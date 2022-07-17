民進黨全代會登場，蔡英文：記取2018年地方選舉教訓，各候選人能扛起「會做事」招牌
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民進黨全代會今（17）日下午在台北國際會議中心登場。總統蔡英文表示台灣經濟的基本面良好，產業在全球供應鏈重組的過程中，也把握住的關鍵戰略地位，近日執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，讓國際觀光客到台旅遊。
（中央社）民進黨主席蔡英文今（17）日在全代會致詞強調，後疫情時代的世界是個充滿機會與挑戰並存的世界，對自己保持信心；台灣人也有足夠的勇氣與智慧化危機為轉機。蔡英文說，隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。
蔡英文：評估國際旅客來台時程表
民進黨全代會下午在台北國際會議中心登場，副總統賴清德因赴日參加日本前首相安倍晉三家祭返國後仍在自主健康管理中，未出席全代會；加入民進黨後的前副總統陳建仁第一次出席全代會，就坐在總統旁邊。
蔡英文致詞表示，「團結台灣，顧好未來」是民進黨全代會的主題也是民進黨的使命，民進黨除了「要會做事、也要做對事」，現場響起掌聲，蔡英文回說「好啦拍手」，並強調，拍了手就要記住這句話「要會做事，也要做對事」。
「我們沒有忘記改革的責任，也沒有輕忽現實的挑戰，我們有能力在變動的世界局勢中，穩健地帶領台灣走向世界的舞台。」蔡英文說，後疫情時代的世界是個充滿機會與挑戰並存的世界，尤其烏俄戰爭還在持續，國際性的通貨膨脹正在發生，可以對自己保持信心。
她說，台灣經濟的基本面良好，許多產業在全球供應鏈重組的過程中，也把握住的關鍵戰略地位，更重要的是，台灣社會充滿韌性，台灣人也有足夠的勇氣與智慧，能夠化危機為轉機。
蔡英文表示，執政團隊會善用這些優勢，以最穩健的步伐，來維持經濟成長、物價平穩，並且特別留心基層勞工、年輕朋友的需求。在過去一週，新一波的國旅補助方案，已經上路，「動滋券」的加碼方案也宣布了。隨著生活回到常軌，執政團隊會抓緊振興經濟的機會，仔細評估開放的時程表，重新爭取國際旅客來台灣。
她並說，這些措施，要請所有的黨員同志，幫忙多宣傳、多說明，讓社會上的百工百業，把握住後疫情的商機，一起邁向正常生活。在下一個階段，更要讓中央和地方，緊密合作，促進台灣的整體發展。
蔡英文：記取2018年地方選舉教訓
她表示，過去4年、8年，民進黨的縣市首長，都展現出亮眼的執政成績。公共服務品質提升，建設一一展開，城市脫胎換骨，在地民眾也找回了光榮感。這些都是中央地方共同努力的成果。
她說，未來4年，因應後疫情時代的挑戰，公共建設要加速，產業升級要確實，更要透過城市外交，讓台灣在國際上持續發光發亮。這一切，也需要中央地方同心。
蔡英文表示，台灣就像一支棒球隊，中央政府和地方政府，各有各的守備位置。只有團結一致，互相補位，才能發揮團隊戰力，打出最好的成績。
所以，11月26日的選舉，民進黨推出最強、最有經驗，也最符合地方發展需求的縣市長參選人。她並一一介紹民進黨所提的縣市長參選人。
她表示，民進黨推出的縣市長候選人，都是從政經驗豐富，有國際視野，更有地方服務的熱忱，最重要的是，還有百分百的執行力，能夠扛起民進黨執政的「會做事」招牌。
民進黨有信心，「中央執政好成績，地方推薦好人才」，民進黨推薦的都是最好的治理人才。
蔡英文表示，2018年的地方選舉，對民進黨而言，是一次深刻的教訓。人民給民進黨教訓，是因為希望民進黨更好；人民給機會，是因為希望民進黨堅守理念、落實承諾。
她表示，這一次，民進黨做了最充足的準備，拿出最好的政績、提出最強的候選人，就是要贏得人民最大的支持。唯有勝選，改革的理想才能落實；唯有勝選，執行力才有展現的機會。因此，在選舉當中，要堅定地表達立場，積極地展開溝通，捍衛理念，爭取人民的認同。這就是民主。把理念講出來、把執行力秀出來，把「綠色執政，品質保證」的成績單拿出來，民進黨贏，台灣一定贏。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺
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【享受人生EP.5 】誰說降血糖只能靠飲食控制？新陳代謝科劉漢文醫師教你治療糖尿病不遲「胰」！
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若要疾病康復，病人除了要有病識感，更要對致病原因有正確認識，才能接受精準的治療方式，糖尿病患者也不例外。藉由萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師在《享受人生》Podcast裡的分享，將能幫助糖友更了解胰島素的重要性，及早使用將可獲得妥善治療！
台灣每年新發生的糖尿病個案數高達16萬人，其中絕大多數是第二型糖尿病。目前糖尿病治療藥物除了口服降血糖藥物外，注射胰島素仍是糖尿病治療中重要的方法之一，可幫助患者直接補充胰島素，幫助胰臟喘息。但是根據調查顯示*1，國人僅有12%糖友使用胰島素，使用率遠低於歐美國家，原因不外乎是糖友對胰島素存在錯誤的迷思。
本集《享受人生》探討糖尿病的治療觀念與方法，邀請到萬芳醫院新陳代謝科的劉漢文醫師與我們分享。
收聽連結：
認識胰島素作用原理 了解注射胰島素的好處
萬芳醫院新陳代謝科劉漢文醫師指出：「我們身體調控血糖最主要的荷爾蒙是胰島素，而胰島素是胰臟β細胞分泌出來的，第二型糖尿病核心致病原因就是胰島素阻抗，以及胰島素分泌能力缺失。」舉例來說，一單位胰島素可以降十毫克血糖，讓血中糖分進到細胞裡面，被細胞利用代謝儲存能量，但因為胰島素阻抗，一單位胰島素只降了五毫克血糖，於是刺激β細胞分泌出更多胰島素讓血糖降下來。當血糖已經超過β細胞能夠負擔的程度，長時間賣力工作很容易疲勞，導致β細胞衰退。「這時如果適時有外來胰島素介入，補自己胰島素不足、讓β細胞休息，可以讓β細胞功能維持更久。蠻多患者注射胰島素半年、一年後就可以停掉，這也是及早注射胰島素的好處之一。」
- 01:32 第二型糖尿病致病成因
- 15:19 胰島素作用原理
即使如此，劉漢文略帶遺憾地說，臨床上跟病人提注射胰島素時，病人會非常抗拒，因為大家總以為注射胰島素代表腎臟壞掉，或一開始用就要一直用下去，其實這些都是錯誤迷思。「事實上是因為較少病人接受這種皮下注射的方式，大家都等到糖尿病控制不了、已經產生慢性併發症了才願意注射胰島素，那麼當然看到注射胰島素的病人都是很嚴重的。其實當糖友發現口服藥控制效果沒那麼好時，就可以及早注射胰島素控制血糖，減少併發症發生的機會。」
- 05:32 對胰島素的迷思與錯誤的認知
實例見證：糖化血色素九的阿嬤在注射胰島素後終於好轉
有一位七十幾歲阿嬤，她使用口服藥七、八年治療糖尿病，卻一直沒有控制得很好，糖化血色素高達九點多。劉漢文建議阿嬤要注射胰島素，但每次她都拒絕。有次阿嬤終於同意打看看，於是劉漢文便教她打長效胰島素，並指導她如何一邊觀測血糖一邊在家調整劑量，結果注射之後不僅糖化血色素降到七點多，也沒有為阿嬤生活帶來什麼困擾。「病人吃藥那麼久都沒有效果，就代表她身體需要胰島素幫助控制血糖。其實很多病人是因為怕打針怕痛而抗拒，他們不知道注射胰島素的針很短很細，不是像抽血那種針。我的經驗是怕痛的人開始打就不會再怕了，只需要突破一開始的心理關卡。」
- 09:42 糖友的案例分享
- 13:04 害怕打「針」的原因
去除不理性的恐懼與迷思 才能正確治療糖尿病
目前糖尿病治療包括飲食控制、運動控制、藥物這三個主要層面，但是糖尿病並非都是吃出來的，所以要適時透過藥物治療，其中包含口服與注射這兩種方法。而注射的人工合成胰島素，其分子結構與身體分泌的幾乎一模一樣，並且透過改變胺基酸排列，讓它有不同作用時間與效果，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效胰島素負責控制餐後血糖，要與吃飯時間相互配合；長效胰島素則負責控制空腹血糖，與吃飯時間沒有關係，只要自己固定一個時間打就好。
- 02:28 糖尿病治療方式有三個最主要層面
- 03:38 治療糖尿病的藥物包含口服與注射型藥物
- 08:01 胰島素的種類
劉漢文建議病人，在剛發現有血糖很高、小便很多、容易口渴、體重減輕、容易累等糖尿病症狀時，就可以使用口服藥加上注射胰島素，這樣血糖便可以很快降下來，且依據病情未來不一定要一直使用；若是已經罹患糖尿病很久、身體分泌胰島素的能力已經退步，更要注射胰島素，以免拖太久讓腎功能惡化或產生其他併發症。「其實現在糖尿病衛教越來越好，民眾逐漸知道胰島素的正確觀念，近年建議病人注射胰島素的成功率已經上升。所以我們更要持續努力，讓病人重新擁抱美好生活，不再被糖尿病的陰影壟罩！」
- 17:16 注射胰島素時機的介紹