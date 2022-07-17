第40屆香港金像獎5個看點：謝賢爭影帝一吐烏氣？台灣電影首次「內鬥」？
我們想讓你知道的是
曾4次提名金像獎影帝的吳鎮宇，今年以《濁水漂流》第5次提名影帝，若今次成功奪獎，就會是他首次奪得最佳男主角的獎項。
謝賢一吐烏氣？
從影超過70年的「四哥」謝賢今屆憑電影《殺出個黃昏》首次提名金像獎影帝。事實上，「四哥」2019年第38屆金像獎就已經獲得「終身成就獎」。不過，拍過數百部電影，未曾獲獎、甚或提名過男主角、男配角獎項，有點難說得過去。但公平一點說，「四哥」最多產的時期是50-70年代的香港電影業，當時還沒有金像獎，至金像獎舉行時，「四哥」已減產，所以他一直未有演員獎頂加冕，也是「非戰之罪」。
不過，若今次謝賢若能真的奪得影帝，都可以說是在兒子謝霆鋒臉前「挽回一些面子」。事源2011年第30屆金像獎，謝霆鋒憑《綫人》奪得最佳男主角，他在台上發表感言時，說到父親謝賢曾在他面前經常吹噓自己曾拍數百部電視劇、電影，然而謝霆鋒說，得到影帝後，今後終於可以反駁父親「你常說拍過數百部電影、電視劇，你有沒有拿過金像獎？」話雖如此，謝霆鋒接著也感恩謝賢的百般接納，皆因自己少時反叛的個性，令父親很困擾，而謝賢對外卻能「笑面迎人」，謝霆鋒更讚揚父親才是「最佳男主角」。
謝賢在《殺出個黃昏》飾演一個重出江湖的殺手。
「素人」王丹妮奪影后？
在香港土生土長的王丹妮今年憑電影《梅艷芳》爭奪影后，然而王丹妮要獲獎也絕非易事，因為與她競逐的除了有影后級人馬吳君如及鞏俐，還有4年前憑《29+1》已提名最佳女主角、演技逐漸成熟的周秀娜，以及上一屆憑《麥路人》提名最佳女配角的內地演員劉雅瑟。
王丹妮本來是模特兒，2016年《梅艷芳》選角，她成功獲選，但因沒有演戲經驗，需接受6個月的特訓，絕對是影壇的新鮮人。她今年是首次獲提名金像獎，除了影后一獎，也入圍最佳新演員。若她成功奪變，則會成為香港金像獎史上第二名，提名新演員的同時又能獲得影后的演員。內地演員春夏2016年憑《踏血尋梅》提名金像獎新演員獎，最後她獲得該屆的金像獎影后。
吳鎮宇差一個影帝？
曾4次提名金像獎影帝的吳鎮宇，今年以《濁水漂流》第5次提名影帝，若今次成功奪獎，就會是他首次奪得最佳男主角的獎項。
事實上，吳鎮宇的演技早已備受肯定，除了出演過多套經典電影，如《古惑仔》、《無間道》、《爆裂刑警》等，他也曾於2001年憑《公元2000》奪得最佳男配角一獎。而他被認為最接近影帝得獎的一次，相信是2004年的金像獎，他以電影《無間道Ⅱ》獲提名，他飾演一個斯文的黑幫大佬，惜最後不敵的《大隻佬》的劉德華。
如果最後吳鎮宇再一次失落影帝，他會否成為提名最多卻沒法獲獎的影帝候選人？目前最多獲提名影帝但仍未奪獎的是影星成龍，他曾十次提名金像影帝但未曾獲獎，他最後一次提名已是2005年的《新警察故事》。
陳木勝終獲最佳導演？
近日香港演藝圈先後傳出羅啟銳及倪匡離世的消息，但在香港消失的時代，導演陳木勝於前年去世，也份外令人宛惜。
陳木勝擅長拍攝動作電影，更是香港電影中拍攝爆破動作電影的代表人物。即使過身接近兩年，因去年金像獎停辦，陳木勝今年仍有遺作《怒火》角逐最佳電影，而陳木勝也入圍最佳導演一獎。
今次是陳木勝第6次提名最佳導演，他之前未曾奪獎。他早前已憑電影在「香港電影評論學會大獎」以及「香港電影導演會年度大獎」奪得最佳導演一獎。
首次的台灣電影「內鬥」？
今屆的「最佳亞洲華語電影」3部提名電影皆來自台灣，也是這個獎項的首次。「最佳亞洲華語電影」的前身分別是2002年至2011年頒發的「最佳亞洲電影」以及2012年至2019年頒發的「最佳兩岸華語電影」。
入圍的3部電影，分別是由九把刀執導的《月老》，是一套奇幻的愛情電影，講述由柯震東飾演的「月老」在人間執行任務的故事；《消失的情人節》同為愛情電影，由陳玉勳執導，講述李霈瑜飾演的郵局職員，一覺醒來卻發現消人節消失了的故事；而《美國女孩》由阮鳳儀執導，講述一個來回台灣及美國的移民故事。
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核稿編輯：Alex
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夏日限定！以香草入菜徘徊舌尖，友善地球的開胃美食
我們想讓你知道的是
今年夏天，全家和社會企業芙彤園（Blueseeds）合作，使用台灣在地、以自然農法生產的香草，特製而成四款聯名夏季開胃美食，讓你在自己家旁邊就能幫地球還有小農一個忙，美味、環保、公益一次滿足。
近年友善地球的意識抬頭，我們越來越在乎那些跟我們息息相關的日常用品，在安全無毒之餘，是不是也能夠為地球的永續發展盡一份心力。換句話說，對食安或環保議題的討論和實踐，已經從「消費者可以安心使用」，提升至「降低生產過程中對環境的傷害」的層次。這樣進步的地球居民意識，除了歸功於我們對環境資訊的敏感度和接受度大幅提高之外，也多虧了許多富有使命感的企業，願意加入協助地球永續發展的行動。
100%零污染香草， 來自好山好水的台東
芙彤園成立的第一天起，就為了環保、自然、無毒而持續努力。
因為芙彤園看到了化學農藥與肥料，是如何剝削我們的土地，甚至形成環境荷爾蒙，對人體造成危害。這就是為什麼芙彤園願意用最古老、緩慢，但是可以與大地和平地共存共生的自然農法，和台東的在地小農合作栽植香草。這些天然、純淨、無污染的香草，製成精油之後可以加入最貼身的洗沐用品中，讓天然的力量來分解污垢，不只有效，對環境也不會有任何傷害。今年全家更進一步將芙彤園的天然香草入菜，香氣隨著美味一同安心下肚。
除了推廣自然農法之外，芙彤園也有一套公平的銷售系統，希望可以透過合理的經濟分配，協助農民加入建構土地復育的行列，讓農民願意以土地本身的條件為前提來適性栽種，就能緩慢但踏實的創造、恢復我們土地的多樣性；同時照顧土地及小農，讓環境能夠永續發展，這就是芙彤園持續努力的方向。
從此開始，用芙彤園香草妝點生活
對環境永續同樣有心的企業，還有就是你家的「全家」。
一直以來，全家相當積極的運用通路力量，不遺餘力展現社會價值，推動全台店舖化身綠色消費平台。今年和芙彤園攜手合作，以天然有機的左手香作為原料，共同開發了自有品牌的土地友善洗沐商品，包括「左手香甜橙精油洗髮露」、「左手香甜橙精油沐浴露」、「左手香甜橙精油洗手露」，以及「左手香甜橙精油旅行組」。這些洗沐商品都是全植物配方，完全不添加人工化學合成物、人工界面活性劑、防腐劑，能被大自然完全分解； 洗感清爽自然、不刺激，真正適合全家人使用。
不僅如此，除了洗沐產品之外，全家和芙彤園再加碼合作推出四款香草美食。用最簡單的食材，最自然的料理方法，創造出美味又沒有負擔，還有著迷人香氣的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱夏天。四款香草美食包括每天都想來上一杯消消暑氣的「冰香蘭拿鐵」；午後有點饞又有點餓，適合忙裡偷閒品嚐的「薰衣草黑醋栗塔」和「百香果卡士達軟歐」；以及香味和份量都是恰到好處的「羅勒海鮮冷義大利麵」。嚴選芙彤園生產的萬壽菊、薰衣草和馬鬱蘭入菜，讓香草的清爽風味，與果香、乳酪香或海鮮滋味巧妙平衡，讓人迫不及待想試試看！
四款美食，四種夏天的迷人香氣
很多人每天早上都少不了的咖啡，在這次的聯名美食中當然不會缺席。冰香蘭拿鐵加入了號稱東南亞香料之王的香蘭葉，用清恬的香味強化了冰涼的氣息，一掃含奶咖啡免不了的厚重感。 香蘭葉特有的氣味，讓人喝一口就好像置身東南亞國家，無法出國旅遊的時候，就靠這杯咖啡解解癮頭吧！說到輕食，當然就是那些有點餓又有點饞的時候，最無法抗拒的小點心們。一塊水果塔、一片軟歐麵包，都是工作之餘、下午茶時間的最佳選擇。薰衣草黑醋栗塔和百香果卡士達軟歐，用水果作為基底，酸酸甜甜的氣氛已經太勾人，再加上萬壽菊的清爽甜香、薰衣草的恬靜悠香，一口咬下的瞬間，彷彿在安靜又涼爽的森林中，偷得浮生半日閒。
最後壓軸的是羅勒海鮮冷義大利麵，在這款十分適合夏日品嚐的冷義大利麵中，以羅勒青醬搭配蝦子、魷魚，以及香氣逼人的麝香葡萄白酒醋，時尚的大人感十足； 再添加帶有一股清香的馬鬱蘭入菜，是在忙碌緊湊的一天之後，最適合用來安撫自己的療癒美食。
7/13香草系列優惠起跑，讓土地的美好延續
迫不及待想讓來自台東的小農香草，陪你清爽地度過香氣迷人的夏天嗎？7月13日開始，除了可以在全家享用四款香草美食之外，還可以優惠價格購買左手香洗沐系列商品。你的每一次消費，都會用來支持公益捐贈計畫，響應《用飲食改變一個世代》活動，同步捐助賽德克族兒童永續食農教育計畫。現在就上官網，為自己安排一個不煩不悶的夏天吧！