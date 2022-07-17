民進黨全代會登場，蔡英文：記取2018年地方選舉教訓，各候選人能扛起「會做事」招牌

（中央社）民進黨主席蔡英文今（17）日在全代會致詞強調，後疫情時代的世界是個充滿機會與挑戰並存的世界，對自己保持信心；台灣人也有足夠的勇氣與智慧化危機為轉機。蔡英文說，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

蔡英文：評估國際旅客來台時程表

民進黨全代會下午在台北國際會議中心登場，副總統賴清德因赴日參加日本前首相安倍晉三家祭返國後仍在自主健康管理中，未出席全代會；加入民進黨後的前副總統陳建仁第一次出席全代會，就坐在總統旁邊。

Photo Credit: 中央社 民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，身兼民進黨主席的總統蔡英文（中）向黨員揮手致意。中央社記者徐肇昌攝111年7月17日

蔡英文致詞表示，「團結台灣，顧好未來」是民進黨全代會的主題也是民進黨的使命，民進黨除了「要會做事、也要做對事」，現場響起掌聲，蔡英文回說「好啦拍手」，並強調，拍了手就要記住這句話「要會做事，也要做對事」。

「我們沒有忘記改革的責任，也沒有輕忽現實的挑戰，我們有能力在變動的世界局勢中，穩健地帶領台灣走向世界的舞台。」蔡英文說，後疫情時代的世界是個充滿機會與挑戰並存的世界，尤其烏俄戰爭還在持續，國際性的通貨膨脹正在發生，可以對自己保持信心。

她說，台灣經濟的基本面良好，許多產業在全球供應鏈重組的過程中，也把握住的關鍵戰略地位，更重要的是，台灣社會充滿韌性，台灣人也有足夠的勇氣與智慧，能夠化危機為轉機。

蔡英文表示，執政團隊會善用這些優勢，以最穩健的步伐，來維持經濟成長、物價平穩，並且特別留心基層勞工、年輕朋友的需求。在過去一週，新一波的國旅補助方案，已經上路，「動滋券」的加碼方案也宣布了。隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。

她並說，這些措施，要請所有的黨員同志，幫忙多宣傳、多說明，讓社會上的百工百業，把握住後疫情的商機，一起邁向正常生活。在下一個階段，更要讓中央和地方，緊密合作，促進台灣的整體發展。

蔡英文：記取2018年地方選舉教訓

她表示，過去4年、8年，民進黨的縣市首長，都展現出亮眼的執政成績。公共服務品質提升，建設一一展開，城市脫胎換骨，在地民眾也找回了光榮感。這些都是中央地方共同努力的成果。

Photo Credit: 中央社 民進黨全代會上行政院長蘇貞昌也細數執政黨政績，他還說4年前民進黨支持度低迷而慘敗，當時蔡總統支持度28.5%，現在蔡總統與民進黨支持度分別成長到47.3%、32.6%，受到全國人民肯定。中央社記者徐肇昌攝111年7月17日

她說，未來4年，因應後疫情時代的挑戰，公共建設要加速，產業升級要確實，更要透過城市外交，讓台灣在國際上持續發光發亮。這一切，也需要中央地方同心。

蔡英文表示，台灣就像一支棒球隊，中央政府和地方政府，各有各的守備位置。只有團結一致，互相補位，才能發揮團隊戰力，打出最好的成績。

所以，11月26日的選舉，民進黨推出最強、最有經驗，也最符合地方發展需求的縣市長參選人。她並一一介紹民進黨所提的縣市長參選人。

她表示，民進黨推出的縣市長候選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。

民進黨有信心，「中央執政好成績，地方推薦好人才」，民進黨推薦的都是最好的治理人才。

蔡英文表示，2018年的地方選舉，對民進黨而言，是一次深刻的教訓。人民給民進黨教訓，是因為希望民進黨更好；人民給機會，是因為希望民進黨堅守理念、落實承諾。

Photo Credit: 中央社 民進黨第20屆第1次全國黨員代表大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前左6）與行政院長蘇貞昌（前右6）率縣市長參選人振臂呼口號。中央社記者徐肇昌攝111年7月17日

她表示，這一次，民進黨做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持。唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，執行力才有展現的機會。因此，在選舉當中，要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛理念，爭取人民的認同。這就是民主。把理念講出來、把執行力秀出來，把「綠色執政，品質保證」的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺