【音樂】《茶金》OST：魏如萱、王若琳等人唱出悲歡離合的過去，在未來給予撫慰與溫暖

文：李維真（廣播金鐘獎主持人）

公共電視與客家委員會合製的時代生活劇《茶金》，訴說1950年代新竹北埔，一段以參考原型人物鋪陳而幽然的故事。以茶為核心的產業裡，許多人致力於茶廠的生命延續，而讓台灣茶走向國際的同時，他們的人生卻也因為局勢的風起雲湧，被捲入無法預測的跌宕變化裡，懷抱所愛又必須割捨所愛的痛楚，也讓觀眾為劇中人的故事，留下深刻觸動。

而音樂，總是能在觀影經驗裡，加添心弦觸動的氛圍，為此製作單位集結華語歌壇演繹與創作高手，打造四首風格各異的OST，讓整體《茶金》的戲劇體驗，帶來更昇華的感受與記憶點。

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主題曲〈查有此人〉：刻畫曾以為翻篇，回首才知了烙印在心的情感

有些深刻的感情，經過時間的歷練，留在心底的，也許並不波濤洶湧，卻會在不經意之間湧上心頭。曾以為那些印記已經淡去，卻在翻騰的惆悵裡，才明白自己內心，依舊查有此人。

《茶金》的主題曲〈查有此人〉，從詞曲創作，編曲到演唱的意境，與劇情裡流洩過時代情感融為一體。深刻表達，若人生曾收獲真摯情感，必然會留下的遺憾與慰藉。

整體編曲，以弦樂貫穿。開場流洩出的提琴聲，如同說書人的定場詩，並不大聲喧嘩，但娓娓道來這裡有個被留下的故事，值得人們認識，你也許最初只是在門外張望，但勾人心弦的琴聲，卻帶來讓人駐足欣賞的魔幻時刻。

與之會合的，是魏如萱聽似淡然，卻從靈魂裡湧現的氣音聲線。歌詞的每字每句，清晰從舌尖吐露，傾訴著明知是休止符，在心裡卻以漸強（Crescendo）定義，未完待續的濃烈情意。

「錯過是可惜，還是另種形式的堅定，抱歉沒陪伴你，不陪伴我會比較靠近。」

進入到第一段副歌，鋼琴聲自然的交織進音樂裡。與提琴一同烘托出魏如萱獨唱的嗓音裡，因懷念而悵然的情緒。層次分明的人聲與弦樂，堆疊出撩動回憶的瞬間，如同那些我們在如常裡從未回頭張望，對某人的羈絆與牽掛。

「雖然芬芳的，總是坎坷，雖然寂寞也，並無不可。」

從後段開始，爵士風味串入電吉他與鼓點的節奏，喚起心緒轉折。如同思念某人時的心跳節拍，只有自己聽得見，卻是擊中心底的力道。若說鋼琴聲是初相戀的甜美純粹，電吉他就有著歷練後的滄桑感。提醒聽者，這是個屬於《茶金》，也或者與自己共鳴的時代故事。

葛大為洗鍊的歌詞，無疑是查有此人的作品靈魂。

「真能減少些後悔，比愛更輕的還是愛。真能貪一些虧欠，比愛更重的還是愛。」

在這首入圍本屆（2022）金曲獎最佳作詞人獎的作品裡，歌詞不以華麗的詞藻堆砌，卻更見深厚功力。以貼近生活的口吻，訴說事過境遷之後，不管悲歡離合或酸甜苦辣，都會醞釀出的人生滋味。不管什麼形式的愛，都是愛。也都將如同茶香的煙氣，繚繞在人生裡。當再次淺嚐，才知是生命熟成的必經之路。

許多抒情歌寫了感情初逝去的崩潰，但〈查有此人〉，是獻給那些經過很久很久之後，仍想將那些曾經的濃烈，化為馨香的人們。

不管把自己當主角或觀眾，在這個由陳建騏與葛大為合作的出色作品裡，雖然只用了5分鐘，我們卻像是走進了某人心裡，窺探那個從相遇開始，直到白頭仍然依戀的完整故事。

搭配《茶金》時空背景，〈查有此人〉也特別推出由饒瑞軍改寫，以海陸腔打造的完整客語版本。在海陸客語更豐富的聲調表現裡，也揉合出不同的旋律韻味。在茶金第12集的最終章，以這首完整海陸腔客語的查有此人劃下句點。再次呼應劇中人物的出身，以及化育其堅忍性格的文化沃土，最直接的意象連結。

於是〈查有此人〉兩種版本，相同內涵卻帶來不同滋味。華客語版本，由內而外面向大眾，帶來親民且一目了然的理解。海陸腔客語版，則是由外而內，邀請大眾進入到客家特色的核心。從語言，風格到時代精髓，能更深入這部客家時代生活大劇，貫穿整體的文化底蘊。

插曲〈詩的第一行〉：純粹音符打造的悸動，展現客家文學的質感與美學

在大鳴大放的現代，愛成為容易訴說的字眼。但回到近百年前台灣歌謠崛起的年代，那也許不碰觸到愛這個字眼的作品裡，卻更能感受到情意綿延的厚度與美感。由金曲歌王羅文裕創作的插曲〈詩的第一行〉，就帶人回到了那樣詩意的境界。

詩歌從來都是相輔相成的存在，早年的台灣歌謠，創作者都有著深厚文學背景。一首歌，就是一首文學經典。用四季，用花朵，用門扉，去隱喻蘊藏在心裡的情感。因此以〈詩的第一行〉破題，無疑也致敬了那個時代的美學和文學性。

若談及何謂經典歌謠的美感，想像空間無疑是核心所在。不以直觀或直白的方式鋪陳，而是在淺淡的表現裡，在含蓄而充滿寓意的歌詞和音樂裡，將那些留白的部分，留給聽者有揮灑情感的空間，也因此即使樂聲暫停，也能餘韻滿滿。

〈詩的第一行〉，就是這樣一首乾淨的作品。將過多的裝飾去除，留下最純粹的韻味。一入口，先嚐到的是清爽的芳香，但結合自己的生命歷程再次細品，卻是回甘的覆香。

「我和你兩人，若近又若遠。」

在鋼琴入曲的開場，單音鋪墊的旋律恬靜又舒緩，像是薏心與KK的第一次相遇，那個世俗裡不受塵染的女孩，與看似油條卻誠懇的男子，在暫停俗事干擾的片刻，於寧靜午後灑落陽光的育幼院屋頂，第一次相望，也就註定一生不忘的觸動。於是，也許沒有地轉天旋，但寫下這段大時代裡默默發芽的戀曲～〈詩的第一行〉。