鋼琴聲是初相戀的甜美純粹，電吉他就有著歷練後的滄桑感。提醒聽者，這是個屬於《茶金》，也或者與自己共鳴的時代故事。
葛大為洗鍊的歌詞，無疑是查有此人的作品靈魂。
「真能減少些後悔，比愛更輕的還是愛。真能貪一些虧欠，比愛更重的還是愛。」
在這首入圍本屆（2022）金曲獎最佳作詞人獎的作品裡，歌詞不以華麗的詞藻堆砌，卻更見深厚功力。以貼近生活的口吻，訴說事過境遷之後，不管悲歡離合或酸甜苦辣，都會醞釀出的人生滋味。不管什麼形式的愛，都是愛。也都將如同茶香的煙氣，繚繞在人生裡。當再次淺嚐，才知是生命熟成的必經之路。
許多抒情歌寫了感情初逝去的崩潰，但〈查有此人〉，是獻給那些經過很久很久之後，仍想將那些曾經的濃烈，化為馨香的人們。
不管把自己當主角或觀眾，在這個由陳建騏與葛大為合作的出色作品裡，雖然只用了5分鐘，我們卻像是走進了某人心裡，窺探那個從相遇開始，直到白頭仍然依戀的完整故事。
搭配《茶金》時空背景，〈查有此人〉也特別推出由饒瑞軍改寫，以海陸腔打造的完整客語版本。在海陸客語更豐富的聲調表現裡，也揉合出不同的旋律韻味。在茶金第12集的最終章，以這首完整海陸腔客語的查有此人劃下句點。再次呼應劇中人物的出身，以及化育其堅忍性格的文化沃土，最直接的意象連結。
於是〈查有此人〉兩種版本，相同內涵卻帶來不同滋味。華客語版本，由內而外面向大眾，帶來親民且一目了然的理解。海陸腔客語版，則是由外而內，邀請大眾進入到客家特色的核心。從語言，風格到時代精髓，能更深入這部客家時代生活大劇，貫穿整體的文化底蘊。
插曲〈詩的第一行〉：純粹音符打造的悸動，展現客家文學的質感與美學
在大鳴大放的現代，愛成為容易訴說的字眼。但回到近百年前台灣歌謠崛起的年代，那也許不碰觸到愛這個字眼的作品裡，卻更能感受到情意綿延的厚度與美感。由金曲歌王羅文裕創作的插曲〈詩的第一行〉，就帶人回到了那樣詩意的境界。
詩歌從來都是相輔相成的存在，早年的台灣歌謠，創作者都有著深厚文學背景。一首歌，就是一首文學經典。用四季，用花朵，用門扉，去隱喻蘊藏在心裡的情感。因此以〈詩的第一行〉破題，無疑也致敬了那個時代的美學和文學性。
若談及何謂經典歌謠的美感，想像空間無疑是核心所在。不以直觀或直白的方式鋪陳，而是在淺淡的表現裡，在含蓄而充滿寓意的歌詞和音樂裡，將那些留白的部分，留給聽者有揮灑情感的空間，也因此即使樂聲暫停，也能餘韻滿滿。
〈詩的第一行〉，就是這樣一首乾淨的作品。將過多的裝飾去除，留下最純粹的韻味。一入口，先嚐到的是清爽的芳香，但結合自己的生命歷程再次細品，卻是回甘的覆香。
「我和你兩人，若近又若遠。」
在鋼琴入曲的開場，單音鋪墊的旋律恬靜又舒緩，像是薏心與KK的第一次相遇，那個世俗裡不受塵染的女孩，與看似油條卻誠懇的男子，在暫停俗事干擾的片刻，於寧靜午後灑落陽光的育幼院屋頂，第一次相望，也就註定一生不忘的觸動。於是，也許沒有地轉天旋，但寫下這段大時代裡默默發芽的戀曲～〈詩的第一行〉。
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【一圖看懂】「農膜回收三原則」正確回收、減少污染，友善環境愛地球
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將農膜以正確方式妥善回收，有助於減少環境污染，更可以增加資源再利用的機會，達到友善環境、永續資源的目標。
在農業生產的過程中，農民會運用許多不同的資材來讓農活更順利進行，其中最常見的資材之一就是「農膜」。
農膜是什麼呢？農膜是用於覆蓋農地或溫(網)室披覆的塑膠布，其中，覆蓋農地的塑膠布常見用於栽培草莓、小番茄、瓜果等農作物。使用農膜的好處包含抑制雜草生長、防止雨水沖刷土壤，也能降低肥料與農藥的使用，雙色農膜的淺色面還有反射陽光、幫助日照均勻的效果，因此是許多農民不可或缺的資材。
然而農田覆蓋用的農膜屬於消耗品，必須年年更換，根據農糧署統計，每年農業生產過後所衍生的農膜超過一萬公噸，數量相當可觀。這些用過的農膜大多夾雜泥土或植物殘株，難以回收再利用，因此有部分農民會將其作為垃圾丟棄，甚至是違法棄置掩埋、私下焚燒，造成環境負擔與空氣污染。
農膜問題OUT！農委會與環保署攜手打造完整農膜回收流程
為解決農膜對環境的影響，農糧署與環保署共同合作，一起解決農膜去化問題，由農糧署提供宣導與講習、輔導農民使用正確回收方式收集農膜，環保署負責協調地方環保單位集中清運，交由再利用業者進行回收處理，以跨部會合作方式建立完整農膜回收流程，有效解決廢棄農膜問題。
使用過的農膜可透過人工、機械方式進行回收，收集過程務必遵循「農膜回收三原則」，才能讓回收農膜的再利用性變得更好。農膜回收三原則分別為：
- 在天氣好且土壤乾燥時進行回收
- 將農膜上的殘株、石子與沙土抖落，減少異物夾雜
- 將回收好的農膜折疊整齊並依照材質分類
農民可以採取人工方式回收農膜，不論是單人、雙人回收，農糧署都建議依照回收三原則的執行方式讓回收效率最佳化；若以機械方式回收農膜，則能同時初步清潔與摺疊農膜，省時省力又增加回收可利用性，目前農糧署有補助購置農膜回收機（附掛式塑膠布回收機），個別農民補助1/3、農民團體補助1/2，幫助農民做好回收工作。
要解決農膜衍生的環境問題，需要農民與政府一同攜手努力達成，除了回收時遵循農膜回收三原則整理農膜外，也建議優先採購可回收利用材質，或者採用替代材料取代傳統塑膠農膜，例如改用稻殼、稻稈、生物性可分解農膜等，以多管齊下的方式，改善農膜污染問題，讓環境變得更好！
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