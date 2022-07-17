第40屆香港金像獎5個看點：謝賢爭影帝一吐烏氣？台灣電影首次「內鬥」？

謝賢一吐烏氣？

從影超過70年的「四哥」謝賢今屆憑電影《殺出個黃昏》首次提名金像獎影帝。事實上，「四哥」2019年第38屆金像獎就已經獲得「終身成就獎」。不過，拍過數百部電影，未曾獲獎、甚或提名過男主角、男配角獎項，有點難說得過去。但公平一點說，「四哥」最多產的時期是50-70年代的香港電影業，當時還沒有金像獎，至金像獎舉行時，「四哥」已減產，所以他一直未有演員獎頂加冕，也是「非戰之罪」。

不過，若今次謝賢若能真的奪得影帝，都可以說是在兒子謝霆鋒臉前「挽回一些面子」。事源2011年第30屆金像獎，謝霆鋒憑《綫人》奪得最佳男主角，他在台上發表感言時，說到父親謝賢曾在他面前經常吹噓自己曾拍數百部電視劇、電影，然而謝霆鋒說，得到影帝後，今後終於可以反駁父親「你常說拍過數百部電影、電視劇，你有沒有拿過金像獎？」話雖如此，謝霆鋒接著也感恩謝賢的百般接納，皆因自己少時反叛的個性，令父親很困擾，而謝賢對外卻能「笑面迎人」，謝霆鋒更讚揚父親才是「最佳男主角」。

謝賢在《殺出個黃昏》飾演一個重出江湖的殺手。

「素人」王丹妮奪影后？

在香港土生土長的王丹妮今年憑電影《梅艷芳》爭奪影后，然而王丹妮要獲獎也絕非易事，因為與她競逐的除了有影后級人馬吳君如及鞏俐，還有4年前憑《29+1》已提名最佳女主角、演技逐漸成熟的周秀娜，以及上一屆憑《麥路人》提名最佳女配角的內地演員劉雅瑟。

圖片來源：電影《梅艷芳》劇照

王丹妮本來是模特兒，2016年《梅艷芳》選角，她成功獲選，但因沒有演戲經驗，需接受6個月的特訓，絕對是影壇的新鮮人。她今年是首次獲提名金像獎，除了影后一獎，也入圍最佳新演員。若她成功奪變，則會成為香港金像獎史上第二名，提名新演員的同時又能獲得影后的演員。內地演員春夏2016年憑《踏血尋梅》提名金像獎新演員獎，最後她獲得該屆的金像獎影后。

吳鎮宇差一個影帝？

曾4次提名金像獎影帝的吳鎮宇，今年以《濁水漂流》第5次提名影帝，若今次成功奪獎，就會是他首次奪得最佳男主角的獎項。

事實上，吳鎮宇的演技早已備受肯定，除了出演過多套經典電影，如《古惑仔》、《無間道》、《爆裂刑警》等，他也曾於2001年憑《公元2000》奪得最佳男配角一獎。而他被認為最接近影帝得獎的一次，相信是2004年的金像獎，他以電影《無間道Ⅱ》獲提名，他飾演一個斯文的黑幫大佬，惜最後不敵的《大隻佬》的劉德華。

如果最後吳鎮宇再一次失落影帝，他會否成為提名最多卻沒法獲獎的影帝候選人？目前最多獲提名影帝但仍未奪獎的是影星成龍，他曾十次提名金像影帝但未曾獲獎，他最後一次提名已是2005年的《新警察故事》。

陳木勝終獲最佳導演？

近日香港演藝圈先後傳出羅啟銳及倪匡離世的消息，但在香港消失的時代，導演陳木勝於前年去世，也份外令人宛惜。

陳木勝擅長拍攝動作電影，更是香港電影中拍攝爆破動作電影的代表人物。即使過身接近兩年，因去年金像獎停辦，陳木勝今年仍有遺作《怒火》角逐最佳電影，而陳木勝也入圍最佳導演一獎。

今次是陳木勝第6次提名最佳導演，他之前未曾奪獎。他早前已憑電影在「香港電影評論學會大獎」以及「香港電影導演會年度大獎」奪得最佳導演一獎。

首次的台灣電影「內鬥」？

今屆的「最佳亞洲華語電影」3部提名電影皆來自台灣，也是這個獎項的首次。「最佳亞洲華語電影」的前身分別是2002年至2011年頒發的「最佳亞洲電影」以及2012年至2019年頒發的「最佳兩岸華語電影」。

入圍的3部電影，分別是由九把刀執導的《月老》，是一套奇幻的愛情電影，講述由柯震東飾演的「月老」在人間執行任務的故事；《消失的情人節》同為愛情電影，由陳玉勳執導，講述李霈瑜飾演的郵局職員，一覺醒來卻發現消人節消失了的故事；而《美國女孩》由阮鳳儀執導，講述一個來回台灣及美國的移民故事。

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核稿編輯：Alex